Спасённая после страшного пожара Марина Хлебникова снова обратилась к врачам

По информации издания Mash, исполнительница популярного хита «Чашка кофею» обратилась к врачам из-за ухудшения здоровья. В ходе обследования у неё была диагностирована местная инфекция кожи и подкожной клетчатки, возникшая после ожогов, полученных в результате пожара в 2021 году. Также врачи выявили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают нормальному кровообращению. В настоящее время певица проходит амбулаторное лечение.