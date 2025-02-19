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19 февраля, 15:34

У пользователей веб-версии VK Видео появилась функция «картинка в картинке»

Скриншот © VK Видео

Скриншот © VK Видео

Команда VK Видео представила новую функцию — «картинка в картинке». Теперь пользователи веб-версии платформы могут смотреть видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера.

Чтобы активировать режим, достаточно нажать кнопку в нижней части видео, после чего оно переместится в отдельное окно. Мини-плеер будет отображаться как поверх браузера, так и над другими окнами на рабочем столе, что обеспечивает максимальное удобство при выполнении нескольких задач одновременно.

В мини-плеере доступны основные функции управления видео: пауза, возобновление воспроизведения и возврат на вкладку простым кликом по мини-плееру. Также можно легко изменять размер окна, перетаскивая его за уголок мышкой, и перемещать окно по экрану, что позволяет настроить его под ваши предпочтения.

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Ранее платформа VK запустила Фонд оригинальных авторов, который поможет блогерам с аудиторией до 100 тысяч человек привлечь к себе внимание и монетизировать собственное творчество. Согласно задумке, авторы будут получать ежемесячные выплаты и гайды для развития сообщества.

Алексей Берковиц
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