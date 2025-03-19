ИИ нарисовал сериал «Дальнобойщики» в виде мультика, и вы обязаны увидеть это собственными глазами!

Сериал «Дальнобойщики» вышел на экраны в 2001 году. Создатели шоу — Юрий Кузьменко и Георгий Николаенко. Главные роли исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Сериал повествует о приключениях двух напарников-дальнобойщиков, которые отправляются в рейсы с Балашихинской автобазы. Оба обладают противоположными характерами и принадлежат к разным поколениям, но из раза в раз дорога примиряет их. Сериал зацепил зрителей своим юмором, интересными сюжетными поворотами и, конечно, знаменитой песней в заставке про «огонёк моей души». А теперь с помощью современных технологий нейросеть перенесла знаменитых героев сериала нулевых в мультфильм. Как бы всё это выглядело в мире японской анимации?

Иваныч (Фёдор Иванович Афанасьев)

Иваныч из «Дальнобойщиков», нарисованный нейросетью, пожалуй, ещё более серьёзен, чем в жизни. Фото © Youtube / Ai Molodca

Фёдор Иванович Афанасьев, или попросту Иваныч, — главный герой сериала, «дальнобой» с 50-летним стажем в исполнении Владимира Гостюхина. В самой первой серии его многолетний и любимый напарник Алексей попадает в аварию и лишается ноги. После того как машину починили, к Иванычу напарником приставляют толкового, но слишком молодого и гиперактивного механика, который ветерана рейсов первое время буквально «доводит до ручки». И судьба, как назло, подкидывает им тяжёлые испытания: опасные грузы, «хвост» из бандитов, нападения террористов... Но Иваныч всё равно выходит из любой передряги целым и невредимым, со своей любимой присказкой «ёкарный бабай».

Сашок (Александр Александрович Коровин)

Сашок в неизменной белой панамке хорош как герой сёнэна, да и в оригинальном сериале хорош. Фото © Youtube / Ai Molodca

Сашка как будто бы рисовал Хаяо Миядзаки. Александр Александрович Коровин — тот самый гениальный механик, который восстановил машину Иваныча после аварии и был назначен к нему в рейсы напарником, чтобы как следует позлить опытного дальнобойщика. Сашок — полная противоположность Афанасьеву, он молод, активен, смешлив, бегает за каждой юбкой и постоянно разговаривает, но это не мешает ему проявить себя в качестве надёжного партнёра, который не бросит в беде. Если и есть идеальный герой для аниме типа «сёнэн», то это простой русский дальнобойщик Сашок. А о его белой панамке вообще ходят легенды.

Блондинка с трассы (связанная с бандитами)

Блондинка из серии «Русский конвой» в глазах нейросети очень милая и совсем не коварная. Фото © Youtube / Ai Molodca

Первая серия «Дальнобойщиков» называется «Русский конвой». По сюжету после починки машины Иваныч и Сашок должны доставить в Ростов-на-Дону гуманитарный груз для раненых солдат, что принимают участие в русско-чеченской войне. Вместе с перевязочными средствами и прочими «цивильными» вещами в груз положили 15 коробок очень сильнодействующего обезболивающего, находящегося под специальным контролем. «Братва» узнаёт об этом грузе и начинает план «Перехват». Сначала они пытаются соблазнить Сашка девушкой-блондинкой — именно она и занимается на фото «автостопом». Бандитка превратилась в глазах нейронки из роковой коварной красавицы в милую девушку. План с блондинкой не работает, поэтому бандиты устраивают погоню за Иванычем и Сашком.

Участковый Николай

Иваныч о чём-то жарко спорит с участковым Николаем. Фото © Youtube / Ai Molodca

Всем известно, что регулярные проверки на постах часто провоцируют конфликты между полицейскими и дальнобойщиками и вообще всех бесят. Иваныч не исключение, а с представителями власти, которые в ту пору были милицией, разговаривать он умеет. Многие милиционеры появлялись в сериале «Дальнобойщики», но только участковый Николай заслужил такое обожание публики. Именно он замечает, что Иваныча и Сашка объявили в розыск, а потом ложится «на пол» вместе с работягами.

Бандиты

В первой серии «Русский конвой» Иваныч и Сашок имеют дело с криминалом. Фото © Youtube / Ai Molodca

Это Иваныч и Сашок на фоне «братков» из первой серии «Дальнобойщиков». По сюжету, когда коварный план с красавицей-блондинкой проваливается, бандиты начинают погоню за «дальнобоями» и ценным грузом на нескольких машинах. В итоге получается настоящий «Форсаж», но ещё круче потому, что с грузовиками. Коллеги по «баранке» выручают Иваныча с напарником, запутывая «братву», и груз в итоге оказывается там, где он и должен быть. У раненых военных в Ростове-на-Дону.

КамАЗ-54115

КамАЗ — такой же полноправный герой сериала, как и все остальные. Только «Оскаров» он не получал. Как и все остальные. Фото © Youtube / Ai Molodca

КамАЗ-54115 — легендарный отечественный грузовик, который снимался в сериале «Дальнобойщики» наравне с людьми. Именно эту машину чинит Сашок, на ней последний добрый десяток лет гоняет Иваныч с Лёхой. Настоящий КамАЗ из сериала после съёмок вернули на завод, а тот выставил грузовик на продажу. Частное лицо приобрело легендарный автомобиль, а где он сейчас — неизвестно. Говорят, может быть в районе Набережных Челнов, в Таджикистане и даже в Арабских Эмиратах!

Наследие сериала «Дальнобойщики»

А вот так выглядит полная версия аниме по сериалу «Дальнобойщики». Видео © Youtube / Ai Molodca

Начиная с 2001 года «Дальнобойщики» стали любимым зрелищем многих наших соотечественников. Они появились в удивительное время: старшее поколение всё ещё читало газеты и сидело у телевизоров, в то же время их потомки в тех же самых квартирах уже вовсю играли в компьютерные игры и осваивали Интернет. Иногда могло получиться так, что, пока отец смотрел по телевизору сериал «Дальнобойщики», сын играл в «Дальнобойщики-2» или «Дальнобойщики: Покорение Америки», причём к сериалу игры от новосибирской компании отношения не имели. Сериал закончился, когда трагически оборвалась жизнь Сашка, актёра Владислава Галкина. Внезапная остановка сердца — и вот актёра уже хоронят на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища с воинскими почестями. Это произошло в 2010 году, а в 2011-м в память о Сашке сняли «Дальнобойщики-3». Первые сезоны сериала до сих пор знают и любят телезрители.