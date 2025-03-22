10 лучших сериалов про маньяков и серийников, которые стоит увидеть Рейтинг лучших и ожидаемых сериалов про маньяков. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список топ-10 самых интересных сериалов про серийных убийц в материале Life.ru. 22 марта, 02:25 Инспектор Эдмунд Рид и сержант Беннет Дрейк ищут Джека-потрошителя. Обложка © Кадр из сериала «Улица потрошителя». Kinopoisk

Представьте: вы уютно устроились на диване, в руках чашка горячего чая, а на экране — очередной сериал про маньяка, который мастерски скрывается от полиции. И знаете что? Вы не одиноки в своём выборе! Миллионы людей по всему миру с упоением следят за жизнью серийных убийц, пытаясь понять, что же творится у них в голове. Почему нас так завораживают эти мрачные истории?

Может, это просто любопытство и желание заглянуть в бездну. Или, быть может, мы все в душе немного детективы, мечтающие раскрыть преступление раньше, чем это сделают герои на экране? Признаемся себе, что сериалы о маньяках стали для нас чем-то вроде психологического экстрима — страшно, но оторваться невозможно!

А если вы уже готовы погрузиться в этот мрачный, но захватывающий мир — в нашем списке вы найдёте самые увлекательные и лучшие сериалы про маньяков и серийных убийц, которые точно не оставят вас равнодушными. Мы включили в этот список как старые сериалы с высоким рейтингом, так и новые фильмы, которым только предстоит завоевать зрительские симпатии.

Зарубежные сериалы про маньяков

Зарубежный кинорынок может похвастаться обилием шоу о маньяках и серийниках. Некоторые сериалы делают акцент на раскрытии психологических мотивов, которые движут преступниками, другие повествуют о том, как сложно поймать маньяков, ведь зачастую их поведение внешне не отличается от поведения обычных людей.

«Декстер» (Dexter, 2006–2013; 2021–2022; 2024)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3

Рейтинг IMDb: 8,6

Страна: США

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Число серий: 96 (8 сезонов)

Длительность одной серии: 50 минут

В главных ролях: Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Дэвид Зайас, Джеймс Римар и другие

Декстер работает экспертом по анализу брызг крови. Фото © Кадр из сериала «Декстер», режиссёры Джон Дал, Стив Шилл, Кит Гордон и т.д., сценаристы Джеймс Манос мл., Лорен Джуссис, Дженнифер Йейл и т.д. / Kinopoisk

В возрасте трёх лет Декстер Морган (Майкл С. Холл) стал свидетелем кровавого преступления, унёсшего жизнь его матери. Мальчика усыновляет Гарри Морган (Джеймс Ремар), авторитетный офицер полиции Майами, который, распознав в парне зачатки социопатии, выковывает из него уникальный инструмент правосудия. Гарри обучает Декстера направлять его тёмные импульсы на «полезное дело» — охоту на тех, кто избежал наказания из-за юридической казуистики или нехватки доказательств.

Декстер, теперь взрослый мужчина, работает экспертом по анализу брызг крови в полицейском департаменте Майами. Он виртуозно владеет своей профессией, ведёт внешне безупречную жизнь, но скрывает тёмную тайну: он — серийный убийца, лишённый способности испытывать подлинные эмоции. Следуя «кодексу Гарри» — набору строгих правил, выработанных его приёмным отцом, Декстер мастерски имитирует человеческие чувства, сливаясь с окружающими.

Флешбэки сериала раскрывают, как Гарри, понимая природу Декстера, обучал его искусству маскировки и превращал в идеального хищника, действующего по своим собственным извращённым, но чётким моральным принципам. Кодекс требует, чтобы жертвами Декстера становились только те, чьи убийства доказаны, хотя в его прошлом были и исключения, включая косвенные жертвы его действий.

Первый сезон начинается с появления в Майами загадочного преступника, известного как Ледяной Убийца, который оставляет Декстеру зашифрованные послания, затрагивающие его травматическое детство. Это вызов, который Декстер принимает. Чтобы поддержать иллюзию нормальной жизни, герой сериала начинает встречаться с Ритой Беннетт (Джули Бенц) — женщиной, травмированной жестоким прошлым в браке с насильником-алкоголиком, которая избегает физической близости. Это устраивает Декстера, убеждённого в своей неспособности достоверно изображать эмоции во время интима.

