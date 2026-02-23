Атмосферные русские детективы: топ-14 фильмов всех времён, которые вы могли пропустить Оглавление Советские и постсоветские детективы Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей Ищите женщину Брат Казнь Лучшие русские детективные сериалы 1990–2000-х Улицы разбитых фонарей Бандитский Петербург Тайны следствия Каменская Современные детективные фильмы и сериалы Комитет Плевако Страх над Невой Казанова Новинки 2026 года Майор Гром: Игра против правил Каменская. Перезагрузка Хотите окунуться в мир русского детектива? Лучшие фильмы и сериалы — от советской классики до современных хитов. Подборка Life.ru. 22 февраля, 21:35 Обложка © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Майор Гром: Игра против правил», режиссёры Соберсаша, Олег Трофим, сценаристы Артём Габрелянов, Николай Титов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Тайны следствия», режиссёры Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум и др., сценаристы Елена Топильская, Алена Купцова, Вера Шер и др. / Kinopoisk

Сегодня для вас — гремучая смесь из классики, нуара, советского детектива и современных блокбастеров. Будем вспоминать, как ловили маньяков в Ленинграде, разводили женщин в Москве, и снова восхищаться дедукцией отечественных сыщиц. От советского застоя, «лихих девяностых» — к нашему непростому времени. Коротко, без спойлеров и с уважением к жанру. Давайте выбирать, что посмотреть вечером.

Советские и постсоветские детективы

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,7; IMDb — 8,5.

Год производства: 1981.

Жанр: детектив, криминал.

Режиссёр: Игорь Масленников.

В главных ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Никита Михалков, Олег Янковский, Ирина Купченко и другие.

Фото © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk

Холмс и Ватсон расследуют смерть сэра Чарльза Баскервиля, связанную, по слухам, с древним проклятием и собакой-призраком. Холмс отправляет Ватсона в мрачное поместье, пока сам делает вид, что занят в Лондоне, но на самом деле тайно следит за расследованием со стороны. Развязка на болотах расставит всё по местам, доказав, что настоящие монстры всегда люди. Абсолютный эталон дедукции и лучший Холмс всех времён и народов (по мнению покойной английской королевы) в кадре.

Ищите женщину

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,7; IMDb — 8,5.

Год производства: 1981.

Жанр: детектив, комедия, криминал.

Режиссёр: Алла Сурикова.

В главных ролях: Софико Чиаурели, Леонид Куравлёв, Сергей Юрский, Александр Абдулов, Елена Соловей и другие.

Фото © Кадр из фильма «Ищите женщину», режиссёр Алла Сурикова, сценаристы Светлана Володина, Робер Тома / Kino-teatr

Париж, канун Нового года, нотариальная контора мэтра Роше. Телефонистка Алиса Постик случайно выходит из комнаты и видит страшное: хозяин с ножом в спине вываливается из кабинета и падает замертво. Женщина в панике звонит в полицию, теряет сознание, а когда приходит в себя — трупа нет. Нигде. Полисмен Максимен уверен: это ложный вызов, бабские истерики и вообще — «новогодняя шутка». Но Алиса не из тех, кто сдаётся. Она начинает собственное расследование, втягивая в него инспектора Грандена, старого друга юности.

Брат

Рейтинги: «Кинопоиск» -— 8,4; IMDb — 7,8.

Год производства: 1997.

Жанр: драма, криминал, боевик

Режиссёр: Алексей Балабанов.

В главных ролях: Сергей Бодров – мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов и другие.

Фото © Кадр из фильма «Брат», режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Дембельнулся Данила Багров, вернулся в родной город, а там — тоска зелёная. Скучно, брат. Решает он ехать в Питер, к старшему брату: говорят, тот там крутой, процветает, жизнь удалась. Приезжает, а брат не нефтью торгует и не в банке служит. Он просто киллер. И с этого момента начинается история, которая сделала 90-е в кино настоящими. Фильм стал, что называется, культовым.

Казнь

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,4; IMDb — 6,7.

Год производства: 2022.

Жанр: детектив, триллер, криминал.

Режиссёр: Ладо Кватания.

В главных ролях: Нико Тавадзе, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский и другие.

Фото © Кадр из фильма «Казнь», режиссёр Ладо Кватания, сценаристы Ольга Городецкая, Ладо Кватания / Kinopoisk

Осень 1991-го. В провинциальном городе десять лет искали маньяка — не нашли, дело прикрыли. Следователь Исса Давыдов даже получил повышение за закрытие этого гештальта. И тут как гром среди ясного неба: объявляется выжившая жертва. Та, которую убийца упустил. У Давыдова проблемы: начальство намекает, что лучше бы молчать, но, если всплывут старые косяки и закрытие глаз на несостыковки, — карьере конец. Теперь ему любой ценой нужно не просто найти маньяка, а заставить его признаться. Вопрос только: чем придётся пожертвовать, чтобы исповедь состоялась?

