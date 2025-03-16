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16 марта, 08:12

Названа дата отпевания умершего в 93 года старца Илия

РПЦ: Отпевание духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илия пройдёт 18 марта

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) Обложка © ТАСС / URA.RU / Анастасия Яковлева

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) Обложка © ТАСС / URA.RU / Анастасия Яковлева

Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) проведут во вторник, 18 марта. О дате и месте траурной церемонии сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Отпевание отца Илия состоится 18 марта в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь», — сказано на сайте.

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Напомним, что схиархимандрит Илий умер в ночь на 15 марта на 94-м году жизни. С конца 1980-х годов он был духовником Оптиной пустыни, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. Кроме того, он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. В Оптиной пустыни раскрыли, о чём молился перед смертью старец.

Наталья Афонина
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