У Декстера сложные отношения с коллегами и женщинами. Фото © Кадр из сериала «Декстер», режиссёры Джон Дал, Стив Шилл, Кит Гордон и т.д., сценаристы Джеймс Манос мл., Лорен Джуссис, Дженнифер Йейл и т.д. / Kinopoisk

Сюжет сериала развивается вокруг сложных взаимоотношений Декстера с коллегами, женщинами и, конечно, расследований загадочных преступлений. Центральная линия — это напряжённая, но глубокая связь между Декстером и его сестрой Деброй, которая, не подозревая о его тайне, пытается разобраться в загадочной личности брата.

Сериал, удостоенный двух «Золотых глобусов», вызвал бурные дебаты. Родительские организации осудили его за чрезмерную жестокость и аморальность, в то время как критики высоко оценили сложный сюжет, глубоких персонажей и провокационную моральную дилемму.

После завершения основного сериала вышло продолжение «Декстер: Новая кровь» (2021–2022) и приквел «Декстер: Первородный грех» (премьера состоялась в 2024 году), рассказывающий о превращении молодого Декстера Моргана в жестокого охотника на маньяков.

«Менталист» (The Mentalist, 2008–2015)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 8,2

Страна: США

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Число серий: 151 (7 сезонов)

Длительность одной серии: 43 минуты

В главных ролях: Саймон Бейкер, Робин Танни, Тим Кан, Овайн Йомэн

Патрик Джейн (Саймон Бейкер) — харизматичный психолог, мастерски маскировавшийся под экстрасенса, пока сам не признал, что его «паранормальные» способности были не более чем тщательно отработанным набором трюков. Решив использовать свои таланты во благо, Джейн становится независимым консультантом Калифорнийского бюро расследований (КБР). Теперь он является консультантом в отделе, в который входят специальные агенты Кимбл Чо, Уэйн Ригсби, Грейс ван Пелт и их шеф Тереза Лизбон. Его познания в психологии и талант к манипуляциям способны раскрыть даже самые сложные дела.

Джейн помогает в раскрытии различных тяжких преступлений, однако основная причина сотрудничества Патрика с КБР — желание поймать серийного убийцу по прозвищу Кровавый Джон (англ. Red John, также «Красный Джон»), который убил жену и дочь главного героя за пять лет до начала событий сериала. Неслучайно названия эпизодов (за исключением пилотной серии) до девятого сезона содержат отсылки к красному цвету — «красный», «кровавый» и другие вариации, постоянно напоминая о главной цели Джейна.

Джейн работает консультантом в Калифорнийском бюро расследований. Фото © Кадр из сериала «Менталист», режиссёры Крис Лонг, Эрик Ланёвилль, Джон Шоуолтер и т.д., сценаристы Бруно Хеллер, Том Зенгиорги, Джордан Харпер и т.д. / Kinopoisk

Создатель сериала Бруно Хеллер открыто признаёт, что прототипом Патрика Джейна является Шерлок Холмс. Способность к дедуктивному мышлению, анализу мелочей и созданию психологических портретов роднит героя с легендарным сыщиком Конан Дойла. «Менталиста» часто сравнивают с другими сериалами, такими как «Доктор Хаус», «Обмани меня», «Детектив Монк» и «Профиль убийцы», которые также строятся на остром уме и наблюдательности главных героев. Несмотря на то что концепция не нова, сериал получил признание за «вдумчивое исполнение» и глубокое погружение в психологию персонажей.

В то же время «Менталист» подвергался критике за романтизацию мести и самосуда, что отражает сложную моральную дилемму, стоящую перед героем в его преследовании Красного Джона.

Интересно, что Калифорнийское бюро расследований (КБР), представленное в сериале, на самом деле перестало существовать в 2007 году, ещё до выхода картины на экраны. Оно было объединено с Бюро по борьбе с наркотиками и переименовано в Бюро расследований и разведки (БРР). Кроме того, сериал часто использует вымышленные локации, такие как Сэлинджер Милл и Ранчо-Роса. Съёмки в основном проходили в студии в Лос-Анджелесе, с периодическими выездами в Сакраменто.

«Улица потрошителя» (Ripper Street, 2012–2016)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8

Рейтинг IMDb: 8,1

Страна: Великобритания, Ирландия

Жанр: криминальная драма, детектив

Число серий: 37 (5 сезонов)

Длительность одной серии: 55 минут

В главных ролях: Мэттью Макфэдиен, Джером Флинн, Адам Ротенберг, МайАнна Бёринг

Сериал BBC, созданный Ричардом Уорлоу, переносит зрителей в район Уайтчепел в Ист-Энде, где разворачиваются события спустя шесть месяцев после последнего убийства, совершённого Джеком-потрошителем. Острота сюжета усиливается тем, что в реальной истории серийный убийца по прозвищу Джек-потрошитель так и не был пойман.

