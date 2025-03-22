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21 марта, 23:27

VK Видео добавит каталог китайского аниме из видеохостинга BiliBili

VK Видео готовится расширять рамки: скоро в каталоге отечественного видеосервиса появится аниме из китайского хостинга BiliBili. Российские зрители получат доступ к более чем 2 тысячам единиц контента, включая 18 мировых премьер. Новые серии будут выходить одновременно с релизами, сообщили в пресс-службе VK.

По данным аналитиков платформы, в феврале 2025 года аудитория, смотрящая китайскую, корейскую и японскую анимацию, превысила 6 миллионов человек. Суточное время, которое россияне тратят на просмотр этого контента, за два года увеличилось в 13 раз.

«Китай становится глобальным хабом аниме, и мы предлагаем пользователям востребованные тайтлы одновременно с мировой премьерой», — заявил вице-президент по видеосервисам VK Николай Дуксин.

У пользователей веб-версии VK Видео появилась функция «картинка в картинке»
У пользователей веб-версии VK Видео появилась функция «картинка в картинке»

Ранее стало известно, что российские мужчины почти в 2,5 раза чаще женщин смотрят аниме. Абсолютными лидерами оказались представители сильного пола в возрасте 24-30 лет, которые составляют 20% от числа всех пользователей, любящих данный жанр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Тимур Хингеев
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