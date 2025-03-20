Директор Хлебниковой ответил на сообщения о резком ухудшении её здоровья

Певица Марина Хлебникова чувствует себя отлично, сегодня она отправилась в гастрольную поездку. Об этом сообщил директор артистки Данила Прайс. Он был удивлён слухами в СМИ о якобы серьёзном заболевании исполнительницы хита «Чашка кофею».



«Не знаю, откуда такая странная информация. Марина сегодня улетела в тур по Дальнему Востоку», — цитирует 360.ru директора артистки.