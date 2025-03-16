В Оптиной пустыни раскрыли, о чём молился перед смертью духовник патриарха Кирилла
Священник Каллиник: Старец Илий переживал за Россию и всегда молился за неё
Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь
Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) всей душой болел за Россию и постоянно молился за её будущее. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь» отец Каллиник. По его словам, пока ещё не определена дата прощания со старцем.
«Естественно, он всегда переживал за Россию и очень молился за неё», — подчеркнул священник.