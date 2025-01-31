«Это клиника»: Захарова встала на защиту песни «Сигма бой», которую хотят запретить в ЕС

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у неё есть ещё стадии. Это клиника», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она добавила, что можно запретить, например, бурых медведей, или попытаться исключить ту часть солнца, которая освещает Россию. Также можно наказывать воду за то, что она в какой-то момент касалась российских берегов в мировом океане. Это всё, как подчеркнула Захарова, относится к категории безумия.