Сыщики расследуют преступления Джека-потрошителя. Фото © Кадр из сериала «Улица потрошителя», режиссёры Энди Уилсон, Том Шенкленд, Энтони Бирн и т.д., сценаристы Ричард Уорлоу, Тоби Финлэй, Рэйчел Беннетт и т.д. / Kinopoisk

Действие «Улицы потрошителя» начинается в Лондоне 1889 года. После последнего нападения неуловимого Джека-потрошителя прошло уже почти полгода, но общественность продолжает жить в страхе, что жестокий маньяк может вернуться. Вскоре Лондон потрясает новое преступление — в одном из районов города находят изуродованный труп девушки. Все улики указывают на то, что потрошитель вновь вернулся на улицы.

Расследованием убийства занимаются инспектор Эдмунд Рид (Мэттью Макфэдиен), следователь-интеллектуал, и его напарник, сержант Беннет Дрейк (Джером Флинн), набожный, но жёсткий полицейский с тёмным прошлым. К ним присоединяется загадочный капитан Гомер Джексон (Адам Ротенберг), бывший военный хирург и агент Пинкертона, бежавший из Америки при загадочных обстоятельствах.

На первый взгляд убийство выглядит как работа Джека-потрошителя. Однако Рид, с его острым умом, убеждён, что это дело рук подражателя, а не самого маньяка. По мере развития расследования команда раскрывает существование нового серийного убийцы, который использует легенду о потрошителе для своих собственных мрачных целей.

«Улица потрошителя» — это не просто детективный сериал. Это погружение в мрачную атмосферу Лондона конца ХIХ века, где декаданс, нищета и преступность переплетаются с отчаянным стремлением к справедливости. Улицы, заполненные проститутками, мигрантами, беспризорниками и преступниками, становятся сценой для борьбы главных героев не только с внешним злом, но и с собственными демонами.

Каждая серия — это мастерски поставленное костюмированное представление, где сильная детективная линия переплетается с напряжённым триллером. Сериал не только держит в напряжении, но и заставляет задуматься о происхождении зла, справедливости и человеческой природе в мире, где тьма и свет постоянно борются за превосходство.

«Тёмный город: Чистильщик» (Dark City: The Cleaner, 2024)

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5

Рейтинг IMDb: 6,9

Страна: Новая Зеландия

Жанр: криминал

Число серий: 6

Длительность одной серии: 44 минуты

В ролях: Коэн Холлоуэй, Челси Престон-Крейфорд, Дея Дольоне и другие

Днём Джо Миддлтон работает уборщиком в полицейском участке Крайстчерча, но по ночам он ведёт тайную жизнь серийного убийцы, известного как Крайстчерчский Резчик, который охотится на женщин. Его отношения с матерью Эвелин напряжённые, так как она недовольна его постоянными опозданиями. К моменту начала сюжета Джо уже убил шесть женщин и одного мужчину, предыдущего уборщика в полицейском участке.

Джо Миддлтон охотится на женщин. Фото © Кадр из сериала «Тёмный город: Чистильщик», режиссёр Рик Джейкобсон, сценаристы Рэйчел Лэнг, Симоне Натан / Imdb.com

Когда убивают седьмую женщину по имени Даниэлла Уокер, Джо подслушивает разговор между детективом-констеблем Карлом Шродером и его коллегами. Узнав, что убийца оставил улику, Джо приходит к выводу, что это подражатель. Отвозя бездомную кошку в ветеринарную клинику, он встречает журналистку из Окленда по имени Мелисса Флауэрс, которая расследует действия Крайстчерчского Резчика. После поездки на автобусе Джо выводит Мелиссу на прогулку, намереваясь убить её. Однако она берёт над ним верх и сообщает, что выяснила, что он и есть убийца из Крайстчерча...

Сюжет сериала изобилует неожиданными поворотами, что отмечают многие кинокритики. Рецензент The Spinoff Дункан Грейв дал «Тёмному городу» положительный отзыв, назвав его «жуткой, мрачной и совершенно оригинальной криминальной драмой». Он похвалил игру Коэна Холлоуэя, Челси Престон-Крейфорд, Деи Дольоне.

