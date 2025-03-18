Появились первые кадры сиквела «Мортал Комбат» с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа

Опубликованы первые кадры из грядущего сиквела экранизации видеоигры «Мортал Комбат». Фанаты серии игр наконец-то дождались появления на экране одного из самых харизматичных персонажей франшизы — Джонни Кейджа. Его образ на экране воплотил актёр Карл Урбан, известный по сериалу «Пацаны» и кинотрилогии «Властелин Колец» (он там правда есть). Об этом сообщает Entertainment со ссылкой на киноконцерн Warner Bros.









Первый фильм закончился кровавой схваткой между чемпионами Земного и Внешнего Миров. Защитник Земного Мира — бог рома и молний Рейден — заявил, что будет готовить новых чемпионов для участия в турнире. Главный герой первой части бывший боец ММА Коул Янг (Льюис Тан) отправился на поиски таковых в Лос-Анджелес, где он встретится с кинозвездой и одним из сильнейших бойцов Земли Джонни Кейджем.

Джонни Кейдж — это персонаж, который в файтинге с помощью нехитрой комбинации клавиш может сделать удар ногой, исполнив сальто назад. Поэтому отдельные вопросы у фандома вызвал 52-летний Карл Урбан, исполняющий его роль. Однако один из создателей «Мортал Комбат» Эд Бун заявил, что Кейдж Урбана действительно будет отличаться от оригинального, однако артист обладает огромной харизмой, а потому способен привнести в этот образ свою изюминку, освежив хорошо знакомого всем персонажа.