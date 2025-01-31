«Нам только на руку»: Создатель «Сигма бой» высказался о призывах запретить хит в Европе

Автор хита «Сигма бой», композитор Михаил Чертищев, рассказал о попытках запретить его песню в Евросоюзе. По его мнению, любой запрет вызывает лишь дополнительное внимание к треку, так что такие попытки очень выгодны. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

«Шум вокруг трека я связываю с его популярностью и тем, что песня на русском языке была успешна на Западе. <...> Только на руку, когда нас пытаются запретить. Любой запрет порождает дополнительное внимание. Если люди захотят что-то слушать — они будут слушать», — сказал Чертищев.