Рецензент Flicks.co.nz Кэти Паркер положительно отозвалась о сериале, назвав его «неожиданно смелым и мгновенно захватывающим, который прекрасно демонстрирует талант актёров в раскрытии мрачных тем на совершенно новом уровне». Паркер также назвала сериал детективным триллером с элементами чёрной комедии.

«Ублюдские хроники» (The Creep Tapes, 2024)

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7

Рейтинг IMDb: 6,7

Страна: США

Жанр: ужасы, комедия

Число серий: 6

Длительность одной серии: 25 минут

В главных ролях: Марк Дюпласс, Джош Рубен, Джош Фэйдем, Криша Фэйрчайлд и другие

Сериал представляет собой мрачную антологию, составленную из видеозаписей, сделанных самим серийным убийцей, который с извращённым удовольствием играет со своими жертвами, примеряя на себя различные маски и личности. Каждая серия — это новая засечка на воображаемом «топоре» Джозефа, главного антигероя, чья одержимость триллером «Мизери» и любовью к откровенным монологам на камеру становится частью его извращённого искусства. Эпизод за эпизодом Джозеф заманивает в свои сети ничего не подозревающих жертв, виртуозно манипулируя ими, плетя паутину лжи и недосказанности, чтобы в самый неожиданный момент свести свои счёты с очередным несчастным.

Маньяк Персиковый Пух. Фото © Кадр из сериала «Ублюдские хроники», режиссёр Патрик Брайс, сценаристы Патрик Брайс, Марк Дюпласс / Imdb.com

Маньяк, известный как Персиковый Пух, на первый взгляд комичен и истеричен, обладая мрачным обаянием, напоминающим владельца заправки из классического слешера. Однако его главная черта — это патологическая лживость. Даже зная, что он манипулирует и обманывает, невозможно оторваться от просмотра, наблюдая, как очередная жертва погружается в его извращённую реальность, полную ловушек и иллюзий.

Критики особо отмечают полуимпровизационную игру Марка Дюпласса, чьё чрезмерное переигрывание идеально вписывается в образ психически неуравновешенного маньяка. Его герой — это центр вселенной сериала, вокруг которого всё вращается. Остальные персонажи, к сожалению, остаются лишь статистами, лишёнными глубины и проработки, являясь всего лишь именами в списке жертв. Однако финальный эпизод выделяется на этом фоне, раскрывая более сложные и эмоциональные аспекты взаимоотношений Персикового Пуха с его матерью, что добавляет сериалу неожиданный слой психологической драмы.

Русские сериалы про маньяков

В Советском Союзе и на постсоветском пространстве также были десятки серийных убийц, однако российский кинематограф лишь относительно недавно начал проявлять интерес к отечественным маньякам. Некоторые сериалы основаны на реальных историях серийников, другие являются адаптациями западных лент или плодом фантазии авторов. Давайте познакомимся с наиболее удачными картинами этого жанра.

«Метод» (2015, 2020, 2025)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 7,4

Страна: Россия

Жанр: детективно-психологический триллер

Число серий: 32

Длительность одной серии: 45–55 минут

В главных ролях: Константин Хабенский и Паулина Андреева

Загадочный и талантливый следователь Родион Меглин обладает уникальной способностью раскрывать самые запутанные убийства. Его методы работы остаются тайной, и он предпочитает действовать в одиночку. Однако всё меняется, когда к нему присоединяется молодая и амбициозная выпускница юридического факультета Есеня. У неё есть личные причины для сотрудничества с Меглиным: её мать была убита, а отец скрывает важные детали трагедии. Есеня надеется, что работа с прославленным следователем поможет ей найти убийцу.

Следователь Родион Меглин. Фото © Кадр из сериала «Метод», режиссёры Юрий Быков, Александр Войтинский, сценаристы Дмитрий Иванов, Олег Маловичко, Милана Касакина / Kinopoisk

Сотрудничество с Меглиным становится для Есени настоящим испытанием. Она восхищена его профессиональными успехами, но одновременно обеспокоена его странным поведением. Девушка начинает задаваться вопросом: не является ли сам Меглин тем, кого он так успешно преследует? Его тонкое понимание психологии маньяков и способность предсказывать их действия вызывают у Есени подозрения.

С самого начала сериала мы знакомимся с таинственным противником Меглина, который скрывается за фразой «Ты меня не поймаешь». Этот загадочный человек манипулирует другими, заставляя их совершать преступления и через них общаться с Меглиным.

По мере развития сюжета первого сезона Меглин и Есеня вместе раскрывают преступления, исследуют тайны прошлого друг друга и пытаются вычислить главного злодея. Постепенно зрители узнают историю Родиона Меглина — о том, что сформировало его как личность и как он стал тем, кем является сейчас.

