Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 18:40

«Нам только на руку»: Создатель «Сигма бой» высказался о призывах запретить хит в Европе

Композитор Чертищев: Попытки ЕС запретить хит «Сигма бой» нам только на руку

Михаил Чертищев. Обложка © VK / Михаил Чертищев

Михаил Чертищев. Обложка © VK / Михаил Чертищев

Автор хита «Сигма бой», композитор Михаил Чертищев, рассказал о попытках запретить его песню в Евросоюзе. По его мнению, любой запрет вызывает лишь дополнительное внимание к треку, так что такие попытки очень выгодны. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

«Шум вокруг трека я связываю с его популярностью и тем, что песня на русском языке была успешна на Западе. <...> Только на руку, когда нас пытаются запретить. Любой запрет порождает дополнительное внимание. Если люди захотят что-то слушать — они будут слушать», — сказал Чертищев.

В середине января трек «Сигма-бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy) и 12-летней Марии Янковской попал в топ-10 чарта Billboard. Однако в ЕС ополчились на трек, заявив, что он пропагандирует пророссийские идеи. На родине хита тоже возникли вопросы, только не к тексу, а клипу. Многим показался танец несовершеннолетних слишком откровенным.

«Это клиника»: Захарова встала на защиту песни «Сигма бой», которую хотят запретить в ЕС
«Это клиника»: Захарова встала на защиту песни «Сигма бой», которую хотят запретить в ЕС
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar