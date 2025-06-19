Тайный роман с олигархом или пиар-ход: Загадка беременности актрисы Агаты Муцениеце В Сети бурно обсуждают подробности личной жизни известной актрисы. По слухам, у Агаты Муцениеце роман с российским миллиардером и она беременна. Life.ru рассказывает всё, что об этом известно. 18 июня, 21:31 Светская тусовка подозревает Агату Муцениеце в беременности от 60-летнего олигарха. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © ТАСС / Артём Геодакян

После развода с популярным актёром Павлом Прилучным личная жизнь Агаты Муцениеце находится под пристальным вниманием прессы и поклонников. Сейчас актрисе приписывают роман с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Впервые они вместе вышли в свет в ноябре 2024 года.

Отношения Муцениеце и Дранги развивались стремительно. Пётр сразу нашёл общий язык с дочерью актрисы Мией, пара путешествует вместе и часто выходит в свет под руку. 2 мая 2025 года стало известно, что Дранга сделал предложение возлюбленной.

— Он очень хороший мужчина. Я сказала «да»! — призналась актриса в своих соцсетях.

Пётр Дранга сделал предложение Агате Муцениеце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

В июне на Забайкальском международном кинофестивале в Чите Муцениеце появилась в белом обтягивающем платье, подчёркивающем её заметно округлившийся животик. Тогда и пошли разговоры о её беременности. Ожидается, что актриса родит уже в октябре.

Казалось бы, актриса наконец-то обрела счастье и скоро станет многодетной матерью. Но в Сети появились шокирующие и неоднозначные слухи.

Богатый покровитель

В нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что 36-летняя Муцениеце беременна от российского миллиардера, а не от аккордеониста. Музыкант якобы нужен ей для прикрытия.

— Про Агату вовсю сплетничают, что этот ребёнок, разумеется, не от Петра Дранги, а от одного там олигарха. Есть у нас один поклонник звёзд, — написали в канале «Героиня Татлера».

Неизвестно, действительно ли Агата и Пётр вместе или же это пиар-ход. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Другой канал дополнил информацию:

— Олигарху уже почти 60, и он всё ещё продолжает собирать трофеи — имена самых желанных дам света. Это стало одной из причин расставания Агаты с Прилучным. Но явных подтверждений этому не было. Пётр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал.

Эти слухи моментально подхватили многие СМИ. Только вот ни сама актриса, ни музыкант пока никак не прокомментировали это.

Личная жизнь Муцениеце

Первые серьёзные отношения Агаты были с однокурсником и танцором из команды Димы Билана Артёмом Алексеевым. На съёмках «Закрытой школы» она закрутила роман с Павлом Прилучным. Из-за актёра Муцениеце рассталась с парнем.

В 2011 году Агата и Павел поженились. Актриса взяла фамилию супруга, но снималась и представлялась на публике под своей девичьей фамилией Муцениеце. В 2013-м у актёров родился первенец, которого назвали Тимофей. Через три года на свет появилась девочка Мия. 10 лет пара прожила, как казалось, в счастливом браке. Они снимали видеоблоги о своей жизни, выходили вместе в свет. В 2020 году актёры официально развелись. Причиной стали постоянные скандалы и ссоры.

Агата Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Мирно разойтись не получилось. Они долго судились из-за опеки над детьми. Суд встал на сторону Агаты, но, несмотря на это, их общий сын остался жить с отцом и его новой семьёй. Это стало ударом для актрисы. Она признавалась в своих соцсетях, что редко видится с Тимофеем, но ценит желание ребёнка.

После развода актриса первое время не афишировала свою личную жизнь. Однако весной 2021 года СМИ сообщили о её якобы романе с женатым режиссёром Климом Шипенко. Позже сама Муцениеце опровергла эти слухи.

Затем пресса приписала ей отношения с актёром и певцом Владимиром Селивановым, а потом с известным ресторатором Владимиром Перельманом и коллегой Никитой Кологривым. Весной 2024 года телезвезда проводила время в компании ведущего Ивана Чуйкова.

Личная жизнь Петра Дранги

О личной жизни Петра Дранги известно немного, так как он ведёт достаточно закрытый образ жизни. Несколько лет назад, когда музыканта только начали узнавать, сообщалось о его романе с известной гимнасткой.

Также журналисты сообщали, что Дранга встречался с известной телеведущей Анфисой Чеховой, но и это оказалось лишь слухами. В 2010 году Пётр пришёл на Московский международный кинофестиваль, держась за руку с актрисой Оксаной Кутузовой.

Пётр Дранга выходил в свет с несколькими девушками, но женат не был. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Затем аккордеонист несколько лет практически не появлялся в прессе. И лишь в конце 2024 года Дранга снова стал мелькать в новостных заголовках из-за связи с Муцениеце.

Авторы Кира Громова