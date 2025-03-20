«Под моей личностью живёт ещё один человек»: Как Анна из Тюмени нашла своего двойника, крадущего её жизнь

Представьте ситуацию: вы узнаёте, что где-то на другом конце страны живёт человек с вашим именем, датой рождения и — что самое невероятное — теми же родителями в документах. Звучит как сюжет детективного сериала? Для Анны из Тюмени это стало жуткой реальностью, когда ей заблокировали банковскую карту из-за кредита, который она никогда не брала. Пострадавшая обратилась на шоу «ДНК» на НТВ, чтобы узнать правду. И ответ Анну шокировал!

Документальные двойники

Две Анны с одинаковыми документами: как тюменка обнаружила своего двойника из Ростовской области. Фото © ntv.ru

История двух Анн превратилась в настоящую сенсацию на телеканале НТВ. Тюменская Анна обнаружила, что у неё есть полный двойник в документах — женщина из города Миллерово Ростовской области. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения — всё совпадало до мельчайших деталей. Даже информация о родителях оказалась идентичной. Три года назад тюменка получила первый тревожный звоночек — на работу пришла бумага о том, что на её СНИЛС зарегистрировано больше одного человека. Позже проблема усугубилась, когда ей заблокировали карту из-за задолженности по несуществующему кредиту.

«Под моей личностью живёт ещё один человек, и я хочу доказать, что она — это не я. Сходится, что мы двойники по документам, у нас записаны одни и те же родители. Я спрашивала у родителей, может ли у меня быть сестра. Но мама уверяла, что такого быть не может. Три года назад на работу пришла бумага, что по моему СНИЛС зарегистрировано больше одного человека. В МФЦ нас разделили, но через два-три месяца у меня заблокировали карту, якобы есть задолженность по кредиту, но я не брала кредит», — рассказала свою историю Анна из Тюмени.

Это раздвоение личности или два разных человека?

Что отличало этих женщин? История детства. Анну из Тюмени воспитывала мать, которая забрала дочь от родственников отца, когда девочке было четыре года. Анну из Ростовской области, по её словам, мать бросила на вокзале, и воспитанием занялась бабушка со стороны отца. Каждая из женщин была абсолютно уверена в своём происхождении. Каждая хранила фотографии, на которых, как они считали, были изображены именно они. Удивительно, но некоторые фотографии из их альбомов оказались идентичными. Обе женщины считали маленькую девочку на снимках собой.

Кража личности в России: история жительницы Тюмени, нашедшей своего документального двойника. Фото © ntv.ru

В студии телеканала НТВ сошлись не только две Анны, но и эксперты, пытавшиеся разобраться в этой запутанной истории. Одни специалисты предположили, что женщины могут быть сёстрами-двойняшками. Другие выдвинули версию ошибки в документах или даже намеренного мошенничества. Казалось, что только ДНК-тест сможет поставить точку в этой истории. И результаты оказались ошеломляющими: тест показал, что мать тюменской Анны действительно приходится ей родной матерью, чего нельзя сказать об Анне из Миллерова. Более того, женщины не являются сёстрами по отцу — вероятность родства составила 0%.

Ошибка системы или злой умысел?

История тюменки, которой заблокировали карту из-за кредита её двойника. Фото © ntv.ru

Каким образом в государственной системе документации могла возникнуть такая ситуация? Могли ли сотрудники органов регистрации допустить ошибку при оформлении документов? Или это преднамеренное действие кого-то из родственников? Почему никто из ответственных лиц не заметил дублирования личности в течение стольких лет? На эти вопросы ещё предстоит найти ответы. Пока ясно одно: этот случай вскрыл серьёзные проблемы в системе учёта граждан, которые могут коснуться каждого из нас.

Кем на самом деле приходится Анна из города Миллерово своему «официальному» отцу и как она получила документы с данными совершенно другой семьи? Эти вопросы пока остаются без ответа. Возможно, это случайная ошибка в системе документооборота, которая превратилась в многолетнюю путаницу. А может быть, кто-то намеренно «позаимствовал» личность другого человека. В любом случае обеим женщинам предстоит долгий путь восстановления своей настоящей идентичности и понимания того, кто они на самом деле.