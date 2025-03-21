Квартиры на миллиарды и сумки на миллионы: как в разгар СВО прожигает жизнь Ксения Собчак Светская львица Ксения Собчак выставляет свою жизнь напоказ: отдыхает на элитных европейских курортах, хвастается коллекцией сумочек под сотню миллионов, не пропускает тусовки, возит малолетнего сына на частных самолётах. Как живёт Собчак и откуда у неё деньги. 20 марта, 21:15 Ксения Собчак выставляет напоказ свою сытую жизнь. Коллаж © Life.ru Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Кто в России не знает Ксению Собчак. В девяностые – нулевые она была королевой отечественного гламура, работала колумнистом в глянце и тусила в самых дорогих клубах страны. В десятые светская львица ходила на митинги Навального**, недолго встречалась с Ильей Яшиным** и даже поучаствовала в президентских выборах.

Политические взгляды Ксении понять невозможно. В 2014 году она сначала приветствовала возвращение Крыма, но потом резко «переобулась», публично признав полуостров украинским и поддержав введённые санкции против России. Её отношение к спецоперации тоже неясно. С одной стороны, она рассказывает о волонтёрской работе для жителей Курской и Белгородской областей. С другой — признаётся, что «теперь верит только в самые худшие сценарии» и берёт интервью у патентованной русофобки Екатерины Шульман**. Буквально на днях оскандалился связанный с Собчак телеграм-канал «Осторожно, новости!». В этом медиа, как можно понять после прочтения, оправдывали комика Артемия Останина — того самого, который шутил над инвалидами и затем пытался сбежать за границу.

Судя по соцсетям Ксении Собчак, она сейчас мало интересуется политикой. В её запрещённограме царят путешествия, модные вечеринки, сумочки по цене квартиры, экстравагантные шляпки, как у королевской семьи, и прочий тяжёлый люкс.

Каникулы в Куршевеле

Бурю эмоций в Сети вызвал отдых наших и украинских селебрити под шлягеры группы «Ленинград» в Куршевеле. Одной из самых заметных там, конечно же, была Ксения Собчак. Светская львица с сыном Платоном (но без мужа Константина Богомолова) провела на самом пафосном горнолыжном курорте мира одну мартовскую неделю. Life.ru прикинул, сколько она могла потратить.

За перелёт из Москвы и обратно на частном бизнесджете она могла заплатить около 150 тысяч евро — это следует из прейскуранта компаний, предоставляющих подобные услуги. Дорого, зато включены свежие фрукты и ягоды.

Ксения и Платон остановились в пятизвёздочном отеле Grandes Alpes Private Hotel.

— Это шедевр дизайна, состоящий из 30 роскошных спален и гостиных. Они могут быть преобразованы по индивидуальному заказу в номера (28 м²), одно- или двухкомнатные люксы (от 100 м²) или трёх- или четырёхкомнатные апартаменты (от 150 до 300 м²), — так рекламируют этот отель элитные туроператоры. Для всех гостей там предусмотрены косметика от Hermès, конфеты, фрукты и бутылка дорогого шампанского.

Можно предположить, что Ксения Собчак взяла двухкомнатный люкс. Учитывая, что цена маленького номера — почти тысяча евро, она могла отдать 28 тысяч евро за неделю отдыха.

















Каждый день Собчак с Платоном ходили в рестораны. Эффектно поданную чёрную икру они заказывали, что странно, в лучшем японском ресторане курорта Sumosan — одна только баночка обошлась почти в 1500 евро. Устриц ели во французском заведении Lou Lou — плато на двоих отдают за 120 евро, но без шампанского. Фиксированная цена была за ужин в альпийском ресторане Des Airelles — 265 евро с человека. Таким образом, за неделю Собчак с сыном могли проесть 25 тысяч евро.

Всего Ксения Собчак могла потратить на отдых 200 тысяч евро — около 18,5 миллиона рублей.

Фото отеля в Куршевеле, где жила Ксения Собчак. Фото © grandesalpes.com

Сумочки Ксении Собчак

Как-то светская львица выкладывала фотографию её специальной гардеробной для сумок. Там можно рассмотреть десятки дорогостоящих экземпляров. Большинство — от модного дома Hermes, в том числе и символ роскоши — модель Birkin. Даже для богатых людей очередь за этой легендарной сумкой порой растягивается на годы. У Собчак же их несколько. Вот лишь некоторые вещи из её огромной коллекции:

модель Birkin из экзотической кожи — 9 млн рублей;

сумка Kelly из овчины — 8,7 млн рублей;

модель Anate — 5 млн рублей;

стандартная модель Birkin — 2,8 млн рублей;

стандартная модель Kelly — 2,75 млн рублей;

клатч Hermes — 2,5 млн рублей;

модель Jypsiere mini — 1 млн рублей.

















Чепчик, чулок, пыжиковая шапка и капюшон из перьев

Ксения Собчак любит экстравагантные головные уборы. Недавно хейтеры смеялись над её эксклюзивным чепчиком — «капроновым, кружевным и ажурной вязи крючком, восходящем к цитируемой нынче эпохе Средневековья». Его связал вручную сам сэр Стивен Джонс, шляпник королевской семьи Великобритании. Цена — до трёх тысяч долларов.

Кучу мемов породил ещё один свежий образ Ксении, где её лицо скрыто странным головным убором в виде чёрного чулка — такие обычно носят киношные грабители банков. На самом деле смешки неуместны. Похоже, это отсылка к БДСМ, созданная в коллаборации двух модных домов, Maison Margiela и John Galliano, предпоследняя коллекция. Стоимость — свыше пятисот долларов.







