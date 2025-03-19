Звёздные зэки: 10 советских знаменитостей, которые попали в тюрьму и отбывали реальные сроки

Не всегда жизнь знаменитости состоит только из любимой работы и светских раутов. Иногда звёзды сталкиваются с настоящими трагедиями: зависимости, гибель близких, драмы в личной жизни. А тюремные сроки, вы удивитесь, — неизменные спутники для многих советских актёров. В СССР, особенно в годы репрессий, положение всенародно любимых артистов и вовсе было шатким. Рассказываем, кто из советских звёзд «мотал срок» в тюрьме или лагере.

Валентина Малявина

Валентину Малявину обвинили в убийстве своего гражданского мужа. Фото © Kinopooisk

Валентина Малявина — заслуженная артистка Российской Федерации. Она служила в Театре Вахтангова, играла в фильмах «Король-олень» и «Красная площадь», но в 1983 году попала в тюрьму. Сама Малявина до своей смерти в 2021 году утверждала, что дело было сфабрикованным. Гражданского мужа актрисы Станислава Жданько в 1978 году нашли мёртвым, и убили его ножом. Пять лет следствие классифицировало это как «самоуничтожение», но потом главной подозреваемой стала Валентина. Актриса вышла из тюрьмы в 1988 году.

Лидия Русланова

Лидия Русланова попала в лагерь из-за того, что её муж дружил с маршалом Жуковым. Фото © Wikipedia

Лидия Русланова — знаменитая и всенародно любимая в СССР певица. Самыми популярными хитами исполнительницы были «Степь да степь кругом», «Липа вековая», «Я на горку шла», «Златые горы», «Валенки». Именно Русланова стала одной из первых музыкантов, что исполнили в военные времена песню «Катюша» — символ гениальности советских оружейников и победная поступь Красной армии по территориям, которые ещё совсем недавно контролировали немецкие захватчики. Но после Великой Отечественной многие герои войны, легендарные военные и артисты, подверглись жестоким репрессиям. Сначала посадили мужа Руслановой — генерала и соратника Жукова Владимира Крюкова. Потом пришли за самой певицей, которая на тот момент была в Казани. Лидию обвинили в антисоветских разговорах и грабеже на территории Германии. В итоге всенародно любимую советскую певицу отправили на десять лет в Озерлаг с конфискацией всего имущества. В лагере Русланова давала концерты, вела себя просто, могла крепко выругаться, а сидела вместе с другими знаменитыми на весь Союз артистами. Летом 1953 года Лидию Русланову освободили.

Светлана Харитонова

Светлана Харитонова сбила девушку на машине и отправилась во Владимирскую область с «условкой». Фото © Wikipedia

Светлана Харитонова снималась в таких легендарных советских картинах, как «Летят журавли», «Братья Карамазовы», «Дорога к морю», «Год как жизнь» и «Девушка без адреса». Она окончила Школу-студию МХАТ, служила в Театре сатиры и в студенческие годы вышла замуж за Леонида Харитонова, но пара быстро развелась. Однажды в семидесятых Харитонова на своём автомобиле подвозила домой членов съёмочной группы. Дело было ночью, и во тьме Светлана незаметно для себя сбила женщину-пешехода и в состоянии шока поехала дальше. Сбитая машиной девушка погибла, и Светлану привлекли к уголовной ответственности. Даже родственники погибшей девушки попросили суд не выносить суровый приговор, поэтому актрису отправили во Владимирскую область с условным сроком. Там Харитонова три года работала на заводе по производству железобетона и устраивала художественную самодеятельность. После этого Светлана продолжила карьеру и сыграла в «Гостье из будущего».

Зоя Фёдорова

Зоя Фёдорова попала в тюрьму из-за... Тейта! Военный атташе Джексон Тейт стал отцом её ребёнка, в этом была её «вина». Фото © Kinopoisk

Зоя Фёдорова — заслуженная артистка РСФСР, участвовавшая в Великой Отечественной и снявшаяся в самых популярных советских фильмах. Она играет тётю Зою в «Операции «Ы»…», Гапусю в «Свадьбе в Малиновке», тётю Пашу в фильме «Москва слезам не верит». Фёдорова попала в заключение из-за любви. В 1945 году она познакомилась с военно-морским атташе США Джексоном Тейтом, а уже в начале следующего года родила от него ребёнка. Брак с композитором Александром Рязановым не смог ничего скрыть, и Фёдорова получила 25 лет лагерей. Её дочь Виктория жила в ссылке на севере Казахстана и годами не догадывалась, кто её мама. В 1955 году Зоя Фёдорова вышла на свободу — и семья воссоединилась.

Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили сидел в тюрьме в юности за виртуозную кражу. Потом он сыграл Остапа Бендера. Фото © Фильм «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk

Арчил Гомиашвили, исполнитель бессмертной роли Остапа Бендера в «12 стульях» и «Золотом телёнке», учился в Тбилисском техникуме при Академии художеств. Несмотря на нежную профессию, в детстве и юности был гиперактивным и несколько раз попадал в тюрьму за хулиганство и воровство. Например, в 1943 году он работал в Тбилисском русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова и ночью при помощи друга срезал кожу со всех кресел, сбыв её сапожнику. В лагере под Тбилиси Арчил провёл два года. Зато на роль афериста из комедии «12 стульев» его взяли без вопросов — и это обеспечило ему всенародную славу.

