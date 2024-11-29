Семейная драма Натана: жена опровергла слухи о возвращении рэпера в семью

Супруга известного певца Натана, Анастасия Швецова, развеяла слухи о возвращении артиста в семью. Информацию об этом публикуют «СтарХит». В своём заявлении жена Натана подчеркнула, что они не живут вместе, хотя продолжают совместно воспитывать детей. Это ответ на недавние сообщения о якобы возобновившихся отношениях пары.

Слухи о романе Натана с блогером Лерчек появились ещё летом, а в прошлом месяце издание «СтарХит» опубликовало фотографии, подтверждающие их близкие отношения. На снимках артиста и блогера запечатлели в момент объятий и поцелуев на съёмках шоу «Звёзды в джунглях» канала ТНТ.

После этого Анастасия улетела в Казахстан, забрав с собой двух сыновей от Натана — Ратмира и Натаниэля. Многие связали её отъезд с публичной интрижкой мужа, однако Анастасия утверждает, что рассталась с Натаном за месяц до съёмок шоу. Она выразила сожаление, что личная жизнь стала достоянием общественности, подчеркнув, что не стремится к публичности.

Недавно Анастасия вернулась в Москву, что породило новые слухи о возможном воссоединении семьи. Однако Натан, судя по всему, не планирует возвращаться к прежней жизни. В своём блоге он пошутил на тему скандала, опубликовав видео с чемоданом и подписью: «Сниму квартиру, недорого».