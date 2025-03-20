Продюсеры «Форсажа Х» отказались работать с российским рэпером из-за гражданства
Mash: Продюсеры «Форсажа Х» хотели взять в фильм трек российского рэпера VTORNIK
Кадр из фильма «Форсаж Х» (2023), режиссёр Луи Летерье. Обложка © Кinopoisk.ru
Рэперу из Ставропольского края, чей трек разлетелся по Сети и понравился слушателям по всему миру, оказывается получал предложение о написании саундтрека к фильма «Форсаж Х», который вышел в 2023 году, однако сотрудничество резко сорвалось из-за гражданства парня. Об этом пишет Mash.
Рэпер, к которому обратились продюсеры голливудского фильма. Видео © Telegram / Mash
Парень Максим Никитин, более известный в Сети под псевдонимом VTORNIK, ранее взял свой же трек под названием «Money Rain» и переделал под фонк-версию, после чего опубликовал в TikTok. Пользователям по всему миру трек понравился, после чего им заинтересовались даже в Голливуде.
Скоро Макс получил электронное письмо от продюсеров «Форсажа Х», в котором они предложили ему сотрудничество. Однако, узнав о месте его рождения и проживания, они сразу перестали отвечать. Позже представители всё же связались с россиянином, объяснив, что в данный момент не могут работать с ним, но, возможно, обратятся позже
А ранее Life.ru рассказывал о треке двух юных россиянок под названием «Сигма бой», который стал настоящим хитом во всём мире. Однако в Европе популяризацию песен из России не оценили — там немецкий депутат Европарламента Нэла Риль раскритиковала композицию. По её словам, в треке якобы пропагандируются российские идеи. В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков являются безумием и проявлением клинической русофобии.