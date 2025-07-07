Стюардесса, Мэрилин и мафия: неприличные тайны Джона Кеннеди и его любовниц На днях появилась информация о том, что у 35-го президента США Джона Кеннеди в любовницах была стюардесса, которая от него забеременела. Life.ru рассказывает о похождениях самого красивого хозяина Белого дома. 6 июля, 21:31 Джон Кеннеди прославился не только как президент, но и как Казанова. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Silver Screen Collection, New York Daily News, Donaldson Collection, © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

35-й президент США Джон Кеннеди в 1953 году женился на Жаклин Ли Бувье, которая родила ему четверых детей, двое из которых умерли совсем маленькими. Этот брак не стал счастливым для обоих. Кеннеди и Жаклин на публике выглядели счастливой парой, но ни для кого не было секретом наличие у Джона интрижек на стороне.

Скрытый роман Кеннеди: история стюардессы и аборта

О романах президента-демократа говорят даже сейчас. Этим летом стало известно, что у Кеннеди была длительная связь со стюардессой Джоан Лундберг. Об этом написали в журнале People со ссылкой на книгу Джона Рэнди Тараборрелли, которая основана на неопубликованных ранее мемуарах и личных дневниках стюардессы.

Кеннеди познакомился со стюардессой в 1956 году, когда он был ещё сенатором. По словам автора книги, Лундберг стала для Кеннеди «психологом». Именно ей он мог открыться и излить душу. Через пару лет Джоан забеременела. Джон не хотел иметь ребёнка на стороне, чтобы не портить себе репутацию в политике. Поэтому он отправил любовнице деньги на аборт. Вскоре после этого пара распалась.

Жена Кеннеди, конечно, узнала об этой связи и была крайне опечалена. Чтобы она сохранила брак, ей предложили полную свободу действий и финансовую компенсацию.

Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Фото © ТАСС / AP

Мэрилин Монро и Кеннеди: главный роман XX века

В списке любовниц Казановы Белого дома значится большое количество ярких женщин того времени. Не стала исключением и главный секс-символ мирового кинематографа, актриса и певица Мэрилин Монро.

Они познакомились в 1954 году на приёме у президента США, куда Монро пригласил актёр и супруг сестры Кеннеди Питер Лоуфорд. Джон, конечно, не мог не одарить вниманием яркую актрису. Между ними сразу возникли чувства. Это, без всяких преувеличений, был главный роман ХХ века. Хоть и многое осталось покрыто тайной, о них всё равно судачили. А поздравление Мэрилин со словами Happy birthday, Mr. President («С днём рождения, мистер президент», — в переводе с английского) стало культовым. Ходили слухи, что после него Мэрилин подарила Джону часы с гравировкой, но он выбросил их.

Говорили, что влюблённая в Кеннеди Мэрилин была готова стать первой леди США. Однако семья политика всё взяла в свои руки. Монро сыграла огромную роль в предвыборной кампании Кеннеди, а большего ей не могли позволить. Близкие к Джону люди сделали всё, чтобы их связь, длившаяся несколько лет, прервалась.

К тому же бытовало мнение, что у актрисы параллельно с президентом был роман с его родным братом, главой Минюста США Робертом Кеннеди.

Многие также считают не просто совпадением то, что и Мэрилин, и Джон умерли молодыми. Монро не стало при загадочных обстоятельствах в 1962-м, и президент не посетил её похороны. А спустя год был убит и сам Кеннеди.

Некоторые утверждают, что на самом деле связь Кеннеди и Мэрилин Монро преувеличена. Фото © YouTube / Mattew Hawk

Ким Новак: скрытая соперница Мэрилин Монро

Американский президент крутил роман и с голливудской актрисой Ким Новак. Они старались не афишировать отношения, поэтому многие уверены, что это были просто слухи. Новак не хотела поднимать шумиху вокруг своей личной жизни из-за того, что Мэрилин Монро сильно ревновала Джона к другим актрисам. А ей тоже хотелось быть приближённой к президенту и не отдавать всё известной блондинке. Ведь настоящее имя Новак — Мэрилин Полин. Но на киностудии ей сразу дали псевдоним Ким, чтобы не путать с Монро.

