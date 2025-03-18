«Вдул бы или нет»: Чумакова высмеяли за слова о браке с Юлией Ковальчук

Певца Алексея Чумакова подвергли массовой критике в Интернете после его высказываний о жене Юлии Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Пользователи социальных сетей и комментаторы на YouTube отмечают, что изменили свое мнение о 43-летнем артисте.

В Сети активно обсуждаются фрагменты беседы, в которых Чумаков говорит, что выбирал Юлию по критерию «вдул бы или не вдул», а также утверждает, что супруги не обязаны друг другу ничем даже в браке. Эти слова вызвали недовольство у Бондарчук, а на лице Ковальчук, принимавшей участие в интервью, многие зрители заметили выражение досады.

«Потому что никто друг другу не обязан ни в чём. Даже муж и жена. Существует одно — согласен ли ты находиться с данным человеком в данной парадигме или не согласен. Потому что сегодня человек этот очень близок тебе, а завтра он перестаёт быть близок» — сказал Чумаков.

В комментариях пользователи выражают недовольство поведением Алексея, считая его неуважительным к супруге, и высказывают поддержку Юлии. Сам Чумаков отреагировал на критику в своих социальных сетях, отметив, что интервью не предназначено для «людей без чувства юмора, которые целуются через салфетку и верят, что детей находят в капусте».