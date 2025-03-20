«Как Натан»: Дана Борисова заподозрила Чумакова в изменах Ковальчук

Телеведущая Дана Борисова утверждает, что певец Алексей Чумаков изменяет своей супруге, бывшей участнице группы «Блестящие» Юлии Ковальчук. По её мнению, артист проявляет патологическую грубость. Она также назвала откровения Чумакова в скандальном интервью Светлане Бондарчук как позорными и высказала предположение о наличии проблем в его браке.

«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. Мне он напоминает Натана. Такой же лицемер как Натан и, извините, точно также ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям. Последний хам», — сказала Борисова в беседе с The Voice.