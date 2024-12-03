Не узнать: редкое появление 59-летней Марины Хлебниковой удивило поклонников
Марина Хлебникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_hlebnikova_official
59-летняя Марина Хлебникова, знаменитая исполнительница хита «Чашка кофею», в последнее время нечасто радует поклонников публичными появлениями. Недавно певица приняла участие в шоу «Легенды Ретро FM 2024», что стало поводом для обсуждений среди фанатов. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».
Она появилась на сцене в ярком золотом жакете из пайеток, белой блузке с жабо и прямых брюках. Многие поклонники отметили, что она выглядит значительно моложе своих лет и даже предположили, что она могла прибегнуть к косметологическим процедурам. Один из фанатов написал: «Не узнать, что-то сделала с лицом и стала визуально моложе».
После череды тяжёлых событий, которые произошли в жизни артистки за последние годы, фанаты серьёзно обеспокоены её здоровьем. Её бывший муж, Антон Логинов, покончил с собой в 2018 году после последствий тяжёлого инсульта. А в 2019 году Хлебникова уже сама столкнулась с болезнью. Для лечения потребовалась серия операций из-за которых у артистки начались проблемы с передвижением. Несмотря на боль утраты, певица продолжала находить в себе силы для борьбы с недугом.
Недавний выход на сцену показывает, что, несмотря на пережитые беды, у Хлебниковой, похоже, всё налаживается. Правда, ранее, весной 2024 года, СМИ сообщали об ухудшении её физического состояния: хромоте и проблемах с голосом. Эти слухи певица предпочла не комментировать.
Напомним, у Марины Хлебниковой начались проблемы со здоровьем осенью 2021 года после пожара в её московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в очень тяжёлом состоянии. У артистки произошло заражение тканей лица, а перед выпиской ей даже пришлось делать пересадку кожи. В ноябре 2023 года у Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. А через пару месяцев состояние певицы начало ухудшаться: у неё стали отказывать пальцы рук из-за артрита.