12 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные Лучшие короткие сериалы с высоким рейтингом: что посмотреть за выходные. Описание сюжетов, актёры и интересные факты. Топ-12 самых интересных мини-сериалов — в материале Life.ru. 27 марта, 22:05 Кадры из сериалов «Правда о деле Гарри Квеберта», «Ход королевы», «Чернобыль» / Kinopoisk

Все мы хоть раз сталкивались с такой ситуацией: вечер, диван, пульт в руке и мучительный выбор, во что же сегодня погрузиться — в полнометражный фильм или в длинный сериал, который, кажется, не закончится никогда. К счастью, есть золотая середина — мини-сериалы. Эти небольшие, но яркие истории рассчитаны ровно настолько, чтобы увлечь до полуночи, но не заставить вас взять отпуск на месяц для просмотра всех эпизодов.

Мини-сериал — это законченная история, заранее запланированная и разбитая на несколько эпизодов (от нескольких серий до десятка и больше), которые обычно идут от получаса до часа или даже чуть дольше. Часто такие сериалы основаны на известных книгах и дают зрителю возможность гордо заявить: «Я не читал, но смотрел!» Интересно, что понятие «мини-сериал» зародилось в США ещё в середине 1950-х годов, а вот в Советском Союзе аналогичные проекты называли куда более солидно — многосерийными фильмами.

Итак, если вам хочется чего-то большего, чем кинофильм, но меньшего, чем «Рабыня Изаура», — добро пожаловать в наш обзор лучших мини-сериалов, которые позволят вам провести время у экрана на выходных.

1. «Чернобыль» (Chernobyl)

Кадр из сериала «Чернобыль». Режиссёр Йохан Ренк, сценарист Крэйг Мэйзин / Kinopoisk

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8

Рейтинг IMDb: 9,3

Жанр: драма, исторический

Год: 2019

Страна: США

Количество серий: 5

Длительность серии: 60–72 минуты

Режиссёр: Йохан Ренк

Актёры: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли

Где посмотреть: «Иви», Okko, KION, Wink, AMEDIATEKA

Сериал от HBO, посвящённый катастрофе на Чернобыльской АЭС, произвёл настоящий фурор не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире. Это подтверждают его победы в двух из четырёх категорий на «Золотом глобусе», премия «Эмми» за лучший мини-сериал и ряд других престижных наград, полученных после премьеры.

Всего пять часовых эпизодов, но каждый из них, словно фрагмент пазла, складывается в леденящую кровь хронику катастрофы: от первых секунд взрыва на АЭС до последствий, изменивших судьбы миллионов. Хотя авторы не претендуют на документальную точность (как и любой художественный фильм, основанный на реальных событиях, он допускает вольности), им удалось главное — передать атмосферу эпохи. Декорации, костюмы, детали быта воссозданы с удивительной точностью, погружая зрителя в позднесоветскую реальность.

Это не просто история о трагедии, а пронзительный рассказ о человеческом героизме, системных ошибках и цене, которую платят за молчание. Даже спустя годы «Чернобыль» остаётся одним из самых эмоционально мощных мини-сериалов, оставляющих послевкусие, которое невозможно забыть.

2. «Нулевой пациент»

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: драма, детектив

Год: 2022

Страна: Россия

Количество серий: 7

Длительность серии: 50 минут

Режиссёры: Сергей Трофимов, Евгений Стычкин

Актёры: Аскар Ильясов, Никита Ефремов

Где посмотреть: «Кинопоиск»

«Нулевой пациент» заслуженно занимает верхние строчки рейтингов среди мини-сериалов и входит в топ-250 на «Кинопоиске».

Действие разворачивается в 1988 году, когда провинциальный педиатр сталкивается с необъяснимыми случаями заболевания, напоминающего ВИЧ — вирус, который в то время казался почти мифическим в СССР. Несмотря на скептицизм коллег, герой решается на отчаянный шаг: он связывается со столичным экспертом, чтобы вместе противостоять угрозе. Ставки невероятно высоки — речь идёт о спасении сотен жизней, что не оставляет героям права на ошибку.

Примечательно, что этот сериал стал одним из немногих в российском кинематографе, где авторы отважились затронуть проблему ВИЧ. Фильм детально объясняет опасность вируса, разрушая стереотипы о «болезни избранных» и подчёркивая, что риску может быть подвержен каждый. Проект выделяется своей смелостью, образовательной миссией и актуальностью, оставаясь важным высказыванием на тему, которую общество часто предпочитает игнорировать.

3. «Ход королевы» (The Queen’s Gambit)

Кадр из сериала «Ход королевы», режиссёр Скотт Френк, сценарист Аллан Скотт / Kinopoisk

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3

Рейтинг IMDb: 8,5

Жанр: драма, спорт

Год: 2020

Страна: США

Количество серий: 7

Длительность серии: 46–67 минут

Режиссёр: Скотт Фрэнк

Актёры: Аня Тейлор-Джой, Томас Сэнгстер

Где посмотреть: rutube.ru, premier.one, okko.tv

Если вы — в поиске зарубежных мини-сериалов с высокими зрительскими оценками, то провокационный и атмосферный «Ход королевы» станет идеальным выбором. История гениальной юной шахматистки, балансирующей между триумфами и падениями, покоряет не только драматизмом, но и безупречной эстетикой — после его релиза популярность шахмат в мире взлетела до небес.

