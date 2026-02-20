Принцессы, некромант и панк-рок: всё, что нужно знать о новом фильме «Король и шут. Навсегда» Оглавление Когда выходит фильм «Король и шут. Навсегда» в 2026 году Сюжет Актёры Возвращение звёзд сериала Новые лица Музыка в фильме Режиссёр и сценарий Трейлер Что говорит Андрей Князев о фильме Отзывы критиков Когда выходит фильм «Король и шут. Навсегда»? Кто играет Горшка и Князя? Где купить билеты и что говорит Андрей Князев? Всё о премьере 2026 года — в материале Life.ru. 19 февраля, 22:15 «Он живёт, пока мы помним»: Горшок и Князь снова вместе в фильме «Навсегда». Обложка © Кадр из фильма «Король и шут. Навсегда», режиссёр Рустам Мосафир / Kinopoisk

Нашумевший сериал о легендарной группе «Король и шут» получил своё полнометражное продолжение. История будет также разворачиваться в фэнтези-мире по мотивам песен панк-группы. Про сюжет, актёрский состав, отзывы критиков и, самое главное, что думает и говорит об этом фильме сам Андрей Князев, — читайте в материале Life.ru.

Когда выходит фильм «Король и шут. Навсегда» в 2026 году

Сериал «Король и шут» вышел ещё весной 2023 года, а фильм «Король и шут. Навсегда» выходит в прокат 19 февраля 2026 года.

Сериал показывали на платформе «Кинопоиск», так что ждём и выхода фильма в этом онлайн-кинотеатре, а если вас интересуют билеты на офлайн-просмотр в кинотеатрах, то можете ознакомиться с ними на том же сайте «Кинопоиска».

Сюжет

Фото © Кадр из фильма «Король и шут. Навсегда», режиссёр Рустам Мосафир / Kinopoisk

Если сериал отражал в большей степени реальную историю панк-группы, то сюжет в фильме практически полностью переносится в альтернативный и сказочный мир, где после своей смерти живёт Горшок. Этот мир — настоящая мечта героев, где они каждый день поют свои песни, а их возлюбленные — Принцесса и Вдова — находятся рядом с ними. Но эта сказка рушится с приходом колдуна Некроманта, который превращает жителей этого мира в мертвецов, которые подчиняются ему во всём.

В реальном же мире Андрей Князев (Князь) готовит концерт, посвящённый памяти Михаила Горшенёва. Герой не может смириться со смертью лучшего друга и потихоньку сходит с ума от своих видений. Ему начинает казаться, что даже самые преданные фанаты начинают забывать их группу. И вскоре Князь переносится в их сказочную вселенную, где Горшок рассказывает ему, что из-за Некроманта рушатся обе вселенные и победить его смогут только они.

Актёры

Главные роли в фильме «Король и шут. Навсегда» исполнили:

Константин Плотников (Горшок)

Влад Коноплёв (Князь)

Дарья Мельникова (Вдова)

Илья Хвостиков (Кочерыжка)

Вера Вольт (Принцесса)

Илья Гришин (Некромант)

Антон Лиссов (Зомби)

Гоша Куценко (Психоаналитик).

Возвращение звёзд сериала

К своим ролям, конечно же, вернулись Константин Плотников, который сыграл Михаила Горшенёва (Горшка), и Влад Коноплёв, исполнивший Андрея Князева (Князя). Также вернулись Дарья Мельникова в роли Вдовы и Вера Вольт, сыгравшая Принцессу.

Новые лица

Фото © Кадр из фильма «Король и шут. Навсегда», режиссёр Рустам Мосафир / Kinopoisk

Илья Гришин сыграл главного антагониста фильма — Некроманта, который способен воскрешать мёртвых. Для 25-летнего актёра это первый опыт работы в проекте с колоссальной фан-базой.

Антон Лиссов, лидер группы Jane Air, появился в роли прислужника Некроманта — Зомби. Для него участие в фильме стало редким актёрским опытом, ради которого пришлось перестроить гастрольный график.

Музыка в фильме

Саундтреками к фильму стали, конечно же, каверы на легендарные хиты панк-группы, которые исполнила The Hatters, группа записала свою версию песни «Ведьма и осёл» с «Акустического альбома» 1998 года. Солисткой выступила Анна Музыченко, также сыгравшая в картине роль Ведьмы.