Лучшие русские детективные сериалы 1990–2000-х

Улицы разбитых фонарей

Рейтинги: «Кинопоиск» — 6,7; IMDb — 6,1.

Год производства: 1997 (16 сезонов).

Жанр: боевик, драма, криминал, приключения.

Режиссёры: Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и другие.

В главных ролях: Алексей Нилов, Александр Лыков, Александр Половцев, Сергей Селин, Юрий Кузнецов и другие.

Фото © Кадр из фильма «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица / Kino-teatr

Культовый российский детектив о работе питерской милиции/полиции: каждая серия — отдельное расследование преступлений разной сложности. Поначалу сериал получил признание за атмосферу 90-х и реалистичность, став одним из главных примеров отечественных криминальных детективов на ТВ.

Бандитский Петербург

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,8; IMDb — 7,3.

Год производства: 2000 (10 сезонов).

Жанр: боевик, драма, криминал, приключения.

Режиссёры: Владимир Бортко, Андрей Бенкендорф, Влад Фурман и другие.

В главных ролях: Евгений Сидихин, Александр Домогаров, Лев Борисов, Михаил Разумовский и другие.

Фото © Кадр из фильма «Бандитский Петербург». Режиссёры: Владимир Бортко, Андрей Бенкендорф, Влад Фурман и другие / Kinopoisk

Лихие 90-е, Питер. Журналист Андрей Обнорский (он же Серёгин) по заданию редакции влезает в криминальные разборки — и вляпывается по полной. Теперь ему противостоит авторитет с говорящей кличкой Антибиотик. Первые шесть сезонов — приключения отчаянного журналиста. А дальше — десять лет спустя, новые лица и старые счёты. Всё по-взрослому. Сериал стал одним из самых успешных российских детективных сериалов начала 2000-х и культовым примером жанра «криминальной саги» в постсоветском телевидении.

Тайны следствия

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 7,3.

Год производства: 2000 (26 сезонов).

Жанр: драма, криминал, детектив.

Режиссёры: Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум и другие.

В главных ролях: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко и другие.

Фото © Кадр из фильма «Тайны следствия», режиссёры Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум и др., сценаристы Елена Топильская, Алена Купцова, Вера Шер и др. / Kinopoisk

Вечные будни питерской прокуратуры: Мария Сергеевна Швецова каждый день доказывает, что преступление раскроет даже не столько элитный спецназ, сколько грамотный следователь с многолетним опытом и острым языком. Сериал — бесконечная череда убийств, ограблений и подстав, которые распутывают Швецова и её неизменная команда. Никакой стрельбы ради стрельбы, зато много диалогов, иронии и фирменного питерского вайба. Идут годы, меняются сезоны, а она всё так же носит кофе в термокружке и мотает нервы подозреваемым. Одна из главных долгоиграющих историй русского телевидения — с 2000-х считается одним из самых рейтинговых отечественных детективов на «Кинопоиске».

Каменская

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 7,3.

Год производства: 1999 (6 сезонов).

Жанр: драма, криминал, детектив.

Режиссёр: Юрий Мороз.

В главных ролях: Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Андрей Ильин и другие.

Фото © Кадр из фильма «Каменская», режиссёр Юрий Мороз, сценаристы Александр Полозов, Наталия Токарева, Рамиль Ямалеев и др. / Kino-teatr

Московские нулевые, бардак в стране, трупы и разборки, но майор Каменская берёт своё там, где остальные заходят в тупик: чистая логика, цепкий взгляд и никакой лишней беготни. Из рядового отдела она перетекает в убойный, к полковнику Гордееву, — а там дела уже не просто мокруха, там политический замес и авторитеты с деньгами. Вокруг «волки позорные» в погонах, но у Каменской есть козырь: пара друзей, готовых подставить плечо, и мозг, который не выключается даже дома под пледом. Сериал стал одним из самых популярных телевизионных проектов начала 2000-х годов, задав новый стандарт для жанра криминальной драмы в России.

Современные детективные фильмы и сериалы

Комитет

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,6; IMDb — 7,0.

Год производства: 2022 (1 сезон).

Жанр: детектив.

Режиссёр: Михаил Вассербаум.

В главных ролях: Александр Константинов, Максим Митяшин, Дмитрий Пчела, Владимир Стержаков, Андрей Папанин и другие.

Фото © Кадр из фильма «Комитет», режиссёр Михаил Вассербаум, сценарист Андрей Тумаркин / Kinopoisk

Ленинград, конец 80-х. Трое парней получают билет в большое будущее — и он сразу оказывается с трагическим отливом. Дима Васильев, сын генерала КГБ, готовился к заброске за границу, но после одного неловкого прокола сослан в рутинную слежку за иностранцами. И теперь он просто топчет мостовую и думает: туда ли свернул? Паша Иванов вернулся с погранслужбы и по чистой случайности завалил банду грабителей — за это его и пригрели органы: теперь таскается за первыми лицами города, охраняя их от пуль и нервных срывов. Володя Наумов приехал в Питер за девушкой, а попал на «Ленфильм» с приставкой «искать врагов среди кинематографистов и пресекать идеологические диверсии». Трое, у каждого своя правда и своя служба. И все в одной системе, которая не прощает ошибок.

Плевако

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 6,3.

Год производства: 2024 (1 сезон).

Жанр: детектив, драма, биография, история.

Режиссер: Анна Матисон.

В главных ролях: Сергей Безруков, Ольга Лерман, Николай Шрайбер, Мария Смольникова, Зоя Бербер и другие.

Фото © Кадр из фильма «Плевако», режиссёр Анна Матисон, сценаристы Анна Матисон, Савва Минаев / Kinopoisk

Золотые времена российской адвокатуры: сериал про знаменитого Фёдора Плевако показывает не просто судебные тяжбы, а человеческую судьбу на фоне эпохи. Каждое дело, которое ведёт легендарный адвокат, — как новый слой личности: то блеск риторики, то тёмные углы души. Действие доползает до 1900 года, захватывая и сына Плевако — тот повторяет отцовский путь, но со своими особенностями. А кульминацией становится история Саввы Мамонтова: хищение миллионов, интриги, уходящие в высший свет. И вот тут Плевако предстоит распутать клубок, где ставка — не просто оправдание, а жизнь и честь.

Страх над Невой

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,8; IMDb — 6,2.

Год производства: 2023 (2 сезона).

Жанр: детектив, триллер.

Режиссёр: Илья Максимов.

В главных ролях: Антон Хабаров, Андрей Фролов, Ян Ильвес, Евгения Лыкова, Виктория Заболотная и другие.

Фото © Кадр из фильма «Страх над Невой», режиссёр Илья Максимов, сценаристы Андрей Лариков, Дмитрий Каморин, Влад Малахов и др. / Kinopoisk

Ленинград, 1967 год. По ночам у Обводного канала находят убитых женщин и жуткие символы, нарисованными углём рядом с телами. Город в панике, а дело поручают майору КГБ Чубину, у которого своих тараканов полная голова: когда-то он уже сталкивался с оккультной сектой, чудом выжил и с тех пор панически боится темноты. В напарники ему дают капитана Фёдорова — бывшего постового, который тоже далёк от идеала: у него любовь к жене лучшего друга и вечный внутренний раздрай. Два не самых стабильных мента против изощрённого убийцы, пока начальство прессует, а счёт жертвам растёт.

Казанова

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,8; IMDb — 7,8.

Год производства: 2020 (3 сезона).

Жанр: детектив.

Режиссёры: Кирилл Белевич, Сергей Комаров.

В главных ролях: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк и другие.

Фото © Кадр из фильма «Казанова», режиссёры Кирилл Белевич, Сергей Комаров, сценарист Дмитрий Новосёлов / Kino-teatr

Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В городе орудует неуловимый аферист, который разводит солидных женщин на деньги — и те даже в милиции краснеют, описывая его: интеллигентный, обаятельный, ну просто мечта. Капитан Шмаков и старлей Новгородцева ловят человека-хамелеона: сегодня он режиссёр, завтра шахтёр, послезавтра — сотрудник КГБ или батюшка. Но когда Казанова узнаёт, что за ним следят, привычная игра в кошки-мышки даёт сбой. Всё идёт не по сценарию, и ловить придётся не просто мошенника, а хитрого зверя, который сам решил поиграть с охотниками.

Новинки 2026 года

Майор Гром: Игра против правил

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,5; IMDb — 6,5.

Год производства: 2026 (1 сезон).

Жанр: боевик, криминал, детектив, комедия, приключения.

Режиссёры: Соберсаша, Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко и другие.

Фото © Кадр из фильма «Майор Гром: Игра против правил», режиссёры Соберсаша, Олег Трофим, сценаристы Артём Габрелянов, Николай Титов / Kinopoisk

После поимки Чумного Доктора Игорь Гром — главный герой Питера: ловит бандитов с напарником и вечера с девушкой проводит. Идиллия. Но в город приезжает оружейный воротила ван дер Хольт — ему позарез нужен контракт на модернизацию полиции. Чтобы его подписать, магнат нанимает профи по кличке Призрак. Задача: убрать Грома и устроить в городе такой кипиш, чтобы население само запросило новых пушек. Жизнь майора и спокойствие Северной столицы теперь под вопросом.

Каменская. Перезагрузка

Съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» стартовали в феврале 2026 года — площадки развернули в Подмосковье, в том числе в Сергиевом Посаде. Это современный перезапуск культового детектива: теперь майора Анастасию Каменскую играет Юлия Хлынина, а действие перенесено в реалии сегодняшней России. По замыслу авторов, героиня остаётся блестящим аналитиком уголовного розыска, которому поручают самые сложные и запутанные дела, но истории станут динамичнее и технологичнее, с акцентом на современные методы расследования. Проект готовят для онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала «Россия-1», а премьера ожидается не раньше конца 2026-го – начала 2027 года, поскольку съёмочный процесс только набирает обороты.

Авторы Андрей Соколов