Много обновок Ксения привезла с закрытой вечеринки модного дома Prada. Например, пыжиковую шапку, как у Леонида Ильича Брежнева, за полторы тысячи долларов, а также капюшон из перьев страуса и индейки в розовом омбре за тысячу.

В Сети Собчак часто высмеивают, мол, «безвкусица» и «зачем подчёркивать линию подбородка». На днях светская львица ответила критикам.

— Народ к моде, театру, любому искусству никакого отношения не имеет. Потому что это сложно и умно, — заявила Собчак.

Забавно, что в том же интервью она допустила досадную ошибку, дважды сказав не «антреприза», а «антерприза».

Как и сколько зарабатывает Ксения Собчак?

Согласно базе СПАРК, Ксения Собчак — ипэшник в сферах исполнительских искусств, гостиничного и ресторанного бизнеса. Доходы публично не публикуются. Налоги платятся сниженные по упрощённой системе налогооблажения. Собчак может зарабатывать около полутора миллионов рублей в месяц только на коммерческой недвижимости. По данным Росреестра, у неё в собственности находилось множество таких активов:





Ксения Собчак единолично владеет двумя рекламными агентствами: «Джун энд Джулай» и «Лидерс». Налоги с них также платятся сниженные по упрощённой системе налогообложения. После начала спецоперации формально там и доходов-то никаких нет — одни убытки. Это очень напоминает схему дробления бизнеса в целях налоговой оптимизации.

Странная бухгалтерия рекламных агентств Ксении Собчак. Фото © СПАРК

Ксения Собчак является амбассадором и совладельцем wellbeing bistro She (буквальный перевод «оздоровительное бистро «Она». — Прим. Life.ru). Это сеть из двух гламурных заведений, недавно открывшихся в самом центре столицы. Главные фишки — «зожный ЗОЖ», диджитализация и ответственное потребление. Гостей встречает собака-робот. Роль шеф-повара исполняет искусственный интеллект. Бизнес управляется через фирмы «Ши» (ещё не опубликовала финансовые показатели), «Фиш» (по итогам 2023 года убытки — минус 7 миллионов рублей) и «Гавань» (заработала по итогам 2023 года 6,9 миллиона рублей). Старшим партнёром по бизнесу выступает маститый ресторатор Борис Зарьков.





Саму Ксению Собчак не назвать успешным ресторатором. Давно закрылись её московские проекты: кафе «Бублик», бар «Мелодия» и ресторан «Твербуль». Полтора года назад она открыла совместно с Антоном Пинским заведение Veter на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, и там тоже не всё ладно. Едва компаньоны вышли в плюс, как суд запретил им использовать название Veter по иску правообладателя товарного знака. Если Собчак с Пинским не изменят решение через апелляцию, им придётся делать ребрендинг и платить компенсацию в миллион рублей.

Где живёт Ксения Собчак

В жизни Ксении Собчак было и наверняка ещё будет очень много элитного жилья. Очередное она приобрела буквально полгода назад. Причём очень выгодно, за 85 миллионов рублей, у разорившегося коммерсанта на банкротных торгах. Это пятикомнатная квартира с лоджией в модерновом дореволюционном особняке на пересечении улицы Спиридоновка и Садового кольца, возле Патриарших прудов.

Сразу после начала спецоперации Ксения Собчак инвестировала в недвижимость Эмиратов. Она приобрела за полтора миллиона долларов в рассрочку апартаменты площадью 162 квадрата в дубайском небоскребе St. Regis Residences. Элитный жилой комплекс ещё достраивается, сдача — в конце 2026 года. Собчак сама сообщила в своих соцсетях об этой покупке.

Дубайский ЖК St. Regis Residences. Фото © avatars.mds.yandex.net

В конце 2022 года Ксения Собчак похвасталась, что достроила свой ультрасовременный таунхаус в рублёвском посёлке «Горки-8», и даже провела по нему виртуальную экскурсию. Дом экологичный, собран из финской сосны. Внутри три этажа, панорамные окна, спа-зона с хаммамом, бассейном и спортивным залом, винная и шубная комнаты, где поддерживается необходимая температура. Во двор выходит веранда, которая по размеру больше среднестатистической московской квартиры. Судя по риелторским сайтам, такое чудо может стоить около 5 миллионов долларов. Но вложила в него Собчак всего около 40 миллионов рублей.





Неизвестно, что с квартирой, где Ксения Собчак жила раньше. Речь о пяти комнатах на второй линии Тверской улицы, в построенном при мэре Юрии Лужкове элитном клубном доме (стоимость до 150 миллионов рублей). Также среди недвижимости, которой пользовалась Собчак, апартаменты в премиальном ЖК «Дом на Смоленском бульваре» (свыше миллиона рублей за квадрат) и крупногабаритная трёшка в помпезной сталинке на Фрунзенской набережной (около 90 миллионов рублей).

Судя по базе Росреестра, Ксения Собчак регистрировала на себя два машино-места за около 14 миллионов рублей под деловым комплексом «Империя» в Москва-Сити и два машино-места стоимостью от 35 миллионов рублей на паркинге ЖК Brodsky — это новый элитный клубный дом на Саввинской набережной Москвы-реки. По информации светской прессы, Собчак и её мать Людмила Нарусова владели двумя смежными квартирами в ЖК Brodsky, но после начала СВО продали их за 10 миллионов долларов.











* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Уместно ли Ксении Собчак кичится богатством во время СВО? 0 Нет, таким образом она лишь вызывает раздражение Если она честно заработал деньги, пусть делает что хочет Богатством обычно кичатся нувориши Я не знаю, кто такая Собчак, мне нет до неё дела

Авторы Пётр Егоров