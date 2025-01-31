Автор нашумевшего хита «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз

Доходы автора нашумевших песен «Сигма бой» и «Симпл-димпл» Михаила Чертищева выросли в семь раз за последние два года. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, у композитора есть ИП. С 2022 года доходы Чертищева увеличились с 2,4 миллиона до 17 миллионов рублей. Аранжировщик получил 15,6 миллиона рублей за 39 миллионов прослушиваний на Spotify. На российских музыкальных сервисах цифры поскромнее — 20 миллионов прослушиваний и 1,7 миллиона просмотров. На этом Чертищев заработал 1,4 миллиона рублей.