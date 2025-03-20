Как изменились Старки из «Игры престолов» за 15 лет после выхода сериала: от бастардов до королей

Когда в 2011 году на экраны вышел первый сезон «Игры престолов», мало кто мог предположить, что мрачный фэнтези-сериал о политических интригах и драконах станет культурным феноменом. Кит Харингтон был никому не известным 23-летним парнем, Мэйси Уильямс — 12-летней девочкой без актёрского опыта, а Софи Тёрнер — застенчивым подростком, мечтавшим о сцене. Сегодня бывшие Старки разбросаны по крупнейшим кинофраншизам — от «Вечных» до «Людей икс», некоторые получают престижные награды, а кто-то и вовсе сменил профессию. Давайте посмотрим, как изменились наши любимые герои Севера за прошедшие 15 лет.

Шон Бин: вечно умирающий герой

Шон Бин: что стало с родителями Старков после сериала. Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk, кадр из фильма «Шардлейк», режиссёр Джастин Чадвик, сценарист Стефен Бутчард и др. / Kinopoisk

Эддард Старк — воплощение чести и благородства, чья казнь в первом сезоне задала тон всему сериалу. Шон Бин пришёл в «Игру престолов» уже признанной звездой — Боромир во «Властелине колец», злодей в «Золотом глазе», Одиссей в «Трое». Гибель его персонажа пополнила впечатляющую коллекцию ролей, в которых актёр умирает на экране. Сегодня Бин продолжает получать главные роли в престижных британских проектах — в 2022 году он был удостоен премии BAFTA за роль в сериале «Срок», подтвердив свой статус одного из лучших драматических актёров Великобритании.

Кит Харингтон: больше чем Джон Сноу

Кит Харингтон и Роуз Лесли: любовь, рождённая на съёмках «Игры престолов». Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk, фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Его вьющаяся шевелюра и меланхоличный взгляд стали визитной карточкой «Игры престолов». Путь его героя от бастарда до претендента на Железный трон покорил миллионы сердец. Вне сериала Харингтон долго искал свою нишу — критики редко были благосклонны к его проектам. Прорыв случился в 2021 году с ролью в блокбастере Marvel «Вечные», где он сыграл будущего Чёрного рыцаря. HBO даже планировала спин-офф о Джоне Сноу, но проект закрыли в 2024 году. Сам актёр признался, что не смог найти достойную историю для возвращения к персонажу. Однако сериал подарил ему не только славу, но и любовь — на съёмках в Исландии он встретил Роуз Лесли, сыгравшую одичалую Игритт. В 2018 году они поженились и сейчас воспитывают сына и дочь.

Арт Паркинсон: самый младший Старк

Арт Паркинсон: карьера самого младшего Старка после «Игры престолов». Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealartparkinson

Рикон Старк был наименее раскрытым персонажем саги — ему было всего три года в начале событий, а большую часть сериала он находился в бегах. Судьба персонажа оказалась трагической — он погиб от стрелы Рамси Болтона на глазах у Джона Сноу. После сериала карьера молодого актёра развивалась неспешно — он озвучил главного героя в мультфильме «Кубо. Легенда о самурае», сыграл в независимой драме «Я убиваю великанов» и в ирландском фильме «Чрево кита». В 2024 году Арт появился в нашумевшем сериале «Ничего не говори», посвящённом драматичным страницам истории Северной Ирландии.

Софи Тёрнер: от наивной Сансы к Тёмному фениксу

Софи Тёрнер после «Игры престолов»: взлёты, падения и новые роли. Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk. Фото © ТАСС / ZUMA / CraSH

Её героиня прошла путь от мечтательной девочки, влюблённой в сказки о прекрасных принцах, до расчётливой и властной королевы Севера. После «Игры престолов» карьера актрисы развивалась неровно. Самая заметная роль — Джин Грей в двух фильмах франшизы «Люди икс». К сожалению, «Тёмный феникс» оказался одним из крупнейших провалов Disney. Личная жизнь Софи была не менее бурной — роман с музыкантом Джо Джонасом, свадьба в Лас-Вегасе, рождение двух дочерей и развод в 2023 году. Сейчас она полностью погрузилась в работу — снялась в главной роли в сериале «Джоан» и воссоединилась с Китом Харингтоном на съёмках фильма ужасов «Проклятый рыцарь».

