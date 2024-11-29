Семейная драма Натана: жена опровергла слухи о возвращении рэпера в семью
Натан с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastaciashvetsova
Супруга известного певца Натана, Анастасия Швецова, развеяла слухи о возвращении артиста в семью. Информацию об этом публикуют «СтарХит». В своём заявлении жена Натана подчеркнула, что они не живут вместе, хотя продолжают совместно воспитывать детей. Это ответ на недавние сообщения о якобы возобновившихся отношениях пары.
Слухи о романе Натана с блогером Лерчек появились ещё летом, а в прошлом месяце издание «СтарХит» опубликовало фотографии, подтверждающие их близкие отношения. На снимках артиста и блогера запечатлели в момент объятий и поцелуев на съёмках шоу «Звёзды в джунглях» канала ТНТ.
После этого Анастасия улетела в Казахстан, забрав с собой двух сыновей от Натана — Ратмира и Натаниэля. Многие связали её отъезд с публичной интрижкой мужа, однако Анастасия утверждает, что рассталась с Натаном за месяц до съёмок шоу. Она выразила сожаление, что личная жизнь стала достоянием общественности, подчеркнув, что не стремится к публичности.
Недавно Анастасия вернулась в Москву, что породило новые слухи о возможном воссоединении семьи. Однако Натан, судя по всему, не планирует возвращаться к прежней жизни. В своём блоге он пошутил на тему скандала, опубликовав видео с чемоданом и подписью: «Сниму квартиру, недорого».
Кроме Лерчек, Натан был замечен в пикантной сцене с певицей Бьянкой. Однако Бьянка отрицает роман с Натаном, заявляя, что влюблена в другого человека. Так что несмотря на многочисленные слухи и догадки, Натан и Анастасия всё ещё не вместе и сосредоточены на воспитании детей и решении личных вопросов.
Напомним, ранее рэпер Natan оказался в центре скандала из-за своих любовных похождений. Он закрутил роман сразу с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Пикантные видео распространились в соцсетях. Артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу. Несколько дней назад Бьянка сообщила, что запишет фит с Натаном, однако, по-видимому, этого не произойдёт. Позднее стало известно, что рэпер вернулся к жене.