Георгий Юматов

Георгий Юматов попал в тюрьму в преклонном возрасте, и это плохо сказалось на его здоровье. Фото © Kinopoisk

В 1942 году Георгия зачислили юнгой на торпедный крейсер «Отважный» — и уже через год он стал рулевым. Юматов участвовал в штурме таких городов, как Будапешт, Бухарест и Вена. После войны вернулся в Москву, сразу же стал сниматься в фильмах. Лучшие из них — «Адмирал Ушаков», «Герои Шипки», «Педагогическая поэма», «Разные судьбы», «Они были первыми» и «Жестокость». Всю жизнь ветеран войны и актёр Юматов прожил образцовым советским гражданином. Но в 1994 году случилось страшное: Георгий застрелил дворника Мадатова, который помогал актёру похоронить любимую собаку. Согласно официальной версии, Мадатов оскорбил фронтовика словами о том, что в войне должна была победить Германия. Режиссёр Виктор Мережко затем сообщал, что в дворника стреляла жена актёра — Муза Крепкогорская, а Георгий, как настоящий джентльмен, взял вину на себя. Как бы то ни было, два месяца фронтовик провёл в «Матросской Тишине», потом его адвокаты переквалифицировали дело на статью о превышении самообороны — и в 1995-м Юматов попал под амнистию. После тюрьмы актёру диагностировали аневризму брюшной аорты, вследствие чего он и скончался.

Эдуард Изотов

Эдуард Изотов после тюремного срока пережил четыре инсульта. Фото © фильм «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман и др. / Kinopoisk

Его дебют в кино был эпичен: актёра сразу позвали играть главную роль в фильме «В степной тиши». Но самая яркая работа Изотова — роль Ивана в фильме «Морозко». Но мало кто знает, насколько легко можно было сломать жизнь советской кинозвезде. В 1983 году Эдуард Изотов и его жена попались на обмене тысячи долларов для постройки дачи, а минимальный срок заключения по причине валютной спекуляции в СССР составлял три года. Ходатайства друзей-звёзд не помогли — и Изотов с женой Ириной Ладыженской попали в тюрьму. На актёра трёхлетний срок повлиял очень плохо: с 1988 года Изотов пережил пять инсультов — и пятый оказался последним. И только в 1999 году Эдуарда Изотова признали заслуженным артистом Российской Федерации.

Николай Годовиков

Николай Годовиков получил серьёзную травму, но, несмотря на смягчающее обстоятельство, попал в тюрьму за тунеядство. Фото © Фильм «Белое солнце пустыни», режиссёр Владимир Мотыль, сценарист Марк Захаров и др. / Kino-teatr

Николай Годовиков — звезда самых легендарных советских фильмов, причём профессиональным актёром он не был. Его отец работал электриком, а мать — токарем. В 15 лет Годовиков с другом поехали на «Ленфильм» на кастинг подростков, в итоге Николай получил эпизодические роли в фильме «Республика ШКИД» о школе для перевоспитания беспризорников. Потом был военный фильм «Женя, Женечка и «катюша», а после него Годовикова позвали на легендарную роль Петрухи в «Белое солнце пустыни». Так как Николай всё же не имел актёрского образования, после армии устроиться в кино у него не получилось. Он подрабатывал и грузчиком, и слесарем, жил в коммуналке, подрался с соседом, получил несовместимую с работой травму — и потом отсидел годовой срок за тунеядство. В 1988 году ненадолго удалось возобновить актёрскую карьеру, но уже в 1991-м Годовиков снова получил срок — на этот раз 2,5 года за кражу, которые он провёл в знаменитой «тройке» под Владимиром. Потом актёрская карьера продолжилась, его позвали в «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Водить машину Николай Годовиков научился в возрасте 59 лет, в 2009 году, а с 2011-го в кино не снимался.

Сергей Шевкуненко

Сергей Шевкуненко сидел очень много раз, а потом сколотил банду. Фото © Kino-teatr

Сергей Шевкуненко снимался в кино ещё в детстве, а потом стал лидером, пожалуй, самой артистичной банды девяностых. В фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица» он играл Мишу Полякова, образцового пионера, который всегда выходил победителем при взаимодействии с криминалом. Но в 1975 году жизнь «Серёжки с Малой Бронной» круто изменилась: ещё в предыдущем году он не захотел продолжать учёбу в средней школе, начал пить алкоголь и драться со всеми подряд, из-за этого попал в специальное ПТУ. Но 1975 году пьяная попытка поиграть с чужой овчаркой закончилась плачевно: Шевкуненко жестоко избил хозяина и попал в исправительное учреждение для детей по статье «Хулиганство». После освобождения Сергей стал осветителем на «Мосфильме». В 1978 году он с бригадой взломал буфет, чтобы украсть закуски, получил срок, освободился досрочно и снова был принят осветителем на «Мосфильм» — спасибо маме! Кстати, у Шевкуненко была фигура, которую он называл «второй мамой», — это Зоя Фёдорова, но уважительное отношение мальчика к актрисе не помешало милиционерам проверить его на предмет того, не убивал ли он её. Скоро за очередную кражу и хранение запрещённых веществ Шевкуненко попал в тюрьму опять, вышел в 1994 году и сколотил мосфильмовскую ОПГ. И его, и его маму застрелили наёмные убийцы.

Владимир Долинский

Владимир Долинский четыре года сидел по одной из самых популярных в СССР статей. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Владимир Долинский играл во множестве известных советских фильмов и телешоу. Это и «Кабачок «13 стульев», и «Обыкновенное чудо», и «Тот самый Мюнхгаузен», и даже «Полицейская академия – 7». Его кинодебют — это фильм «В тринадцатом часу ночи» 1969 года. Вскоре, в 1973 году, Долинский попал в тюрьму за валютные операции — менял доллары на рубли, потому что зарплаты не хватало. Уже в 1977 году Театр сатиры заступился за своего актёра — и Владимир Долинский оказался на свободе. Больше он в тюрьму не попадал.