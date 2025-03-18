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18 марта, 13:59

Появились первые кадры сиквела «Мортал Комбат» с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа

Журнал Entertaintment опубликовал первые кадры из второй части «Мортал Комбат»

Опубликованы первые кадры из грядущего сиквела экранизации видеоигры «Мортал Комбат». Фанаты серии игр наконец-то дождались появления на экране одного из самых харизматичных персонажей франшизы — Джонни Кейджа. Его образ на экране воплотил актёр Карл Урбан, известный по сериалу «Пацаны» и кинотрилогии «Властелин Колец» (он там правда есть). Об этом сообщает Entertainment со ссылкой на киноконцерн Warner Bros.

  • Карл Урбан в роли Джонни Кейджа. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
    Карл Урбан в роли Джонни Кейджа. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
  • Хироюки Санада в роли Скорпиона. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
    Хироюки Санада в роли Скорпиона. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
  • Аделин Рудольф в роли Китаны. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
    Аделин Рудольф в роли Китаны. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
  • Мартин Форд в роли Шао Кана. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment
    Мартин Форд в роли Шао Кана. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment

Карл Урбан в роли Джонни Кейджа. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment

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Первый фильм закончился кровавой схваткой между чемпионами Земного и Внешнего Миров. Защитник Земного Мира — бог рома и молний Рейден — заявил, что будет готовить новых чемпионов для участия в турнире. Главный герой первой части бывший боец ММА Коул Янг (Льюис Тан) отправился на поиски таковых в Лос-Анджелес, где он встретится с кинозвездой и одним из сильнейших бойцов Земли Джонни Кейджем.

Джонни Кейдж — это персонаж, который в файтинге с помощью нехитрой комбинации клавиш может сделать удар ногой, исполнив сальто назад. Поэтому отдельные вопросы у фандома вызвал 52-летний Карл Урбан, исполняющий его роль. Однако один из создателей «Мортал Комбат» Эд Бун заявил, что Кейдж Урбана действительно будет отличаться от оригинального, однако артист обладает огромной харизмой, а потому способен привнести в этот образ свою изюминку, освежив хорошо знакомого всем персонажа.

Автор крика "Мортал Комбат" в саундтреке файтинга заявил, что не знал, для чего снимается
Автор крика "Мортал Комбат" в саундтреке файтинга заявил, что не знал, для чего снимается

Ранее Life.ru сообщал, что в фильме «Мортал Комбат 2» в роли Джейд может появиться звезда сериалов «Ты» и «Леденящие душу приключения Сабрины» Тати Габриэль. Её персонаж — это искусная воительница, основным оружием которой является высокий посох.

Обложка ©

Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Entertainment

Владимир Озеров
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