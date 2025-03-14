Родительская суббота Великого поста: 11 правил, что нельзя нарушать 15 марта на поминках умерших Родительская суббота — важная дата в православном календаре. Это день, когда верующие поминают усопших родственников, а в храмах читается заупокойная служба. Как правильно провести Родительскую субботу 15 марта, рассказывает Life.ru. 14 марта, 05:00 Когда отмечается первая Родительская суббота в Великий пост. Обложка © Kandinsky

В православной традиции насчитывается пять Родительских суббот. Две из них называются Вселенскими и находятся на особом положении. В эти Родительские православные христиане поминают абсолютно всех почивших христиан. Три остальные субботы — для поминовения усопших родственников. Все обычные, невселенские Родительские приходятся на Великий пост. Это вторая суббота Великого поста, третья суббота Великого поста и четвёртая суббота Великого поста. 15 марта будет первая Родительская суббота Великого поста 2025 года. Рассказываем, в чём смысл памятной даты и как к ней подготовиться.

Смысл Родительской субботы второй недели Великого поста

Родительская суббота — день, когда православные христиане поминают своих родных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / I amar prestar aen

Родительская суббота — это православный памятный день, когда священниками и мирянами совершается память по усопшим. В Великий пост происходит абсолютное большинство Родительских суббот по простой причине: во время поста не каждый день читается обязательная в обычное время литургия с сорокоустом, поэтому на неделе умершие не всегда получают должное внимание. Зато на Родительскую субботу память по ним читается весь день. Главное на Родительские субботы — вспомнить своих предков и помолиться за них Богу.

Родительскими они могут называться по двум причинам: Каждый человек прежде всего вспоминает почивших родителей.

Родителями древние славяне величали всех покойных предков.

Чем отличается Родительская суббота в Великий пост

Ваши покойные родственники оценят, если на Родительскую субботу, 15 марта, Великого поста вы принесёте им постные угощения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Родительская суббота 15 марта — это «предстательство» покойных, которое не всегда происходит в обычные дни поста. Каждодневное поминание усопших на литургии в Великий пост невозможно, так как не каждый день читается полная литургия. Это компенсируется тремя Родительскими субботами подряд — именно эти даты посвящены поминовению почивших предков.

Три субботы Великого поста являются временем, когда мы вспоминаем усопших. Они не являются собственно родительскими субботами, как это бывает в особые дни, например перед Великим постом или в Дмитровскую субботу. Тем не менее это время, когда у нас есть особая возможность помолиться за них и полностью их помянуть. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Таким образом, три Родительские субботы в 2025 году выпадают на Великий пост. В них нужно обязательно поминать усопших, но учитывать, что на время поста действуют особые правила. В первую очередь они касаются еды: нельзя употреблять в пищу мясное и молочное. Кроме того, устраивать вечеринки во время поста — тоже прегрешение. В православии Поминальная родительская суббота — это важный праздник.

Как правильно почитать умерших в Родительскую субботу 15 марта

Лучше всего в Родительскую субботу 15 марта посетить службу в церкви. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Komski

В первую Родительскую субботу Великого поста лучше всего помянуть умерших в храме. Как правило, в марте земля всё ещё под снегом, так что совершать традиционный обряд Родительских суббот, то есть ухаживать за могилами, ещё рано. Но можно прийти в храм, принести угощения для покойных и отдать священнику записки с именами ваших родственников, за которых надо помолиться. Обратите внимание: угощения в пост должны быть постными!

Накануне вечером в пятницу служится так называемый Парастас, это вечерняя служба с поминанием всех усопших, а в субботу утром — заупокойная литургия с великой панихидой. Во время Великого поста снег или ещё не сошёл, или только сходит, и потому это время ещё не очень подходит для посещения кладбищ и приведения в порядок могил. Поэтому считается, что лучше этот день посвятить поминовению усопших в церкви. Николай Савченко Священник

Что можно и нельзя делать на Родительскую субботу 15 марта

На Родительскую субботу в 2025 году нельзя ссориться и ругаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

На Родительскую субботу, как и на любой православный памятный день, есть список разрешённых и запрещённых дел. Логично, что разрешёнными на Родительскую будут те действия, которые относятся к тематике даты: всё, что связано с поминовением умерших. Вот полный список дел: Заказать молитву сорокоуст.

