«‎Не наша песня!» Останина отказалась считать русским хит «Сигма бой»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила перестать делать рекламу песне «Сигма бой», которую исполнили две российские блогерши Бетси и Мария Янковская. По её словам, популярный у молодёжи хит не заслуживает такого количества внимания и никак не связан с русской культурой.

«Это не наша песня, если вы внимательно изучали вопрос. Это песня из американского фильма. Я не увидела глубокого смысла в словах песни, кроме телодвижений и яркой одежды», — ответила депутат на вопрос журналиста Life.ru.