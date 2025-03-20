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20 марта, 14:16

Директор Хлебниковой ответил на сообщения о резком ухудшении её здоровья

Директор Хлебниковой Прайс опроверг слухи о её заболевании, назвав их ложными

Марина Хлебникова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Марина Хлебникова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Певица Марина Хлебникова чувствует себя отлично, сегодня она отправилась в гастрольную поездку. Об этом сообщил директор артистки Данила Прайс. Он был удивлён слухами в СМИ о якобы серьёзном заболевании исполнительницы хита «Чашка кофею».

«Не знаю, откуда такая странная информация. Марина сегодня улетела в тур по Дальнему Востоку», — цитирует 360.ru директора артистки.

Ранее сегодня появилась информация о том, что спасённая после страшного пожара Хлебникова снова обратилась к врачам. У легенды отечественной эстрады нулевых обнаружили местную инфекцию кожи. Также врачи выявили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают нормальному кровообращению.

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Наталья Демьянова
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