Антон Лиссов, который сыграл роль приспешника Некроманта, в свою очередь, записал кавер-версию хита «Мёртвый анархист» на немецком языке.

Также в фильме можно услышать такие известные треки, как «Дайте ром», «Ведьма и осёл», «Воспоминания о былой любви», «Отражение». И, конечно, знаменитого «Лесника».

Режиссёр и сценарий

Над фильмом трудился коллектив, ранее работавший над сериалом «Король и шут». Режиссёрское кресло снова занял Рустам Мосафир — автор, известный по картине «Скиф». Именно он в соавторстве с Александром Бузиным (из «Ночного режима») выступил сценаристом фильма.

Операторские задачи выполнил Степан Бешкуров, знакомый зрителю по сериалам «Жуки» и «ЮЗЗЗ». Музыкальное сопровождение создал Алексей Горшенёв — брат Михаила Горшенёва и вокалист группы «Кукрыниксы».

Проект продюсировали Дмитрий Нелидов («Киберслав», «Грозовые ворота»), Елена Мельникова («Великая», «Последний аксель») и Михаил Китаев («Кибердеревня», «Майор Гром: Игра»). Кроме них в продюсерском составе также значатся Игорь Панкер Гудков, Андрей Князев — автор большинства текстов КиШ — и его супруга Агата Нигровская.

Трейлер

Видео © «Король и шут. Навсегда», режиссёр Рустам Мосафир / Rutube

Предлагаем ознакомиться с трейлером фильма «Король и шут. Навсегда – 2026»:

Что говорит Андрей Князев о фильме

По нашему мнению, Андрей Князев является главным критиком сериала и фильма по истории КиШ, ведь это его личная история, в которой в первую очередь он хотел передать настоящего Михаила Горшенёва, каким знал его он, историю о творчестве Князя и Горшка.

— В основном будет затронут ранний период: становление, формирование, идеология. А поскольку это сериал, то он требует, как и любое кино, не какую-то голую историю, а некоего экшена. Но в чём наше преимущество — мне не нужно ничего приукрашивать, этот экшен у нас был. Всё, что у меня связано с Горшком, — это история нашего творчества. Я его знал ещё до того, как он стал употреблять. Мы хотим, чтобы это была одновременно и красивая история, и по факту, по делу, как оно было. Также будет представлен мир фэнтези КиШ. Что это такое? На протяжении многих лет я неоднократно слышал от наших поклонников: вот бы создать мир КиШ, экранизировать в стиле «Баек из склепа». И вот сейчас появилась возможность снять не только фильм, но и заглянуть в мир фэнтези, показать маленькие, короткие новеллы, — сказал тогда Князь.

Князев назвал сериал удачным, отметив, что создатели «попали в точку», передав глубину образов и их особенности. При этом музыкант подчеркнул, что многое осталось за кадром — творческие метания, мысли, то, что повлияло на развитие и становление КиШ, его работу с Михаилом Горшенёвым.

Также Князев отметил, что сериал показал тяжёлый путь человека, каким он на самом деле был. По мнению музыканта, работа над сериалом была интересной, а команда подошла к делу с душой.

Теперь будем ждать мнения Андрея Князева о фильме «Король и шут. Навсегда».

Отзывы критиков

Отзывы о фильме неоднозначные, выявлено как большое количество положительных моментов, так и отрицательных.

Некоторые критики отмечают, что фильм работает как эмоциональное дополнение к сериалу, они подчёркивают передаваемую атмосферу творчества группы. Герои разговаривают строчками из песен, а в лучшие моменты иронизируют над собой и превращают цитаты в повод для шуток. На экране появляются узнаваемые персонажи — и их значительно больше, чем в сериале. А финальный номер поражает всех словно живым вокалом Михаила Горшенёва.

Критики назвали фильм «милым прощанием», подчёркивая ещё два часа в привычной вселенной — с юмором и музыкой.

Часть критиков говорит о неровной структуре фильма: следующая сцена зачастую слабо связана с предыдущей — и их перебивают вставные музыкальные номера в духе «Старых песен о главном».

— «Король и шут. Навсегда» в его странном качестве — это ровно песни группы, к которым (особенно ранним, моим любимым) ни в коем случае не нужно относиться серьёзно. Это страшные сказки, их не рассказывают или поют, а скорее кричат. Это не качественные картины, а дурацкие, кривые рисунки. Так почему фильм должен быть другим? — полагает кинокритик Алексей Хромов.