Ким Новак подозревали в романе с президентом Кеннеди. Фото © Gettyimages / Sunset Boulevard

Джин Тирни: единственная женщина, на которой хотел жениться Кеннеди

Пожалуй, самые серьёзные отношения у Кеннеди были с одной только актрисой — это Джин Тирни. Она познакомилась с американским донжуаном, когда он был ещё лейтенантом. Будущий президент постоянно посещал съёмочную площадку фильма «Драгонвик», где Джин тогда снималась.

Их страстный роман длился год, и всё уже шло к свадьбе. Только вот грозный отец Джона, глава клана Кеннеди, не позволил этому сбыться. Лейтенант был вынужден в 1947 году бросить свою подругу из-за больших политических амбиций.

Годы спустя Тирни отправила Кеннеди поздравительную открытку по случаю его победы на президентских выборах. Значит, простила.

Джин Тирни — одна из актрис, встречавшихся с Джоном Кеннеди. Фото © Gettyimages / Bettmann

Джудит Экснер: как мафия связала её с Кеннеди

В 1960 году на вечеринке в Лас-Вегасе Фрэнк Синатра познакомил Кеннеди с актрисой Джудит Экснер. Несмотря на свою милую внешность, она крутила романы ещё с мафиози. Например, одним из её ухажёров был глава чикагской мафии Сэм Джанкана. И тем самым девушка представляла большую угрозу для Джона. Позже подтвердилось, что Джудит была посредником в общении между Кеннеди и Джанканой.

Их роман пришёлся на период предвыборной кампании. Женщина часто навещала любовника в Белом доме. Чтобы не испортить политическую карьеру мужа, Жаклин снова пришлось закрыть глаза на его похождения. Хотя история могла бы оказаться большим скандалом. Дело в том, что актриса забеременела, но сделала аборт.

Позже она опубликовала откровенную книгу об отношениях с Кеннеди.

С Джудит Экснер Кеннеди познакомил Фрэнк Синатра. Фото © Gettyimages / Bettmann

Фанни Флеминг: 20 минут в шкафу с президентом

Были у Кеннеди и короткие интрижки. Королева бурлеска начала 1950-х, стриптизёрша Фанни Флеминг, наиболее известная как Блэйз Стар, в первую же встречу очаровала любвеобильного политика своими пышными формами. Флеминг даже выпустила целый рассказ о 20-минутных любовных утехах в шкафу с Кеннеди.

До него, кстати, Фанни развлекалась с губернатором штата Луизиана Эрлом Лонгом. Также у танцовщицы были романы с другими состоятельными мужчинами, которые приходили на её выступления.

Стриптизёрша Фанни Флеминг также имела связь с Джоном Кеннеди. Фото © Gettyimages / Apic

Элизабет Тейлор: как роман с Кеннеди сделал её звездой

Актриса Элизабет Тейлор была без ума от мистера президента. Их роман оказался коротким, но зато принёс ей огромную популярность. Благодаря этой связи Тейлор утвердили на главную роль в «Клеопатре», которая дала ей мировую славу и миллион долларов, что в то время было самым высоким гонораром.

Элизабет Тейлор, предположительно, встречалась с Кеннеди, но недолго. Фото © Gettyimages / Sunset Boulevard

Тайные связи Кеннеди: что скрывали от публики?

Сложно перечислить всех женщин Джона Кеннеди. Только документально подтверждённых любовниц у бывшего президента было 12.

Среди увлечений лидера США были не только известные женщины того времени. Политик крутил романы и с двумя секретаршами Белого дома, со шведской журналисткой и даже с личной помощницей и пресс-секретарём его супруги Жаклин.

Неудивительно, что о романах самого любвеобильного президента слагали легенды. Говорили, что даже связь с красавицей Мэрилин Монро — всего лишь красивая история. Ему приписывали и интрижку с 60-летней Марлен Дитрих в то время, когда ему было 45. Президент якобы пригласил актрису на приём в Белый дом, где они выпили коктейли и… отправились сразу в спальню. Конечно, подтверждений этому не нашлось. Но в такое несложно поверить, зная, каким ловеласом был 35-й президент США.

Авторы Галина Глазко