«Ландыши. Такая нежная любовь», 2-й сезон (2026): всё о сериале, когда выйдет, сюжет, актёры «Ландыши. Такая нежная любовь», 2-й сезон: всё о сериале, дата выхода, актёры, трейлеры и фотографии. Интересные факты, новости и отзывы о сериале в материале Life.ru. 27 января, 22:15 Актёры Ника Здорик и Сергей Городничий. Обложка © «Ландыши. Такая нежная любовь» (сериал, 2024 г.), режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk

Первый сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», ставшего неожиданным хитом новогодних каникул, закончился на тревожной ноте: главный герой числится пропавшим без вести в зоне проведения боевых действий. Открытый финал, отзывы о картине, её невероятная популярность в соцсетях более чем располагают к тому, чтобы сериал получил продолжение. Так что же известно, получит ли сериал «Ландыши» сезоны, рассказывающие о новых событиях в истории любви Кати и Алексея? Предварительно, второй сезон должен выйти в начале 2026 года.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Фото © «Ландыши. Такая нежная любовь» (сериал, 2024 г.), режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk

Напомним содержание первого сезона «Ландышей». Живёт в Лондоне такая девушка — Катя Орлова, богатая наследница, которой светят миллиарды. Опекуном девушки является бизнес-партнёр её трагически погибшего отца. В Англии он стал банкротом и хочет прибрать к рукам миллиардное наследство Кати. Для этого он пытается выдать её замуж за своего сына. Этот мажор не только изменил ей, так ещё и решил, что она никуда от него не денется: начал преследовать и угрожать.

Но тут в её жизни появляется совершенно другой парень — лейтенант Лёша Данилин. Простой военный, без понтов и закидонов, зато с большим сердцем. Правда, иногда бывает наивным как ребёнок, но это только вызывает большую симпатию. И вот они с Катей придумывают план: быстренько расписываются, чтобы пара могла законно жить в его скромной квартире на охраняемой территории военной части. Туда-то её бывший со своими дружками-головорезами точно не сунется — КПП и охрана!

Особую атмосферу повествованию придаёт музыкальное сопровождение — главная героиня обладает выдающимися вокальными данными. Каждая серия сопровождается проникновенными композициями в исполнении Екатерины, превращая историю в полноценный современный российский мюзикл с качественными музыкальными аранжировками.

Видео © Youtube / Wink

Благодаря семейному адвокату, который дружил с отцом Кати, его коварный бизнес-партнёр прилетел в Россию. Он шантажировал девушку тем, что, если она не перепишет на него отцовский траст, он признает её недееспособной и всё отберёт. Как выяснилось, адвокат заманил его в Россию, чтобы передать в руки правосудия как заказчика убийства отца Кати. В итоге ушлого олигарха задержали, а девушка стала законной наследницей многомиллиардного состояния.

Однако героиню ждут новые испытания: Алексей пропал где-то в зоне военных действий — и никто не знает, жив ли он. У Кати дилемма: либо она подаёт на развод и уезжает обратно в Лондон, возвращаясь к богатой жизни, либо едет на фронт, чтобы найти возлюбленного в госпиталях или в плену. Екатерина едет со своим адвокатом в загс, но вместо развода берёт фамилию мужа, чтобы особый отдел дал ей разрешение посещать воинские части. В итоге девушка едет с концертами на фронт вместе с другими офицерскими жёнами. Свою группу они называют «Ландыши».

Финал первого сезона «Ландышей» открытый: во время очередного выступления героиня вдруг видит в толпе солдат своего Лёху! Ей показалось или это реально он, её пропавший муж? Вот такая интрига, которая даёт надежду на продолжение сериала.

Создатели и актёры сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Актёрский состав сериала «Ландыши». Фото © VK / Онлайн-кинотеатр Wink

Режиссёром сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» выступил Александр Карпиловский, известный по работе над такими проектами, как «Ёлки-11», «Модный синдикат» и «Мой папа не подарок». За сценарий проекта отвечают Василий Павлов (ГДР) и Рауф Кубаев («Работа над ошибками»).

Главную героиню проекта Катю Орлову сыграла Ника Здорик («Там, где цветёт полынь»), лейтенанта Лёху Данилина — Сергей Городничий («Калимба»).

Сергей Городничий признаётся, что попал в сериал чуть ли не по воле провидения. У него были сложные отношения с его девушкой: Сергею ближе патриархальные взгляды, а она хотела строить карьеру. И тогда актёр написал в актёрской визитке, что было бы прикольно, если бы Вселенная дала ему роль, где герой оказывается в похожей ситуации. «Чтобы это была история про любовь, но такая, где у влюблённых разные мировоззрения, которые тянут их в противоположные стороны, — и как они в итоге находят компромисс. И эта роль меня нашла: меня позвали на кастинг в сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», — вспоминает Сергей Городничий.

Авторы Андрей Соколов