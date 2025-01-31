Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 08:00

Автор нашумевшего хита «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз

Mash: Доходы автора песни «Сигма бой» Чертищева выросли в 7 раз за два года

Михаил Чертищев. Обложка © VK / Михаил Чертищев

Михаил Чертищев. Обложка © VK / Михаил Чертищев

Доходы автора нашумевших песен «Сигма бой» и «Симпл-димпл» Михаила Чертищева выросли в семь раз за последние два года. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, у композитора есть ИП. С 2022 года доходы Чертищева увеличились с 2,4 миллиона до 17 миллионов рублей. Аранжировщик получил 15,6 миллиона рублей за 39 миллионов прослушиваний на Spotify. На российских музыкальных сервисах цифры поскромнее — 20 миллионов прослушиваний и 1,7 миллиона просмотров. На этом Чертищев заработал 1,4 миллиона рублей.

«‎Не наша песня!» Останина отказалась считать русским хит «Сигма бой»
«‎Не наша песня!» Останина отказалась считать русским хит «Сигма бой»

Напомним, ранее против песни «Сигма бой» выступила немецкий депутат ЕП Нела Риль. Парламентарий считает, что эта композиция отражает патриархальные и пророссийские идеологии и негативно воздействует на молодёжь в ЕС. К хиту возникли вопросы и в России. В Генпрокуратуру РФ обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц в клипе. Однако депутат ГД Виталий Милонов призвал не устраивать травлю блогершам Бетси и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита. По его словам, песня стала «музыкальным прорывом», а также «могильной плитой» для западной цивилизации. А парламентарий Светлана Бессараб отметила, что нет необходимости запрещать этот трек.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar