Названа дата отпевания умершего в 93 года старца Илия

Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) проведут во вторник, 18 марта. О дате и месте траурной церемонии сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).