Принести пожертвование в церковь.

Подавать милостыню нищим.

Организовать поминальное застолье.

Доделать незавершённые дела покойника.

Изучать историю семьи.

Вместе с тем в период Родительской субботы 15 марта лучше не совершать некоторых действий, иначе покойники разозлятся и будут вам мстить. Чтобы не навлечь на себя гнев предков и встретить Родительскую в благочестии, обратите внимание на этот список запретных дел. Не превращайте поминки в шумную вечеринку. Не пейте алкоголь на кладбище. Не креститесь на могилы. Не ссорьтесь и не ругайтесь матом. Лучше не вспоминать о грехах и проступках покойных. На Родительскую субботу нельзя выносить из дома мусор. Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Нельзя переедать. Нельзя говорить покойнику «до свидания», уходя с кладбища. Сами можете к нему отправиться. Нельзя убирать со стола и мыть посуду — ночью умершие придут поесть. Нельзя смотреть на падающие звёзды — будут неприятности.

Что можно и нельзя есть на Родительскую субботу 15 марта

В постную Родительскую субботу нельзя есть мясо, молочку и другую запретную для Великого поста пищу. Фото © Shutterstock / FOTODOM /RossHelen

В постную Родительскую субботу все угощения для усопших и поминальные застолья должны соответствовать правилам поста. В Великий пост нельзя есть мясо и молочные продукты. Весь стол должен быть растительным. При этом всевозможная приготовленная растительная еда поощряется. Это крупы, каши, орехи, овощи, бобовые культуры и, конечно, кутья с сухофруктами.

Это отличается от будних дней Великого поста, в которые нужно соблюдать строгий пост. Суббота — это время, когда каждую неделю совершается Божественная литургия по чину Златоуста, а также заупокойное богослужение. Это момент, когда мы можем помолиться о наших близких, кого хотим помянуть, кто от нас ушёл. Самое главное — сохранять радостное и спокойное сердце, даже вне Великого поста. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

В субботу, в отличие от жёстких будних дней поста, допускается добавить в блюда масло или елей. Таким образом, на Родительскую в пост точно нельзя: мясо;

рыбу (за редким исключением);

молочные продукты.

Приметы на Родительскую субботу 15 марта

На Родительскую субботу нельзя смотреть на падающие звёзды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Тысячелетиями языческие поминальные обряды наших предков причудливо смешивались с православием, в результате создав уникальные традиции, которые можно найти только в славянских странах. Народные приметы гласят, что поведение птиц и погодные явления в определённые дни могут предсказывать будущую погоду. В частности, играющие птицы на Родительскую субботу Великого поста предвещают усиление ветра. Если же 15 марта выпадает снег, это служит подсказкой, что в ближайшее время потепления ждать не стоит.

На Родительскую субботу нельзя выносить из дома мусор.

Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом.

Нельзя переедать.

Нельзя говорить покойнику «до свидания», уходя с кладбища. Сами можете к нему отправиться.

Нельзя убирать со стола и мыть посуду — ночью умершие придут поесть.

Нельзя смотреть на падающие звёзды — будут неприятности.

Таким образом, Родительская суббота — это день, посвящённый умершим. Нужно всячески почтить их память, принести им угощения, обязательно постные, и попросить священника помолиться о них. На вторую Родительскую Великого поста лучше не ездить на кладбище: пока рано. Дождитесь хотя бы четвёртой Родительской или вообще Троицкой. А недавно Life.ru публиковал подборку фильмов для Великого поста.