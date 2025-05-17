Золушка в тяжёлом люксе: Как провинциалка Татьяна Брухунова стала женой миллиардера Евгения Петросяна Светские сплетники пристально следят за жизнью Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой. Юморист не жалеет на неё и детей денег: премиальная одежда и сумки на сотни тысяч, дорогие путешествия и уже пятая по счёту квартира. Как она живёт? 16 мая, 21:15 Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova, © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

От тульских улиц до светских вершин

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы пятнадцать лет назад, поступила в культурологический университет и устроилась на полставки администратором сайта Елены Степаненко. Пробивную девушку заметил и сделал своей ассистенткой Евгений Ваганович. В 2014 году Брухунова стала директором Театра миниатюр Петросяна. В 2018-м об их отношениях с юмористом узнала широкая общественность. 13 марта 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями: у пары родился сын. Позже появилась дочь. 9 мая 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram редкое фото дочери Матильды и сына Вагана.

После свадьбы с Петросяном Татьяна Брухунова быстро вжилась в роль светской львицы и начала одеваться соответствующе. Её гардероб разобрала искушенная модница Ксения Собчак: сумка Prada — 315 тысяч, брошь YSL — 39,7 тысячи, носочки Gucci — 16 тысяч, туфли Prada — 98 тысяч, очки Ulyana Sergeenko — 45 тысяч. В сумме — больше полумиллиона рублей за один лук. Если полистать соцсети Брухуновой, кажется, что она никогда не выкладывает фото в одной одежде дважды. Стилисты прикинули её траты на обновки: получилось, что бывало и около трёх миллионов рублей за неделю.

Помимо моды, Татьяна Брухунова увлекается ещё театром и даже пишет мини-рецензии. В её блоге 107 тысяч подписчиков. Неугодные комментарии она удаляет, а их авторов банит. Недавно упрекнула аудиторию, что ей мало ставят лайки.





Новая квартира Брухуновой

Последние пару месяцев жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выкладывает фотографии одной и той же квартиры в Санкт-Петербурге с подписью «северный дом». Логично предположить, что это её новая собственность, уже третья по счёту. Внутри роскошные интерьеры. Выделяется лампа-жираф стоимостью 317 тысяч рублей из хитовой коллекции «Освещение инстинкта» от итальянского дизайнера Маркантонио.

Из окон открывается вид на набережную Фонтанки и шпиль Александринского театра. Life.ru вычислил, что фото сделано из Толстовского дома — это памятник архитектурного стиля северный модерн и объект культурного наследия. Располагается между Аничковым и Ломоносовским мостами. Капитальный ремонт здания был сделан в 2015 году. Жильё здесь оценивается в 500–700 тысяч рублей за квадрат, самая дорогая квартира продаётся на вторичке за 220 миллионов рублей.

Судя по соцсетям, жена Петросяна будет жить в этом доме наездами: раза два по паре дней в месяц, когда срывается в Петербург на постановки Мариинки и Александринки.









Недвижимость жены Петросяна

Своё первое столичное жильё Татьяна Брухунова купила в 2016 году — это была трёшка в отреставрированном дореволюционном доме с огороженной территорией у Белорусского вокзала. Приблизительная стоимость — 50 миллионов рублей. Девушке не было и тридцати, она лишь как пару лет руководила Театром миниатюр Евгения Петросяна. Наверное, тогда эта жилплощадь казалась ей верхом мечтаний. Но сейчас, став женой Петросяна, Брухунова даже забывает платить там за коммунальные услуги. Управляющей компании пришлось идти в суд, чтобы взыскать порядка 135 тысяч рублей. Лишь после шумихи в прессе Брухунова оплатила долг.

Первая столичная квартира Татьяны Брухуновой находится в этом доме. Фото © yandex

В 2017 году Татьяна Брухунова обзавелась второй квартирой в Москве: по-настоящему элитной. Речь о пентхаусе стоимостью свыше 400 миллионов рублей в фешенебельном жилом комплексе «Садовые кварталы». Это клубный квартал возле усадьбы Трубецких в Хамовниках, рукой подать до набережной Москвы-реки и видов на Нескучный сад и парк Горького. По данным приставов, и здесь Брухунова задолжала, на этот раз фонду капремонта, 179 тысяч рублей. Долг был погашен лишь после того, как о нём узнала общественность.

ЖК «Садовые кварталы». Фото © cian

Что осталось Елене Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2019 году. Суд по разделу имущества был долгий и скандальный. В итоге всё поделили просто поровну. Если верить базам, Евгению Вагановичу могли остаться хоромы площадью 512 квадратов в клубном доме ЖК «Новая Остоженка» в 1-м Зачатьевском переулке — это Золотая Миля Москвы, цена около 400 миллионов рублей.

Евгений Петросян и Елена Степаненко казались идеальным тандемом. Фото © РИА «Новости» / Алексей Ладыгин

Степаненко могли отойти три квартиры и пять машино-мест в историческом доме в Сеченовском переулке, суммарная стоимость — 140 миллионов рублей, плюс студии на Арбате и у Новослободской, а также загородное поместье в одинцовских Жаворонках примерно за 150 миллионов рублей.

Точно известно, что Евгению Петросяну досталась однушка за 25 миллионов рублей в знаменитом Доме архитекторов на Ростовской набережной. Юморист недавно выписал оттуда свою дочь от первого брака — Викторину Петросянц, которая сейчас живёт в США. К слову, по некотором данным, переехала в Америку и Елена Степаненко.





Авторы Пётр Егоров