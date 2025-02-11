Стало известно, кто больше всего смотрит аниме в России

Мужчины является основной зрительской аудиторией жанра аниме. Об этом следует из результатов подсчёта статистики VK Видео, которая основывалась на активности пользователей платформы.

Среди всех пользователей, просматривающих на платформе аниме, примерно 71% являются мужчинаами. Среди женщин любительниц данного жанра всего лишь — 29%. При этом наиболее активны зрительницы в возрасте 19–23 и 24–30 лет (по 7% от всех пользователей смотрящих аниме).

Куда более вовлечена в просмотр мужская аудитория. Абсолютными лидерами оказались представители в возрасте 24-30 лет — 20% от числа всех пользователей, любящих данный жанр. Следом идут зрители 31–40 лет (19%) и группа 19–23 лет (14%).

В начале года платформа VK Видео запустила официальный показ 4 новых лицензионных аниме-сериала с профессиональным дубляжом. Серии выходят еженедельно, сразу через 30 минут после релиза в Японии.