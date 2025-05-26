Трактор вместо "ламборгини": Зачем Настя Ивлеева и её новый муж Филипп Бегак перебрались в деревню Скандальная блогерша Настя Ивлеева плавно возвращается в инфополе, и не одна, а с новым мужем, внучатым племянником Никиты Михалкова — Филиппом Бегаком. Кто он такой, чем владеет и почему женитьба на Ивлеевой может помочь его бизнесу. 25 мая, 21:15 Настя Ивлеева из гламурной дивы превращается в деревенскую жительницу. Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyaivleeva

«Чёрная полоса» Ивлеевой и новый муж

Все помнят, как Анастасию Ивлееву отменили полтора года назад из-за её полуголой вечеринки. Она потеряла контракты, ушла с телерадаров и сократила до минимума активность в соцсетях, у неё появились проблемы с налоговой, ей пришлось выйти из всех бизнесов и даже продать свой роскошный особняк.

А в декабре 2024 года Ивлеева внезапно, тихо-скромно, вышла замуж. Никто не знал, что у неё есть жених. Её избранником оказался ведущий телеканала — 32-летний Филипп Бегак. Он ведёт передачу, где дискутирует с социологами, антропологами, культурологами и историками. Немного неожиданный выбор для инстадивы.

Анонс реалити-шоу с участием Насти Ивлеевой и её мужа Филиппа Бегака. Фото © Telegram / Настя Ивлеева

Молодожёны расписалась без церемоний в Мурманске и подались путешествовать на Алтай. Весной Настюшка Опасность начала разогревать подписчиков анонсами реалити-шоу «Чегеря» про их с супругом жизнь в деревенской глуши. Под сотню тысяч лайков собрал видеоролик, где Филипп Бегак везёт её в фате невесты на ковше трактора. Уже втрое больше лайков у свежей гламурной фотосессии с телятами на ферме.

Фотосессия Насти Ивлеевой на ферме с телятами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyaivleeva

Между поездками по сёлам России супруги заглянули в арабскую страну Оман. Life.ru заметил, что там у Ивлеевой появились новые дорогостоящие вещи: очки Prada Runway за 450$ и винтажное платье с принтом лошади Maison Margiela за 9000$. Возможно, подарки от любимого.

Светские хроникёры уверены, этим летом Настя попытается вернуться, если не на телеэкраны, то хотя бы в повестку. Ходят слухи, что они с мужем скоро устроят в Крыму отложенное свадебное торжество.

Со стороны кажется, что важным объединяющим моментом в их молодой семье стал фермерский бизнес Филиппа Бегака. Скорее всего, новое деревенское шоу Ивлеевой будет его большой рекламой.





Что известно про Филиппа Бегака

Мужу Ивлеевой, Филиппу Бегаку, скоро тридцать три. Про таких, как он, говорят «родился с золотой ложкой во рту». По папиной линии его пращуры — танцоры Большого театра. По материнской линии — дед Юлиан Семёнов, автор романа «Семнадцать мгновений весны», и бабушка Екатерина Михалкова-Кончаловская, сестра Никиты Михалкова. Отец Филиппа — Алексей Бегак, выдающийся художник-иллюстратор и известный телевизионщик, соведущий Жванецкого.

Школьные годы Филиппа Бегака и его старшего брата Максима прошли на Кипре, а студенческие — в Лондоне. У брата трагическая судьба: вёл яркую жизнь и был убит из-за карточного долга. Филипп же посвятил себя фермерству.

Заброшенные соцсети фермы «Пахарь» Филиппа Бегака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pakhar_farm

В 2016 году Филипп Бегак купил ферму вблизи деревни под Брянском. Дела велись через компании «Ретэк» и «Пахарь». Чтобы раскрутить бизнес, Филипп активно вёл соцсети и даже ходил на шоу к Андрею Малахову, но успех не пришёл. Оба юрлица были вскоре ликвидированы из-за отсутствия операционной деятельности. Тогда внучатый племянник Михалкова занялся отделкой коттеджей в элитных посёлках, учредив предприятие «СК «Фронтон»: прибыль пока копеечная, чуть более миллиона рублей за прошлый год.

