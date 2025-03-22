VK Видео добавит каталог китайского аниме из видеохостинга BiliBili

VK Видео готовится расширять рамки: скоро в каталоге отечественного видеосервиса появится аниме из китайского хостинга BiliBili. Российские зрители получат доступ к более чем 2 тысячам единиц контента, включая 18 мировых премьер. Новые серии будут выходить одновременно с релизами, сообщили в пресс-службе VK.

По данным аналитиков платформы, в феврале 2025 года аудитория, смотрящая китайскую, корейскую и японскую анимацию, превысила 6 миллионов человек. Суточное время, которое россияне тратят на просмотр этого контента, за два года увеличилось в 13 раз.

«Китай становится глобальным хабом аниме, и мы предлагаем пользователям востребованные тайтлы одновременно с мировой премьерой», — заявил вице-президент по видеосервисам VK Николай Дуксин.