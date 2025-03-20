«Как Натан»: Дана Борисова заподозрила Чумакова в изменах Ковальчук
Дана Борисова заявила, что Алексей Чумаков изменяет Ковальчук
Дана Борисова заявила, что Алексей Чумаков изменяет Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/danaborisova_official,alexchumakoff
Телеведущая Дана Борисова утверждает, что певец Алексей Чумаков изменяет своей супруге, бывшей участнице группы «Блестящие» Юлии Ковальчук. По её мнению, артист проявляет патологическую грубость. Она также назвала откровения Чумакова в скандальном интервью Светлане Бондарчук как позорными и высказала предположение о наличии проблем в его браке.
«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. Мне он напоминает Натана. Такой же лицемер как Натан и, извините, точно также ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям. Последний хам», — сказала Борисова в беседе с The Voice.
Напомним, Чумакова раскритиковали в соцсетях за его высказывания о супруге Юлии Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Он заявил, что выбирал Юлию по принципу «вдул бы или не вдул», и отметил, что у супругов нет обязательств друг перед другом. Эти слова вызвали недовольство у журналистки, а зрители заметили грусть на лице его супруги, которая также участвовала в интервью.