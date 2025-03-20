Продюсеры «Форсажа Х» отказались работать с российским рэпером из-за гражданства

Рэперу из Ставропольского края, чей трек разлетелся по Сети и понравился слушателям по всему миру, оказывается получал предложение о написании саундтрека к фильма «Форсаж Х», который вышел в 2023 году, однако сотрудничество резко сорвалось из-за гражданства парня. Об этом пишет Mash.

Рэпер, к которому обратились продюсеры голливудского фильма. Видео © Telegram / Mash

Парень Максим Никитин, более известный в Сети под псевдонимом VTORNIK, ранее взял свой же трек под названием «Money Rain» и переделал под фонк-версию, после чего опубликовал в TikTok. Пользователям по всему миру трек понравился, после чего им заинтересовались даже в Голливуде.

Скоро Макс получил электронное письмо от продюсеров «Форсажа Х», в котором они предложили ему сотрудничество. Однако, узнав о месте его рождения и проживания, они сразу перестали отвечать. Позже представители всё же связались с россиянином, объяснив, что в данный момент не могут работать с ним, но, возможно, обратятся позже