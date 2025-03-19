14 лучших сериалов про войну, которые заставят ваше сердце биться чаще, а глаза мокнуть от слёз Рейтинг лучших сериалов про войну. Зарубежные и русские военные сериалы. Описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список топ-14 самых интересных и захватывающих сериалов про войну в материале Life.ru. 19 марта, 16:00 Лучшие сериалы про войну: топ-20 от мировых и российских режиссёров. Кадр из фильма «Братья по оружию», «Диверсант», «Истребители», «Гетеры майора Соколова» / Kinopoisk

Военные драмы всегда занимали особое место в сердцах зрителей. Они показывают не только ужасы войны, но и рассказывают про человеческие судьбы, мужество, стойкость и непростые решения, которые приходится принимать людям в экстремальных условиях. Мы собрали для вас топ самых захватывающих сериалов о войне, которые не оставят равнодушным даже самого искушённого зрителя.

Зарубежные сериалы про войну

Западные кинематографисты известны своим мастерством в создании реалистичных военных драм. Они не боятся показывать войну такой, какая она есть, — с кровью, грязью и потом. Если есть настроение посмотреть что-то такое, добро пожаловать в топ от Life.ru.

«Братья по оружию» (Band of Brothers, 2001)

Русские военные сериалы, которые стоит посмотреть в 2025 году. Кадр из фильма «Братья по оружию», режиссёр Дэвид Фрэнкел, сценарист Эрик Борк / Kinopoisk

Рейтинг: 8,6 Легендарный сериал о роте Easy 101-й воздушно-десантной дивизии США, прошедшей всю Вторую мировую от тренировочного лагеря до Берлина. Сериал создали Стивен Спилберг и Том Хэнкс, и это чувствуется в каждом кадре. Реалистичные сцены боёв, сильные характеры и отсутствие пафоса делают его эталоном военной драмы.

«Тихий океан» (The Pacific, 2010)

Военные сериалы: рейтинг самых захватывающих историй о войне. Кадр из фильма «Тихий океан», режиссёр Джереми Подесва, сценарист Лоуренс Эндрис / Kinopoisk

Рейтинг: 8,2 Ещё один проект от дуэта Спилберг – Хэнкс, но на этот раз о тихоокеанском театре военных действий. Сериал основан на мемуарах трёх морских пехотинцев и показывает, насколько отличалась война с японцами от европейского фронта. Здесь джунгли, невыносимая жара и враг, для которого смерть — это честь.

«Поколение убийц» (Generation Kill, 2008)

Рейтинг: 8,0 Мини-сериал HBO о первых неделях вторжения США в Ирак в 2003 году глазами бойцов 1-го разведывательного батальона морской пехоты. Это откровенный взгляд на современную войну, где солдаты сталкиваются не только с противником, но и с бюрократией, некомпетентностью командования и моральными дилеммами.

«Наши матери, наши отцы» (Unsere Mütter, unsere Väter, 2013)

Зарубежные сериалы о Второй мировой войне с высоким рейтингом. Кадр из фильма «Наши матери, наши отцы», режиссёр Филипп Кадельбах, сценарист Стефан Кольдитц / Kinopoisk

Рейтинг: 8,3 Немецкий взгляд на Вторую мировую войну через судьбы пятерых друзей. Они молоды, полны надежд, но война безжалостно меняет героев. Сериал показывает, как обычные немцы становились частью нацистской машины и как это повлияло на целое поколение. Сильная драма, заставляющая задуматься.

«Птичья песня» (Birdsong, 2012)

Рейтинг: 7,4 Экранизация романа Себастьяна Фолкса о любви на фоне Первой мировой войны. Лейтенант Стивен Рейсфорд, сражаясь в траншеях Франции, вспоминает свой роман с замужней француженкой. Это не просто военная драма, а история о том, как война меняет представления о любви и жизни.

«Отряд «Антитеррор» (The Unit, 2006)

Кадр из фильма «Отряд «Антитеррор», режиссёр Стивен Депол, сценарист Дэвид Мэмет / Kinopoisk

Рейтинг: 7,8 Сериал о секретном подразделении спецназа США, выполняющем миссии по всему миру. Но это не только история о суперсолдатах — значительная часть сюжета посвящена их семьям, ожидающим возвращения мужей и отцов с заданий.

«Конец парада» (Parade's End, 2012)

Рейтинг: 7,7 Экранизация романа Мэдокса Форда о любовном треугольнике на фоне Первой мировой войны. В главных ролях — Бенедикт Камбербэтч и Ребекка Холл. Сериал не только о войне, но и об изменении английского общества в начале XX века.