Хотя первый сезон, казалось бы, расставил все точки над «i», популярность сериала среди зрителей привела к созданию второго сезона спустя пять лет. А 15 сентября 2023 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» официально объявил о продлении сериала на третий сезон, премьера которого ожидается осенью 2025 года.

«Хрустальный» (2021)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 7,7

Страна: Россия

Жанр: психологическая криминальная драма

Число серий: 10

Длительность одной серии: 50 минут

В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Дмитрий Куличков, Екатерина Олькина, Карина Разумовская, Дарья Екамасова, Владимир Виноградов

Талантливый следователь из Москвы Сергей Смирнов (Антон Васильев) имеет репутацию одного из лучших специалистов по поимке маньяков и серийных убийц. Однако, когда в его родном маленьком шахтёрском городке Хрустальном появляется жестокий убийца, который изощрённо убивает детей, Смирнов оказывается перед трудным выбором. Почерк убийцы напоминает маньяка, который орудовал 30 лет назад, но, казалось бы, был убит в тюрьме. Население города охвачено паникой, а у губернатора скоро выборы, поэтому Смирнова, несмотря на его явное нежелание, направляют в Хрустальный, где он не был уже 20 лет.

Это новое дело пробуждает в Смирнове тяжёлые воспоминания из детства. Когда-то он сам стал жертвой преступника, но его родные не оказали ему поддержки. Его мать-одиночка, злоупотреблявшая алкоголем, была больше занята устройством своей личной жизни, а старший брат, самый близкий ему человек, приказал молчать о случившемся. Смирнов сбежал из Хрустального, даже сменил фамилию, но травма осталась и постоянно отравляет его жизнь: он в разводе, злоупотребляет алкоголем и забывается в работе.

Следователь из Москвы Сергей Смирнов расследует убийства в городе своего детства Хрустальном. Фото © Кадр из сериала «Хрустальный», режиссёр Душан Глигоров, сценарист Олег Маловичко / Kinopoisk

Теперь Смирнов вынужден работать вместе со своим братом Геннадием Пронченко (Николай Шрайбер), который стал главой местного УВД и подозрительно тесно связан с местной властью. Успех в поимке маньяка во многом зависит от того, смогут ли братья найти общий язык и преодолеть свои разногласия.

Сериал «Хрустальный» основан на реальном травматичном детском опыте автора идеи и сценариста Олега Маловичко. В 2018 году он рассказал в колонке для журнала Esquire о том, как в 13 лет на него напал пьяный мужчина, избил его и угрожал изнасиловать. Маловичко удалось сбежать, выпрыгнув из окна, но следующие полгода он провёл в больнице, восстанавливаясь после травм.

Критики отмечают, что «Хрустальный» является попыткой создать российский аналог культовых сериалов «Настоящий детектив» или «Твин Пикс». «Хрустальный» стал одним из первых художественных высказываний на тему насилия в отношении мужчин, основанных на реальных событиях.

Сериал получил высокую оценку критиков и занял второе место в списке лучших отечественных сериалов 2021 года по версии интернет-проекта «Кино-театр.ру», составленном на основе мнений 20 ведущих российских кино- и телекритиков из таких изданий, как «Независимая газета», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская газета» и других.

«Фишер» (2023, 2025)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 6,8

Страна: Россия

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Число серий: первый сезон — 8; во втором сезоне планируется 8

Длительность одной серии: 50–64 минуты

В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко и другие

В основу первого сезона легла реальная история о серийном маньяке Сергее Головкине — по прозвищу Фишер. С 1986-го по 1992 год он совершал преступления главным образом на территории Одинцовского района Подмосковья. В отличие от сериала, где поиски убийцы длятся всего несколько месяцев, в действительности его разыскивали целых шесть лет. По данным следствия, Головкина подозревали более чем в сорока насильственных эпизодах, однако он сознался лишь в одиннадцати. Своих жертв он сначала подвергал жестоким издевательствам, а затем убивал.

Следователь Евгений Боков. Фото © Кадр из сериала «Фишер», режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценаристы Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

События сериала разворачиваются в 1986 году неподалёку от правительственных дач на Рублёвском шоссе, где один за другим гибнут подростки. За это дело берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его отчаянный коллега из Ростова Евгений Боков и начинающая сотрудница Наталья Добровольская. Никто из них и не подозревает, насколько сильно расследование повлияет на их дальнейшую жизнь. Единственный, кто способен указать на маньяка, — это школьник Игорь, родители которого крайне недовольны его встречами с правоохранителями.

