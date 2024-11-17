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17 ноября, 13:33

Юлия Ковальчук показала фото семилетней дочери, которую прятала с рождения

Певица Юлия Ковальчук опубликовала первую фотографию с семилетней дочерью

Юлия Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliakovalchuk

Юлия Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliakovalchuk

Российская певица Юлия Ковальчук в соцсетях опубликовала первую фотографию с семилетней дочерью Амелией. Она привела её на выступление звёздного отца Алексея Чумакова. Пара также воспитывает годовалую дочь Алисию.

«Это первый концерт, на котором Амелия была от начала до конца и дышала нашим музыкальным воздухом. Пусть наши детки воспитываются на хорошей музыке», — подписала снимок Ковальчук.

Ковальчук снялась вместе с дочерью лицом к сцене, лица девочки не видно. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliakovalchuk

Ковальчук снялась вместе с дочерью лицом к сцене, лица девочки не видно. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliakovalchuk

Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году, а первая дочь Амелия родилась у звёздной пары через четыре года. Сейчас девочке уже семь лет, но и её фотографии певица в соцсети не выкладывает.

Напомним, в прошлом году Ковальчук и Чумаков во второй раз стали родителями. Эта новость стала неожиданной для поклонников звёздной пары, ведь певица не рассказывала о своей беременности и не выкладывала фотографий с животом.

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