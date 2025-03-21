Кем были герои «Бедной Насти» в реальной жизни: 8 дворян, которые стали героями культового сериала

«Бедная Настя» — действительно феноменальный сериал своего времени. Нашим режиссёрам удалось снять классическую мелодраму более чем на 100 серий, при этом поместив в неё настоящий мир дворянства XIX века, а именно — николаевского времени. При Николае I, пожалуй, произошёл золотой век как русской литературы, так и русского дворянства. Несмотря на суровые законы времени, при этом императоре творили Пушкин и Лермонтов, совершались дерзкие военные кампании, блистали золотом наряды дам и форма кавалеров... «Бедная Настя» замечательно передала эту атмосферу. И породила плеяду исторических сериалов: «Грехи отцов», «Талисман любви», «Пером и шпагой» — всё это последователи отечественной мелодрамы.

Был ли прототип у главной героини сериала?

Анна Платонова, она же — «Бедная Настя», была совершенно выдуманной. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk

Мало кто знает, что у главной героини сериала, той самой «Бедной Насти», чьё происхождение скрыто туманом, но душа чиста, словно утренняя роса, исторического прототипа не было. Крепостную актрису Анну Платонову, при крещении Анастасию, внебрачную дочь влиятельного вельможи и его служанки, сценаристы действительно придумали. С этим связана интересная история с кастинга актрис на главную роль. Так как Настя — выдуманный персонаж, на её роль хотели взять молодую и неизвестную актрису, поэтому итоговой исполнительнице роли Елене Кориковой на первых пробах отказали. Молодую восходящую звезду, впрочем, тоже не нашли, поэтому вторая попытка Елены Юрьевны увенчалась успехом. Так Корикова в 31 год сыграла 20-летнюю крепостную актрису. Рассказываем, кто из героев «Бедной Насти» существовал в реальности.

Николай I Павлович Романов

Николай I, славный русский император, чьё царствование омрачила история с декабристами. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk, © Wikipedia / Ботман, Егор Иванович

Николай I не нуждается в представлении. Это русский император, злейший враг декабристов, сын Павла I, принявший престол после смерти победителя Наполеона, Александра I. Его правление ознаменовалось как победоносной Кавказской кампанией, где участвовали Лев Толстой и Михаил Лермонтов, так и в большей степени провальной Крымской войной, по результатам которой империя лишилась Валахии. Но достоверно известно, что во времена правления Николая I происходил золотой век русской литературы, которая тогда создавалась преимущественно дворянами. Да и благородное сословие тоже переживало лучшие времена: до освобождения крестьян оставалось ещё 20–30 лет.

Александр Николаевич Романов

Александр II, освободитель крестьян, в «Бедной Насте» ещё молодой цесаревич. Фото © kino-teatr, © Wikipedia

В сериале «Бедная Настя» Александр II, освободитель крестьянства и жертва терроризма, изображён совсем молодым: ему всего 21 год, он невероятно горяч и влюбчив, крутит роман с реально существовавшей фрейлиной Ольгой Калиновской. Достоверно неизвестно, существовала ли эта любовная связь в реальной жизни, но сериальный Александр очень тяготится своим официальным браком и перспективой занять престол. Ему так и не дали «погулять на воле»: в начале царствования пришлось завершать Крымскую кампанию, в 1860-х — реформировать земства и освобождать крестьян, а потом его жизнь трагически оборвалась в результате заговора революционеров.

Василий Андреевич Жуковский

Василий Андреевич Жуковский, великий поэт и учитель цесаревича, очень добрый и мудрый. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk, © Wikipedia / Карл Павлович Брюллов

Великий поэт, наставник Пушкина, он невероятно обрадовался, когда «ученик превзошёл учителя». При дворе Николая I он выполняет как раз эту работу: служит учителем при цесаревиче Александре. В сериале Жуковский — добрый и понимающий малый, он постоянно прикрывает любовные похождения наследника престола и помогает его невесте. Да и Анну Платонову он тоже понимает — сам незаконнорождённый сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи, в крещении Елизаветы Турчаниновой. Это реальные факты: об обстоятельствах рождения Жуковского составила предание его племянница Анна Зонтаг.

