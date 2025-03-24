7 лучших мистических российских сериалов, которые затягивают с первых минут и держат в напряжении до конца

В последнее время сериальный мир России не перестаёт удивлять. Все со скупой ностальгической слезой вспоминают шедевры нулевых: «Бедную Настю», «Не родись красивой», «Дальнобойщиков»... Но, будем честными, по сравнению с современными возможностями кинопроизводства они смотрятся снятыми на коленке. Зато года эдак с 2015-го сериальная индустрия России поражает виртуозными сюжетами с неожиданными поворотами, напряжённой атмосферой и общим высокоинтеллектуальным вайбом. Особенно это касается мистических сериалов, и сейчас мы о них вам расскажем.

Сериал «Топи» (2021)

Страшный сон айтишника и его друзей — сериал «Топи». Фото © kino-teatr

Иван Янковский играет в этом сериале высокопоставленного айтишника со своим бизнесом, в общем, московскую золотую молодёжь. С другом-журналистом и двумя девушками он отправляется в паломничество в монастырь под деревней Топи: только так они могут решить свои проблемы, достаточно серьёзные. У каждого пассажира застрявшей в реке старой машины своя боль: рак, карьера, пропавшие без вести родственники... Эти проблемы в итоге не решаются в монастыре. Зато героям предстоит столкнуться с хтоническим ужасом, что водится, пожалуй, только в глубине лесов средней полосы. Зовут этот ужас Хозяином. Сценарий к сериалу сочинил классик хоррор-фантастики Дмитрий Глуховский: он подарил нам постапокалиптическую франшизу «Метро». Мистический триллер снял режиссёр Владимир Мирзоев в 2021 году.

Сериал «Территория» (2020)

Трогательная мистическая семейная драма о том, что с коми-пермяцкой мифологией нужно быть предельно осторожными. Фото © kino-teatr

Студент Егор Чудинов рано становится взрослым: его родители пропадают без вести где-то в Пермском крае. Они были исследователями, отправились туда в этнографическую экспедицию. Егор вооружается помощью своего дяди Николая, по дороге они берут на борт подмогу в лице двух студенток-филологов Нади и Тани, вместе разношёрстная компания пробирается вглубь коми-пермяцких краёв. Им предстоит столкнуться с местными традициями и не раз встретить героев мифологии народа коми. Не каждая встреча будет приятной. Мистический роуд-муви снял Антон Щукин в 2020 году. Егора играет Глеб Калюжный.

Сериал «Пищеблок» (2021)

Сериал «Пищеблок» — плюс тревога от походов ночью к холодильнику. Фото © «Пищеблок» (сериал 2021 – ...), режиссёры Святослав Подгаевский, Эдуард Бордуков, сценаристы Александр Талал, Сергей Калужанов и др. / Kinopoisk

В 2018 году Алексей Иванов опубликовал роман-страшилку про пионерлагерь под Самарой под названием «Пищеблок». Заброшенные пионерские лагеря в принципе наводят ужас на всех, кто в них бывал, поэтому книжку ожидал головокружительный успех. А в 2021 году Святослав Подгаевский и Эдуард Бордуков сняли сериал с таким же названием. Главные герои — Игорь и Валера, их играют Даниил Вершинин и Пётр Натаров. Перед Олимпиадой-80 в лагере «Буревестник» на Волге страшные пионерские легенды оживают и становятся реальностью, а в пищеблоке заводится еда для вампиров — пионеры. Классика жанра.

Сериал «13 клиническая» (2022)

В больнице в целом бесплатно лежать неприятно. Но в «13 клинической» неприятно лежать даже в самых шикарных платных палатах. Фото © kino-teatr

Мистическая медицинская драма «13 клиническая» повествует, как можно заметить, о больнице. Хирург Кирилл тяжело расплачивается за свои грехи: ему диагностируют опухоль мозга. Сам себе он её вырезать не может, поэтому по рекомендации друзей отправляется в клинику с нетрадиционными методами лечения. Кирилла в исполнении Данилы Козловского оформляют в «13 клинической» и как пациента, и как врача одновременно. А потом выясняется, что на территории этой больницы болезни вызывают разные демоны, так что Кирилл приобретает ещё одну важную профессию — экзорциста. Клим Козинский снял этот шедевр в 2022 году.

Сериал «Пассажиры» (2020)

«Пассажиры» — только тут Кирилл Кяро похож на Райана Гослинга. Фото © kino-teatr

Дизайн постера сериала до боли напоминает о фильме «Драйв» с Райаном Гослингом. Пожалуй, в такси главного героя Андрея, которого играет Кирилл Кяро, катаются самые мутные пассажиры. Андрей не привязан к сервисам аренды такси, он представитель вымирающего вида — гоняет по Москве на собственном старом «мерседесе». Его пассажиры ему под стать: это неупокоенные души умерших, которые пользуются услугами таксиста для того, чтобы завершить земные дела. Мужья, жёны, школьники, программисты, гонщики, блогеры, судьи — в такси Андрея все равны. Руслан Сорокин создал сериал в 2020 году.

Сериал «Пансион» (2022)

«Пацанки» благородных девиц: «Пансион» — это сериал об исправительном учреждении для дворянских дочерей. Фото © kino-teatr

Святослав Подгаевский снял сериал «Пансион» в 2022 году. Действие телешоу разворачивается в 1905 году, в разгар рабочих протестов. Уже вот-вот в Российской империи появится Дума, но героиням сериала всё равно: они отбывают свой срок в исправительном пансионе, потому что были очень плохими девочками. Главные роли играют Стася Милославская и Елизавета Шакира. Полина Вознесенская и Катя Пантелеева — две воспитанницы пансиона для «плохих» благородных девиц. Исправительное учреждение расположено на острове в Балтийском море, и вскоре Полина понимает, что неспроста: благородные девицы показывают признаки мистической одержимости.

Сериал «Седьмая руна» (2015)

«Седьмая руна» — мистический сериал по мотивам финского эпоса «Калевала». Фото © kino-teatr

«Седьмую руну» снял Алексей Сидоров в далёком 2015 году. Главные герои — следователь Олег Петрович в исполнении Юрия Колокольникова и студентка Вера в исполнении Агнии Кузнецовой. Сюжет навеян финским эпосом «Калевала», а снимали это великолепие в Карелии. В выдуманном городе Заозёрск погибла дочь губернатора. Для расследования из Москвы выписали уроженца города, следователя Олега. Девушку нашли привязанной к качелям, а рядом ролевики под руководством Веры играли не в привычных им эльфов, а в «Калевалу». Потом наши герои находят странную азартную игру с рунами и понимают, что зашли слишком далеко, но «жать на тормоз» уже поздно.