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16 марта, 07:34

В Оптиной пустыни раскрыли, о чём молился перед смертью духовник патриарха Кирилла

Священник Каллиник: Старец Илий переживал за Россию и всегда молился за неё

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) всей душой болел за Россию и постоянно молился за её будущее. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь» отец Каллиник. По его словам, пока ещё не определена дата прощания со старцем.

«Естественно, он всегда переживал за Россию и очень молился за неё», — подчеркнул священник.

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Напомним, в ночь на 15 марта умер схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии монастыря Оптина пустынь. Ему было 93 года.

Татьяна Миссуми
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