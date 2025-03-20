Спасённая после страшного пожара Марина Хлебникова снова обратилась к врачам
Состояние известной российской певицы начала 2000-х Марины Хлебниковой ухудшилось, и ей понадобилась медицинская помощь.
По информации издания Mash, исполнительница популярного хита «Чашка кофею» обратилась к врачам из-за ухудшения здоровья. В ходе обследования у неё была диагностирована местная инфекция кожи и подкожной клетчатки, возникшая после ожогов, полученных в результате пожара в 2021 году. Также врачи выявили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают нормальному кровообращению. В настоящее время певица проходит амбулаторное лечение.
Напомним, в 2021 году в квартире Хлебниковой в Москве произошел серьезный пожар, в результате которого она потеряла сознание и была найдена в критическом состоянии. Врачи ввели её в медикаментозную кому и несколько недель боролись за её жизнь. Перед выпиской ей даже пришлось делать пересадку кожи. В ноябре 2023 года у Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. А через пару месяцев состояние певицы начало ухудшаться: у неё стали отказывать пальцы рук из-за артрита. После выписки артистка надолго исчезла из общественной жизни.
Евгений Стукалин/ТАСС