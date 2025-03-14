«Сгорела, как свеча»: Врач Юлии Началовой рассказал, она сгубила сама себя

Шесть лет назад в марте умерла Юлия Началова. Врач Василий Шуров познакомился с певицей в 2017 году. В беседе с aif.ru он рассказал, что артистка сгубила сама себя, поскольку не обратилась вовремя за медицинской помощью, занимаясь своей карьерой.

Шуров отметил, что незадолго до своей смерти карьера Юлии Началовой била ключом. Везде она появлялась на высоких каблуках с зауженными носами, а ношение такой обуви, учитывая её хронические заболевания, было неприемлемо.

«У Юлии началось острое воспаление в пальце, она пыталась лечиться на дому, вызывая врача-хирурга, чтобы он ей помог. Но возник гангренозный процесс. У Юлии был ещё и сахарный диабет, не инсулинозависимый, что позволяло его контролировать диетой. Но у Юлии была сильно нарушена функция почек, да и других заболеваний хватало. Она жила сценой, горела ей, поэтому игнорировала проблемы со здоровьем. Она сгорела, как свеча», — сказал медик.

Врачи предлагали ей ампутировать стопу, откуда началось заражение, однако Началова решительно отказалась. Когда она осознала всю серьёзность ситуации, было уже поздно. Юлия мучилась неделю, после чего её не стало.

Ранее дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, что до сих пор не смирилась с мыслями о смерти матери. Вопросы журналистов глубоко ранят её. По словам девушки, даже сейчас ей становится не по себе, когда она вспоминает о маме.