Измены, паранойя и фатальный маникюр: как жена уничтожила Джона Кеннеди раньше, чем самолёт

Джон Кеннеди – младший и Кэролин Бессетт — что погубило самую красивую пару 90-х: преследование и крах надежд. Обложка © Getty Images / Justin Ide / Boston Herald

Главные роли в новом сезоне «Американской истории любви» — Джона Кеннеди – младшего и Кэролин Бессетт — сыграли Пол Келли и Сара Пиджон, а в кадре почти детально воссоздали ту самую атмосферу конца 90-х — от минималистичного стиля Бессетт до освещения и обстановки в ресторанах. Блонд «как у Кэролин» вновь стал входить в тренды. Расскажем, почему история любви сына бывшего президента США оказалась достойна экранизации.

Сара Джессика Паркер до сих пор стыдится романа с Кеннеди

Джон Кеннеди – младший с рождения находился под прицелами камер. Весь мир следил за тем, как он растёт и чем занимается. И, конечно, за его романами пристально следили и активно обсуждали. И было что. Джон-Джон (так его часто называли), как и отец-ловелас, прославился громкими романами. У него были отношения с певицей Мадонной, звёздной моделью Синди Кроуфорд и актрисой Дэрил Ханной. Причём Мадонна в то время активно эксплуатировала образ Мэрилин Монро — той, чьё имя до сих пор связывают с Кеннеди-президентом. Жаклин Кеннеди даже заговорила о «проклятии блондинки».

Джон Кеннеди – младший долго зависел от матери — Джеки Кеннеди. Фото © Wikipedia / John F. Kennedy Library and Museum

Главный жених Америки встречался и с Сарой Джессикой Паркер. Эта пара очаровывала всех. Актриса только рассталась с Робертом Дауни – младшим и ещё не снялась в «Сексе в большом городе», но смогла покорить сердце самого завидного жениха США. Их роман длился всего полгода и оставил у Сары не самые приятные воспоминания.

В интервью New York Times Паркер признавалась, что страдала от пристального внимания прессы: «Мы ходили в места, где не было ни души, но на следующий день я видела наши фотографии из этих мест в таблоидах. На тот момент я была полупубличным человеком, и до встречи с Джоном я понятия не имела, что такое настоящая известность. Он хороший человек, но, ради бога, я чувствую, будто должна извиниться за то, что встречалась с ним. Эти отношения стали определяющим фактором моей личности. Это убого. Когда я умру, они скажут: «О да, Сара когда-то встречалась с Джоном Кеннеди».

Также Джону приписывали интрижку с самой принцессой Дианой. Британское издание The Sun опубликовало статью, где в подробностях рассказало, как Кеннеди и Спенсер провели ночь вместе в отеле Carlyle в Нью-Йорке — там же, где тайно виделись президент Джон Кеннеди и Мэрилин Монро. Вероятно, это была всего лишь красивая байка, в которую всем хотелось верить. Нет никаких доказательств любви принцессы и американского принца.

Все эти романы не были серьёзными для сына президента. Да и в жёны главному жениху США нужна была достойная партия. Сам Джон всё чаще думал, что ему нужна идеальная пара — настоящая леди, умная, с твёрдым характером, почти такая же, как его мама, знаменитая Джеки. В сериале Жаклин Кеннеди появляется как раз в самом начале повествования — её сыграла Наоми Уоттс.

Блондинка из бутика: та самая, из-за которой Кеннеди бросил всех

В бутике Calvin Klein в Нью-Йорке Кеннеди познакомился со старшим менеджером по работе с VIP-клиентами Кэролин Бессетт. Его очаровала приветливость молодой девушки, которая ещё и оказалась голубоглазой блондинкой. Это был его самый любимый типаж женщин. На тот момент он встречался с Дэрил Ханной, но часто заглядывал в магазин, чтобы пообщаться с Кэролин.

Роль Кэролин Бессетт в сериале 2026 года исполнила Сара Пиджон. Фото © ТАСС / AF Archive / Mary Evans

Роман Кеннеди и Бессетт начался спустя год после знакомства. Папарацци мгновенно прознали об этих отношениях и пристально следили за влюблённой парочкой. Бессетт, по мнению общественности, считалась идеальной кандидатурой в невесты — красивая, стройная, воспитанная.

Кэролин выросла в самой простой семье. Её мама всю жизнь проработала администратором в школе, отец был столяром, а воспитавший её отчим — врачом. Девушка грезила карьерой модели, пробовала себя как обозреватель моды, но в итоге стала пиар-специалистом. Дослужилась до должности директора по связям с общественностью в магазине Calvin Klein. Джеки Кеннеди вряд ли бы одобрила такую невестку, но она ушла из жизни в 1994 году, ещё до свадьбы сына.

Отношения Кеннеди с Кэролин не сразу сложились. У девушки оказался сложный характер, но Джон был так очарован своей возлюбленной, что на многое закрывал глаза. В 1996 году самая обсуждаемая пара США поженилась.

Платье-комбинация от Нарсисо Родригеса: начало стиля Кэролин

Свадьба Кеннеди-младшего с Бессетт держалась в строжайшем секрете. Пара заключила брак в небольшой церквушке на острове Камберленд в штате Джорджия. На торжество пригласили только самых близких. Всего было около 20 гостей. На тот момент Джону было почти 36 лет, Кэролин — 30.