Некоторые детали биографии супруга Ивлеевой кажутся фантастическими. Утверждается, что именно он привёл своего прославленного художника-отца на ТВ, а не наоборот. История странная: мол, Филипп подрабатывал в девятнадцать лет администратором на федеральном телевидении, предложил на роль ведущего пожилого родителя и получил от руководства утвердительный ответ. Сам же Филипп впервые стал ведущим только в 2022 году, он заменил умершего отца в программе, которую тот вёл почти десять лет.

Филипп Бегак (слева) стал ведущим передачи, заменив в этой должности своего умершего отца Алексея Бегака (справа). Фото © Telegram / Правила Жизни

Если предположить, что Филипп Бегак и Настя Ивлеева знали друг друга хотя бы год до свадьбы, то именно после знакомства с ней он начал рьяно реанимировать свой сельскохозяйственный бизнес: разместил объявления о закупке быков на убой и взял в лизинг несколько тракторов. Буквально месяц назад он открыл новую брянскую фермерскую компанию под старым названием «Пахарь». Можно предположить, что большая часть реалити-шоу Ивлеевой снималась не на Алтае или в Мурманске, а в Брянске, на простаивающей ферме мужа. Возможно, пара рассчитывает на привлечение покупателей продукции и экотуристов.

Если что, муж приютит Анастасию Ивлееву

На самом деле финансовые проблемы Ивлеевой сильно преувеличены. Она была должна почти 30 млн рублей налоговой и свыше 7 млн рублей за аренду под разорившийся бар. Всю сумму она с лихвой покрыла одной только продажей своего особняка в подмосковной Истре. По оценкам риэлторов, сделка составила 120 млн рублей. Как минимум 80 млн рублей у Насти осталось в загашнике. Никуда не делись и квартиры Ивлеевой. У неё есть пока что не обставленное жильё в историческом центре Петербурга, а также трёшка в ЖК «Аэробус» — это добротная, но не элитная новостройка между Тимирязевским парком и Ленинградским проспектом в Москве. В сумме эта недвижимость стоит те же 80 млн рублей.

На последних фото в соцсетях Ивлеевой виден её купленный пару лет назад суперкар Lamborghini Urus рыночной стоимостью около 40 млн рублей. Она его припарковала на ферме мужа возле гусей. Но не видать других машин блогерши: у неё ещё были Lamborghini Aventador (30 млн рублей), гелик Mercedes (10 млн) и купе Chevrolet Camaro (5 млн).

Гуси на ферме Филиппа Бегака и Lamborghini Urus Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyaivleeva

Какой бы ни казалась богатой Ивлеева, но её супруг тоже не бедный. Филипп унаследует много дорогой недвижимости в центре столицы. Четырёхкомнатные апартаменты в дореволюционном доходном доме на Старой Басманной напротив сада имени Баумана — аналогичное жильё, но этажом ниже, сейчас продаётся за 58 млн рублей. А также трёхкомнатную квартиру в историческом особняке на охраняемой территории возле Арбата в Староконюшенном переулке — идентичная по характеристикам жилплощадь (совпадает этаж и метраж) выставлялась недавно на продажу за 70 млн рублей. Ещё наследнику достанется двушка в цековской брежневке в Большом Афанасьевском переулке с видами на храм Христа спасителя и Кремль — аналогов много, стоимость до 60 млн рублей.

Также у Филиппа Бегака есть просторное офисное помещение в жилом комплексе бизнес-класса «Солнечный» — это комфортабельный квартал по типу города в городе в Троицке. Цена актива около 25 млн рублей.





Также Филипп унаследовал два коттеджа в легендарном ДСК «Советский писатель» — раньше это был номенклатурный дачный кооператив, где жили Рязанов, Миронов, Твардовский и Драгунский. Сейчас это элитный клубный посёлок. Один из унаследованных Филиппом коттеджей недавно продавался за 66 млн рублей. Второй побольше, площадью свыше 400 квадратов, всё ещё остаётся у семьи. Отметим, что с апреля 2024 года Бегак-младший избран председателем правления ДСК.

А вот в машинах муж Ивлеевой относительно неё скромнее. Он ездил на внедорожнике Cadillac Escalade (новый около 17 млн рублей), на кроссовере BMW X7 (15 млн рублей), малыше Smart fortwo.





Авторы Пётр Егоров