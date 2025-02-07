Песня российских школьниц «Сигма-бой» разгневала СНБО Украины

Украинский Центр по борьбе с дезинформацией при Совете нацбезопасности (СНБО) назвал песню «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, пропагандой пророссийских взглядов. Ведомство опубликовала негодование в соцсетях. Оно заявило, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «захватив внимание молодёжи по всему миру».

«Россия уже давно использует музыку как инструмент soft power, закрепляя через неё свои нарративы и культурное влияние», — говорится в сообщении.