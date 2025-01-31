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Регион
31 января, 11:24

«Это клиника»: Захарова встала на защиту песни «Сигма бой», которую хотят запретить в ЕС

Захарова назвала клинической русофобией критику песни «Сигма-бой» в Европе

Высказывания европейских политиков о российской песне «Сигма бой» представляют собой безумие и проявление клинической русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у неё есть ещё стадии. Это клиника», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она добавила, что можно запретить, например, бурых медведей, или попытаться исключить ту часть солнца, которая освещает Россию. Также можно наказывать воду за то, что она в какой-то момент касалась российских берегов в мировом океане. Это всё, как подчеркнула Захарова, относится к категории безумия.

Напомним, песню «Сигма бой», которая стала настоящим хитом, недавно раскритиковала немецкий политик Нэла Риль. По её мнению, в треке якобы пропагандируются российские идеи. К хиту возникли вопросы и в РФ. В Генпрокуратуру обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц в клипе. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не устраивать травлю блогершам Бетси и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита.

Автор нашумевшего хита «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз
Автор нашумевшего хита «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз
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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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