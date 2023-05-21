Названа актриса на роль Джейд в сиквеле фильма "Мортал комбат"
Звезда сериала "Ты" Тати Габриэль может сыграть Джейд в сиквеле "Мортал комбат"
Актриса Татьяна (Тати) Габриэль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatigabrielle
В сиквеле экранизации популярной компьютерной игры Mortal Kombat может принять участие звезда сериалов "Ты" и "Леденящие душу приключения Сабрины" Тати Габриэль. По данным издания THR, переговоры об участии актрисы находятся на финальной стадии.
Скорее всего, Габриэль достанется роль героини Джейд, впервые появившейся в Mortal Kombat II — второй части серии видеоигр. Режиссёром сиквела стал снявший первый фильм Саймон Маккуойд.
Продюсированием заняты Джеймс Ван, Майкл Клир, а также Тодд Гарнер. Ожидается, что некоторые актёры первого фильма, такие как Джессика Макнэми и Джош Лоусон, снимутся в сиквеле.
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