Не узнать: редкое появление 59-летней Марины Хлебниковой удивило поклонников

59-летняя Марина Хлебникова, знаменитая исполнительница хита «Чашка кофею», в последнее время нечасто радует поклонников публичными появлениями. Недавно певица приняла участие в шоу «Легенды Ретро FM 2024», что стало поводом для обсуждений среди фанатов. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».

Она появилась на сцене в ярком золотом жакете из пайеток, белой блузке с жабо и прямых брюках. Многие поклонники отметили, что она выглядит значительно моложе своих лет и даже предположили, что она могла прибегнуть к косметологическим процедурам. Один из фанатов написал: «Не узнать, что-то сделала с лицом и стала визуально моложе».

После череды тяжёлых событий, которые произошли в жизни артистки за последние годы, фанаты серьёзно обеспокоены её здоровьем. Её бывший муж, Антон Логинов, покончил с собой в 2018 году после последствий тяжёлого инсульта. А в 2019 году Хлебникова уже сама столкнулась с болезнью. Для лечения потребовалась серия операций из-за которых у артистки начались проблемы с передвижением. Несмотря на боль утраты, певица продолжала находить в себе силы для борьбы с недугом.