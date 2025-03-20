Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 12:08

Спасённая после страшного пожара Марина Хлебникова снова обратилась к врачам

Состояние известной российской певицы начала 2000-х Марины Хлебниковой ухудшилось, и ей понадобилась медицинская помощь.

По информации издания Mash, исполнительница популярного хита «Чашка кофею» обратилась к врачам из-за ухудшения здоровья. В ходе обследования у неё была диагностирована местная инфекция кожи и подкожной клетчатки, возникшая после ожогов, полученных в результате пожара в 2021 году. Также врачи выявили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают нормальному кровообращению. В настоящее время певица проходит амбулаторное лечение.

Не узнать: редкое появление 59-летней Марины Хлебниковой удивило поклонников
Не узнать: редкое появление 59-летней Марины Хлебниковой удивило поклонников

Напомним, в 2021 году в квартире Хлебниковой в Москве произошел серьезный пожар, в результате которого она потеряла сознание и была найдена в критическом состоянии. Врачи ввели её в медикаментозную кому и несколько недель боролись за её жизнь. Перед выпиской ей даже пришлось делать пересадку кожи. В ноябре 2023 года у Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. А через пару месяцев состояние певицы начало ухудшаться: у неё стали отказывать пальцы рук из-за артрита. После выписки артистка надолго исчезла из общественной жизни.

Обложка ©

Евгений Стукалин/ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Марина Хлебникова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar