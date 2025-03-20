Тестируют реакцию человечества: Найдено объяснение предсказаниям сериала «Симпсоны» в стиле теории заговора

Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин заявил о возможной подготовке человечества к грядущим событиям через мультсериал «Симпсоны». Муфтий считает, что за всеми предсказаниями стоят некие «закулисные дирижёры», которые тестируют реакцию людей на всевозможные катаклизмы.

«Вы же смотрели «Симпсонов»? Вот эти заболевания, пандемия. Там же это всё предсказано — в обыкновенном мультфильме», — отметил он в ходе молодёжного ифтара в Уфе.

В беседе с «Газетой.ru», глава ДУМ Башкортостана пояснил, что считает необычное явление целенаправленной работой определённых сил, которые используют мемологию для пропаганды.

«Нам сначала кажется что-то абсурдным, затем это превращается в шутку, потом начинает обсуждаться как возможная реальность, а в итоге становится нормой. Это хорошо знают те, кто управляет общественным сознанием», — подчеркнул Биргалин.