Русские военные сериалы

Отечественные сериалы о войне особенно близки нашему зрителю. Они показывают не только героизм советских солдат, но и трагедию простых людей, оказавшихся в жерновах истории. Life.ru составил список военных сериалов, которые точно не оставят вас равнодушными.

«Диверсант» (2004–2022)

Топ русских военных сериалов, основанных на реальных событиях. Кадр из фильма «Диверсант», режиссёр Андрей Малюков, сценарист Владимир Валуцкий / Kinopoisk

Рейтинг: от 7,2 до 8,4 Культовый сериал о молодых выпускниках разведшколы, выполняющих опасные задания в тылу врага. За годы проект превратился в настоящую франшизу с четырьмя частями: оригинальный «Диверсант», «Конец войны», «Крым» и «Идеальный штурм». Каждая часть — это напряжённый военный триллер с отличными актёрскими работами.

«Молодая гвардия» (2015)

Новинки сериалов про войну: что посмотреть в 2025 году.Кадр из фильма «Молодая гвардия» режиссер Леонид Пляскин, сценарист Анна Антонец / Kinopoisk

Рейтинг: 8,0 Драматическая история о подпольной антифашистской комсомольской организации в оккупированном Краснодоне. Виктор Третьяков и его друзья организуют сопротивление захватчикам, рискуя жизнями ради свободы родной земли. Молодые герои проявляют невероятное мужество, но противостоят им опытные и безжалостные враги.

«СМЕРШ» (2019–2022)

Рейтинг: 7,7 Захватывающий сериал о противостоянии советской военной контрразведки и немецких спецслужб во время Великой Отечественной войны. Агенты Смерша ведут опасную игру, выявляя вражеских шпионов и диверсантов. Картина отличается динамичным сюжетом и вниманием к историческим деталям. В 2022 году вышло продолжение — «Смерш. Продолжение».

«Истребители» (2013–2015)

Исторические военные сериалы с лучшими спецэффектами. Кадр из фильма «Истребители», режиссёр Алексей Мурадов, сценарист Юрий Коротков / Kinopoisk

Рейтинг: 7,6 История о молодых лётчиках Леониде и Борисе, которые из школы пилотов попадают прямо на фронт. Сериал показывает не только воздушные бои, но и дружбу, любовь, предательство — всё то, что составляло жизнь военных лётчиков. Позже вышло продолжение — «Истребители: Последний бой».

«Спутники» (2015)

Рейтинг: 7,6 Необычный взгляд на войну через историю санитарного поезда. Комиссар Данилов собирает медицинский персонал, который будет спасать раненых на протяжении всей войны. Врачи и медсёстры проходят через огонь и воду, проявляя не меньшее мужество, чем солдаты на передовой.

«Гетеры майора Соколова» (2014)

Русские сериалы про войну: от классики до новинок 2025. Кадр из фильма «Гетеры майора Соколова», режиссёр Бахтиер Худойназаров, сценарист Илья Тилькин / Kinopoisk

Рейтинг: 7,5 Сериал о противостоянии советского разведчика майора Соколова и белоэмигрантского контрразведчика Семёнова (Креста) накануне Второй мировой войны в Крыму. Бывшие товарищи, оказавшиеся по разные стороны баррикад после революции, ведут сложную игру, где на кону — судьба Родины.

«Комиссарша» (2016)

Сериалы о подвигах разведчиков во время Великой Отечественной. Кадр из фильма «Комиссарша», режиссёр Елена Николаева, сценарист Сергей Калужанов / Kinopoisk

Рейтинг: 7,5 Драматическая история о женщине-комиссаре Галине Семёновой, которая возвращается в родной город после ранения на фронте и обнаруживает, что её сын Илья, оставленный на воспитание бабушке, стал членом бандитской группировки. Мать и сын становятся врагами, но общая беда заставляет их пересмотреть свои взгляды.

Военные сериалы — это не просто развлечение. Они помогают нам понять прошлое, задуматься о цене мира и ценности человеческой жизни. Каждый из представленных в нашем списке проектов — это не только захватывающая история, но и напоминание о том, что война — это всегда трагедия, как бы героично она не была показана на экране.

А какие военные сериалы впечатлили вас больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые подборки лучших фильмов и сериалов! Ранее Life.ru рассказывал, как создатели сериала «Игра в кальмара» вдохновились кровавой историей настоящего концлагеря.

Авторы Сергей Трофимов