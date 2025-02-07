Песня российских школьниц «Сигма-бой» разгневала СНБО Украины
В СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России
Лица российской пропаганды по мнению СНБО (Betsy и Мария Янковская). Обложка © VK / Бэтси
Украинский Центр по борьбе с дезинформацией при Совете нацбезопасности (СНБО) назвал песню «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, пропагандой пророссийских взглядов. Ведомство опубликовала негодование в соцсетях. Оно заявило, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «захватив внимание молодёжи по всему миру».
«Россия уже давно использует музыку как инструмент soft power, закрепляя через неё свои нарративы и культурное влияние», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее песню «Сигма бой», которая стала настоящим хитом, раскритиковала немецкий депутат Европарламента Нэла Риль. По её словам, в треке якобы пропагандируются российские идеи. В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков являются безумием и проявлением клинической русофобии.