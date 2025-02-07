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Регион
7 февраля, 10:14

Песня российских школьниц «Сигма-бой» разгневала СНБО Украины

В СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России

Лица российской пропаганды по мнению СНБО (Betsy и Мария Янковская). Обложка © VK / Бэтси

Лица российской пропаганды по мнению СНБО (Betsy и Мария Янковская). Обложка © VK / Бэтси

Украинский Центр по борьбе с дезинформацией при Совете нацбезопасности (СНБО) назвал песню «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, пропагандой пророссийских взглядов. Ведомство опубликовала негодование в соцсетях. Оно заявило, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «захватив внимание молодёжи по всему миру».

«Россия уже давно использует музыку как инструмент soft power, закрепляя через неё свои нарративы и культурное влияние», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее песню «Сигма бой», которая стала настоящим хитом, раскритиковала немецкий депутат Европарламента Нэла Риль. По её словам, в треке якобы пропагандируются российские идеи. В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков являются безумием и проявлением клинической русофобии.

Николай Рюмин
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