Джон Кеннеди – младший и Кэролин первое время были счастливы. Фото © Getty Images / Arnaldo Magnani

Позже чета предоставила СМИ единственную фотографию со своей свадьбы. Конечно, самым обсуждаемым стал образ невесты. Кэролин выбрала стильное платье-комбинацию из шёлка жемчужного цвета от неизвестного на тот момент дизайнера Нарсисо Родригеса. С ним девушка познакомилась, когда работала в Calvin Klein. У Бессетт был лёгкий макияж и пучок на голове, а из аксессуаров — только прозрачные перчатки. Уже тогда минималистичные образы жены Кеннеди стали привлекать внимание. Позже её назовут одной из самых стильных женщин того времени.

История Бессетт, которую многие сравнивали с Золушкой, не стала сказочной. Да, она была женой завидного мужчины, но папарацци и пристальное внимание общественности сильно испортили жизнь сотрудницы Calvin Klein.

Сбегала к бывшему и громила квартиры: правда о жене Кеннеди

Дом Кеннеди круглосуточно окружали журналисты, за звёздной парой везде следовали по пятам. Бессетт не могла просто выйти на пробежку или пойти в любимый ресторан. Джон с детства рос в таких условиях и уже привык к повышенному вниманию к своей персоне. Но Кэролин всё это давалось очень тяжело. Она была крайне холодна в общении с прессой, всякий раз втягивала голову в плечи при виде репортёров. Также она уволилась с любимой работы и отклоняла все предложения по фотосессии для обложек модных журналов.

Папарацци преследовали пару Джона и Кэролин. Фото © ТАСС / AP / Douglas Healey

На фоне этого у девушки начались психологические проблемы. Сначала у неё развилась паранойя, а потом депрессия, она могла накричать на мужа или оскорбить его даже публично. Некоторые СМИ писали, что у супруги Кеннеди были проблемы с наркотиками — Джон застал её в компании знакомых модельеров за приёмом запрещённых веществ. Судачили даже, что она в бешенстве выбежала из кабинета психотерапевта, когда он решил поднять вопрос её зависимости.

Всё это приводило к ссорам и скандалам в молодой семье. Джон и Кэролин стали проводить всё больше времени раздельно. Кеннеди часто выходил в свет, чего требовал от него статус, а она сидела дома. К тому же девушка была уверена, что Джон ей изменяет. Только вот утешение на стороне нашла как раз она. Кэролин тайно бегала к своему бывшему, манекенщику Майклу Бергину. По его свидетельствам, Кэролин даже как-то выбила окно в его квартире и в гневе разгромила комнату. После смерти Бессетт Бергин написал книгу, где раскрыл все подробности их романа. «Я не гордился тем, что встречался с женой знаменитого мужчины. Мы просто хотели друг друга», — писал Майкл.

Джон Кеннеди был уверен, что спасти их брак мог только ребёнок. К тому же он мечтал стать отцом, но Кэролин категорически не хотела этого, говоря подруге, что не может рожать, живя будто в аквариуме. «Я хочу детей, но каждый раз, когда я завожу об этом разговор с Кэролин, она отворачивается и отказывается заниматься со мной любовью. С Кэролин абсолютно не о чем говорить. Мы стали совершенно незнакомыми людьми. Либо что-то должно измениться, либо нам придётся развестись», — заявлял уже угнетённый Кеннеди-младший за два дня до гибели.

Джон Кеннеди – младший и Кэролин Бессетт ушли в один день. Фото © ТАСС / досье ИТАР-ТАСС

Маникюр и пробки, которые стоили жизни

О кризисе в семье Джон-Джона говорили уже все кому не лень. Дело шло к разводу. Чтобы избежать лишних сплетен, старшая сестра Кэролин Лорен уговорила её полететь вместе с мужем на свадьбу младшей дочери Роберта Кеннеди Рори. Сама Лорен пообещала поехать с ней, так как Бессетт боялась летать на частном самолёте, которым управлял её супруг.

Кеннеди же обожал небо и всегда мечтал пилотировать. В полётах он забывал обо всех своих проблемах и был счастлив. За несколько месяцев до этого рокового полёта он получил лицензию. Жаклин Кеннеди всегда запрещала сыну летать, так как была уверена, что он погибнет так же, как его дядя и тётя. Но после смерти мамы Кеннеди-младшего ничто не останавливало от воплощения заветной мечты — даже слухи о проклятии клана Кеннеди не пугали его.

16 июля 1999 года Джон, Кэролин и Лорен отправились из Нью-Джерси на самолёте «Пайпер Саратога» в штат Массачусетс. Уже через час после взлёта судно пропало с радаров. Выжить никому не удалось. Тела погибших нашли только спустя пять дней. Расследование выявило, что причиной крушения самолёта стала ошибка пилотирования в условиях плохой видимости. Они вылетели уже затемно, хотя планировали совершить полёт днём, но Джон попадал в пробки, а Кэролин сильно задержалась из-за покупки свадебного подарка, упаковки вещей и маникюра, так как несколько раз заставляла перекрасить себе ногти.

Если бы не авиакатастрофа, то с высокой вероятностью Кеннеди и Бессетт развелись бы. А так они сохранили клятву быть вместе, пока смерть не разлучит их.

История Джона Кеннеди – младшего и Кэролин Бессетт стала символом как большой любви, так и великой трагедии. Их яркие отношения развивались на фоне давления СМИ и общественных ожиданий, но закончились печально, оставив после себя лишь воспоминания.

Авторы Галина Глазко