Мэйси Уильямс: девчонка совсем повзрослела

Мэйси Уильямс: как девочка-сорванец Арья выросла в серьёзную актрису. Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk. Фото © ТАСС / БА / Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA

Арья Старк начинала как непокорная девочка-сорванец, а закончила хладнокровной убийцей, получившей тренировку у Безликих. После «Игры престолов» Мэйси снялась в «Новых мутантах» — эксперименте по смешению супергероики с хоррором, который, к сожалению, провалился. Более успешными оказались роль панк-иконы Джордан в сериале «Пистолет» и Кэтрин Диор в «New Look: Революция стиля». В личной жизни актриса предпочитает сдержанность — после пятилетних отношений с основателем модельного агентства Рубеном Шелби расcталась с ним в 2023 году и с тех пор не афиширует свою личную жизнь.

Ричард Мэдден: жизнь после Красной свадьбы

Ричард Мэдден: от короля Севера до звезды Marvel и обладателя «Золотого глобуса». Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk. Фото © ТАСС / ЕРА / ETIENNE LAURENT

Его персонаж — Робб Старк, Молодой волк — погиб на Красной свадьбе, шокировав миллионы зрителей. Но самому Мэддену это пошло только на пользу. Среди всех Старков именно его карьера выглядит наиболее успешной — главная роль в «Телохранителе», которая принесла ему «Золотой глобус», участие в оскароносной драме «1917» и биографической ленте «Рокетмен». В 2021 году Ричард присоединился к киновселенной Marvel с ролью в «Вечных», а в 2023-м блистал в шпионском сериале «Цитадель» с бюджетом в 300 миллионов долларов. Личная жизнь актёра остаётся загадкой — СМИ приписывали ему романы с моделью Сьюки Уотерхаус и актёром Брендоном Флинном, но сам он предпочитает не комментировать эту тему.

Айзек Хемпстед-Райт: от короля к науке

Айзек Хемпстед-Райт: почему король Шести королевств выбрал науку вместо кино. Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaachwrigh

Бран Старк прошёл удивительный путь от любопытного мальчишки до Трёхглазого ворона и короля Шести королевств. Однако после «Игры престолов» Айзек решил кардинально изменить свою жизнь. Его фильмография после сериала выглядит скромно — несколько озвучек мультфильмов и роль в провалившемся научно-фантастическом фильме «Поколение Вояджер». В 2019 году он поступил в Университетский колледж Лондона, где изучает нейробиологию. Актёр всегда проявлял интерес к науке, особенно к физике элементарных частиц, и теперь превратил своё увлечение в профессию. Хотя на его социальные сети подписано более 800 тысяч человек, он ведёт непубличную жизнь и, кажется, вполне доволен своим выбором.

Мишель Фэйрли: после Красной свадьбы

Мишель Фэйрли: что стало с родителями Старков после сериала. Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер, сценарист Дэвид Бениофф и др. / Kinopoisk. Кадр из фильма «Мелочи жизни», режиссёр Тим Милантс, сценарист Энда Уолш и др. / Kinopoisk

Кейтилин Старк — воплощение матери, готовой на всё ради спасения своих детей. Её трагическая гибель на Красной свадьбе стала одним из самых шокирующих моментов сериала. До «Игры престолов» Мишель Фэйрли уже была известной театральной актрисой в Великобритании. После завершения работы над ролью Кейтилин она продолжила выступать на сцене и тщательно выбирает кинопроекты. Среди её последних работ — номинированная на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля драма «Мелочи жизни», вышедшая в 2024 году.