Юлия Ковальчук показала фото семилетней дочери, которую прятала с рождения

Российская певица Юлия Ковальчук в соцсетях опубликовала первую фотографию с семилетней дочерью Амелией. Она привела её на выступление звёздного отца Алексея Чумакова. Пара также воспитывает годовалую дочь Алисию.

«Это первый концерт, на котором Амелия была от начала до конца и дышала нашим музыкальным воздухом. Пусть наши детки воспитываются на хорошей музыке», — подписала снимок Ковальчук.

Ковальчук снялась вместе с дочерью лицом к сцене, лица девочки не видно. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliakovalchuk

Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году, а первая дочь Амелия родилась у звёздной пары через четыре года. Сейчас девочке уже семь лет, но и её фотографии певица в соцсети не выкладывает.