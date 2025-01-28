«Не наша песня!» Останина отказалась считать русским хит «Сигма бой»
Депутат Останина: «Сигма бой» не наша песня и взята из американского фильма
Исполнительницы «Сигмы бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betsy_real
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила перестать делать рекламу песне «Сигма бой», которую исполнили две российские блогерши Бетси и Мария Янковская. По её словам, популярный у молодёжи хит не заслуживает такого количества внимания и никак не связан с русской культурой.
Нина Останина о треке «Сигма бой». Видео © Life.ru
«Это не наша песня, если вы внимательно изучали вопрос. Это песня из американского фильма. Я не увидела глубокого смысла в словах песни, кроме телодвижений и яркой одежды», — ответила депутат на вопрос журналиста Life.ru.
Напомним, против песни «Сигма бой» выступила немецкий депутат Европарламента Нела Риль. Она считает, что эта композиция отражает патриархальные и пророссийские идеологии и негативно воздействует на молодёжь в Евросоюзе. К хиту возникли вопросы и в России. В Генпрокуратуру РФ обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц в клипе. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не устраивать травлю блогершам Бетси и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита. По его словам, песня стала «музыкальным прорывом», а также «могильной плитой» для западной цивилизации.