Проект консультировал Валерий Костарев — настоящий следователь по делу Фишера. Важным элементом сериала стал взгляд глазами ребёнка на происходящие события. По словам генерального продюсера Вячеслава Муругова, создатели попытались показать не просто историю о серийном убийце, но и атмосферу эпохи: быт, идеалы и мотивы людей середины 80-х годов прошлого века. Съёмочная группа сравнивает свою работу с «Настоящим детективом», «Охотником за разумом» и даже с «Оно» Стивена Кинга. Вдохновением также послужили картина Дэвида Финчера «Семь» и американская версия «Убийства».

Второй сезон, получивший название «Фишер. Новый сезон», планируется к выходу в 2025 году. Съёмки проходили в Москве, Подмосковье и Абхазии и завершились 26 февраля 2025 года.

«Тень Чикатило» (2024)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7

Рейтинг IMDb: 6,9

Страна: Россия

Жанр: триллер, детектив, криминал

Число серий: 8

Длительность серии: 50–55 минут

В ролях: Фёдор Лавров, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева и другие

Героями нового сериала выступает команда следователей, прежде занимавшихся громким расследованием дела Чикатило. Теперь им поручено отправиться в Иркутскую область и разобраться с преступлениями ангарского маньяка Дмитрия Попцова, решившего превзойти своего кровожадного предшественника. Благодаря своему уму, изворотливости и доступу к базам данных милиции Попцов на протяжении долгого времени ускользает от правосудия и держит весь регион в страхе. Постепенно он превращается в неуловимого, почти мистического злодея, наводящего ужас на округу. Тем не менее команда под руководством Ковалёва, несмотря на ряд сложных испытаний, берёт след серийного убийцы и останавливает его кровавую деятельность.

Группа следователей занимается преступлениями ангарского маньяка. Фото © Кадр из сериала «Тень Чикатило», режиссёры Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Сериал под названием «Тень Чикатило» задуман как ответвление от нашумевшего криминального детектива братьев Андреасян «Чикатило», в котором роль самого Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Оригинальный проект стартовал в 2021 году и продержался два сезона. Новый сериал не является прямым продолжением, хотя действие вновь разворачивается в той же вселенной и с участием прежних героев. На сей раз их противник — ангарский маньяк, получивший такое прозвище из уст журналистов из-за подражания Чикатило. Проект можно считать самостоятельной историей, однако при желании его можно воспринимать и как своего рода третий сезон.

«Самка богомола» (2021)

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5

Рейтинг IMDb: 6,5

Страна: Россия

Жанр: триллер, драма, детектив

Число серий: 8

Длительность серии: 50 минут

В главных ролях: Ирина Розанова, Павел Чинарёв, Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова и другие

Картина представляет собой адаптацию французского сериала «Богомол» (La Mante). Сюжет российского сериала разворачивается вокруг серийной убийцы Жанны Дроновой, известной как Самка Богомола, отбывающей наказание в колонии строгого режима за восемь особо жестоких убийств. Все её жертвы были мужчинами — педофилами, насильниками и неверными мужьями.

Серийная убийца Жанна Дронова помогает следователям вычислить маньяка. Фото © Кадр из сериала «Самка богомола», режиссёр Нурбек Эген, сценарист Анна Козлова / Kinopoisk

Тем временем происходит новое жестокое убийство: неизвестный подвесил связанное тело, имитируя преступления Дроновой. Вскоре становится ясно, что за первой жертвой последуют другие. Это осознаёт следователь Баженов, который задержал убийцу 20 лет назад.

Узнав о появлении подражателя, Жанна предлагает полиции свою помощь на двух условиях: она должна покинуть тюрьму, а её сын Денис — возглавить следственную группу. Для Дениса мать давно мертва — с тех пор как она призналась в серии ужасных убийств. Сын считает, что она олицетворяет зло и разрушает всё, к чему прикасается. Однако, если игнорировать её помощь, убийства продолжатся. Связь между преступлениями подражателя и Самкой Богомола становится всё более сомнительной: жертвы подражателя не были морально испорченными людьми, в отличие от жертв самой Жанны. И Денис начинает догадываться, в чём истинная причина этих преступлений.

Мнения зрителей по поводу сериала разделились. Одни считают, что он захватывает и смотрится свежим, другие называют его мрачным и нелогичным, отмечают плохую адаптацию к отечественным реалиям.

Авторы Андрей Соколов