У пользователей веб-версии VK Видео появилась функция «картинка в картинке»

Команда VK Видео представила новую функцию — «картинка в картинке». Теперь пользователи веб-версии платформы могут смотреть видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера.

Чтобы активировать режим, достаточно нажать кнопку в нижней части видео, после чего оно переместится в отдельное окно. Мини-плеер будет отображаться как поверх браузера, так и над другими окнами на рабочем столе, что обеспечивает максимальное удобство при выполнении нескольких задач одновременно.

В мини-плеере доступны основные функции управления видео: пауза, возобновление воспроизведения и возврат на вкладку простым кликом по мини-плееру. Также можно легко изменять размер окна, перетаскивая его за уголок мышкой, и перемещать окно по экрану, что позволяет настроить его под ваши предпочтения.