Александр Христофорович Бенкендорф

Александр Христофорович Бенкендорф, шеф жандармов и начальник Третьего отделения, верная ищейка императора. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk, © Wikipedia / Джордж Доу

Александр Христофорович Бенкендорф был ночным кошмаром студентов, декабристов и революционеров. Граф служил начальником корпуса жандармов, и этим всё сказано. Начальник печально известного III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое наводило ужас практически на всех дворян, кроме самых влиятельных и непогрешимых. В сериале Бенкендорф, как ему и положено, верно служит императору, но всё равно устраивает сомнительные тайные сговоры с целью служить Николаю ещё усерднее.

Ольга Калиновская

Ольга Калиновская, фрейлина императрицы, в сериале «Бедная Настя» — возрастная любовница Александра. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk, © rodina-history

В «Бедной Насте» Ольга Калиновская — полька, фрейлина жены Николая I Александры Фёдоровны. В неё безнадёжно влюбляется будущий император Александр Николаевич. У императрицы действительно была такая польская фрейлина. И её история действительно схожа с событиями из сериала. Она вышла замуж за польского дворянина Иеремия Огинского, но в сериале он выставлен отвратительным стариком, при том что в жизни был ровесником как самой Калиновской, так и главных красавчиков сериала, например барона Корфа-младшего.

Владимир Иванович Корф с прототипами

Владимир Иванович Корф — барон, у него есть несколько прототипов в реальной жизни. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk, © Wikipedia

Барона Владимира Ивановича Корфа нет в официальных списках представителей рода Корфов. Скорее всего, он — собирательный образ нескольких реально существующих остзейских дворян. Первым кандидатом кажется Александр Фёдорович Корф, хотя бы потому, что приблизительно совпадает по дате рождения. Женой Александра была Елизавета Тимофеевна Веремеева, затем ставшая предком знаменитого театрального режиссёра Владимира Немировича-Данченко. Но Владимир Корф воевал на Кавказе! Кто ещё из остзейцев мог похвастаться такой страницей в биографии? Это был Андрей Николаевич Корф, который стал генерал-губернатором Приамурья. Только Андрей Николаевич родился лет на двадцать позже, чем Владимир Иванович.

Андрей Петрович Долгорукий с прототипом

Андрей Петрович Долгорукий — князь, в реальности не существовавший, но имевший прототип. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk

Как такового князя-весельчака Андрея Петровича Долгорукого не существовало. Но у него есть исторический прототип. Это Алексей Владимирович Долгоруков. Его отцом был князь Владимир Долгоруков, а матерью — Анна Юрьева, по слухам, родственница дома Романовых. Таким образом, в Алексее Долгорукове причудливо смешалась кровь Рюриковичей, первых царей русского государства, и потомков царя Михаила, что принял бразды правления после Смуты. И если Андрей Петрович трагически погиб в конце сериала, то Алексей Владимирович был приговорён к ссылке за то, что женился второй раз и записался купцом в Лужском уезде. По разным источникам, он мог погибнуть как в 1847, так и в 1869 или 1874 годах. При жизни князь увлекался магнетизмом вместе с полковником Иваном Шервудом и составил две книги: «Фамильные заметки» и «Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские».

Михаил Александрович Репнин с прототипами

Михаил Александрович Репнин, представитель знатного рода Репниных, потомков Рюрика, в реальности его не было, но в «Бедной Насте» — живее всех живых. Фото © «Бедная Настя» (сериал, 2003–2004), режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко и др., сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак и др. / Kinopoisk

В сериале он — лучший друг Корфа, приятель Андрея Долгорукого и муж Лизы, сестры князя. Персонаж из «Бедной Насти» — бывший адъютант наследника престола, доверенное лицо императора в Двугорском уезде, где находятся имения Корфов и Долгоруких. Он проявляет себя как хороший друг, преданный муж, а также блестящий детектив: расследует убийства во вверенной ему области. С историческими прототипами сложно: Михайло Репнин — это стольник, боярин и воевода эпохи Ивана Грозного, пострадавший от опричнины. А вот Александр Репнин — полковой воевода времён Смуты, выступавший на стороне Бориса Годунова и Василия Шуйского, погиб он в 1612 году. Ясно только одно: Репнины — это ветвь рода Рюриковичей и родственники Оболенских, тоже потомков Рюрика. А есть даже Репнины-Оболенские, и дядя Репнина из «Бедной Насти» — это Сергей Оболенский.