Оригинальное название The Queenʼs Gambit отсылает к шахматной стратегии, где игрок жертвует фигурой ради молниеносной атаки. Героиня Тейлор-Джой, словно пешка в этой игре, раз за разом приносит саму себя в жертву, балансируя между разрушительными зависимостями и опьяняющим вкусом побед.

Мнения зрителей разделились: одни восхищаются филигранной точностью шахматных партий, снятых без единой погрешности, другие критикуют сценарий за предсказуемость и излишнюю лёгкость, с которой Элизабет (Бет) Хармон (Аня Тейлор-Джой) преодолевает препятствия. Однако равнодушным не остаётся никто: сериал затягивает своей эмоциональной глубиной, визуальным стилем и метафорами, превращая интеллектуальную борьбу в захватывающее зрелище.

Даже если вы далеки от шахмат, эта история о цене гениальности и внутренней борьбе заставит задуматься — и, возможно, пересмотреть свои взгляды на жертвы ради успеха.

4. «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2

Рейтинг IMDb: 8,4

Жанр: драма, детектив

Год: 2021

Страна: США

Количество серий: 7

Длительность серии: 58–76 минут

Режиссёр: Крэйг Зобел

Актёры: Кейт Уинслет, Джулианна Николсон

Где посмотреть: «Иви», Okko, KION, Wink

Среди короткометражных сериалов с высоким рейтингом и запутанным динамичным сюжетом проект «Мейр из Исттауна» заслуженно находится в числе лидеров. Действие разворачивается в вымышленном городке Исттаун штата Пенсильвания, где опытный детектив Мейр Шепард берётся расследовать дело, связанное с исчезновениями и убийствами молодых девушек. Героиня погружается в раскрытие дела, сталкиваясь не только с предполагаемыми преступниками, но и с личными драмами.

На первый взгляд история кажется классической: уставший от жизни детектив с тяжёлой семейной трагедией, запутанное дело, ставшее камнем преткновения в карьере… Однако Кейт Уинслет, выступившая также в роли исполнительного продюсера, подошла к роли Мейр с предельной ответственностью и глубоким погружением, благодаря чему получился живой, сложный и многогранный персонаж, которому невозможно не поверить.

5. «Сцены из супружеской жизни» (Scenes from a Marriage)

Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни», режиссёр Хагай Леви, сценарист Ингмар Бергман / Kinopoisk

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма

Год: 2021

Страна: США

Количество серий: 5

Длительность серии: 54 минуты

Режиссёр: Хагай Леви

Актёры: Оскар Айзек, Джессика Честейн

Где посмотреть: «Иви», Okko, KION, Wink, AMEDIATEKA

Ремейк культовой работы Ингмара Бергмана вошёл в топ мини-сериалов 2021 года, собрав не только восторженные отзывы зрителей, но и престижные номинации — от «Эмми» и «Золотого глобуса» до признания со стороны Британской киноакадемии. Создателям предстояло решить почти невыполнимую задачу: адаптировать сценарий полувековой давности для современной аудитории, сохранив его эмоциональную остроту, и подобрать актёров, чьи отношения на экране зазвучали бы как исповедь.

Джессика Честейн и Оскар Айзек превратили эту историю в исповедь двоих: их герои, преодолевая отчуждение и усталость, заново учатся видеть друг в друге не партнёров по браку, а живых людей. Сериал избегает громких конфликтов, делая ставку на тихие, почти интимные моменты, где каждое слово и взгляд обнажают скрытые раны.

Это не история о «мужском» или «женском», а универсальный портрет отношений, где стереотипы растворяются в подлинности эмоций. Идеальный выбор для вечера вдвоём, когда хочется не просто развлечения, а диалога — с экраном и друг с другом.

6. «Рипли» (Ripley)

Рейтинг «Кинопоиска» 8,0

Рейтинг IMDb 8,2

Жанр: триллер, драма, криминал

Год: 2024

Страна: США

Количество серий: 8

Длительность серии: 56 минут

Режиссёр: Стивен Зеллиан

Актёры: Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фэннинг, Элиот Самнер

Где посмотреть: Netflix

Эндрю Скотт воплотил образ Тома Рипли в американском мини-сериале, основанном на знаменитом романе Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». В начале истории Рипли отчаянно пытается разбогатеть в Нью-Йорке, промышляя мошенничеством с фальшивыми долговыми уведомлениями. Но банковские служащие пресекают его деятельность, и Тому приходится срочно сворачивать свою операцию.

Вскоре ему улыбается удача: богатый промышленник Герберт Гринлиф готов спонсировать его поездку в Италию. Задача Тома — вернуть домой сына богача. Приняв предложение, Рипли отправляется в итальянский городок Атрани. Что ждёт его там, как отнесётся к этому Ричард Гринлиф и каковы истинные намерения Тома?

7. «Правда о деле Гарри Квеберта» (The Truth About the Harry Quebert Affair)

Кадр из сериала «Правда о деле Гарри Квеберта», режиссёр Жан Жак Анно, сценарист Жоэль Диккер / Kinopoisk

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0

Рейтинг IMDb: 7,4

Жанр: детектив

Год: 2018

Страна: США

Количество серий: 10

Длительность серии: 55 минут

Режиссёр: Жан-Жак Анно

Актёры: Патрик Демпси, Бен Шнетцер

Где посмотреть: Okko, More.tv, Wink

Небольшой городок, куда главный герой прибывает, чтобы распутать загадочную смерть девушки… Казалось бы, классический нуар в духе «Твин Пикса», но здесь ставка сделана не на сюрреализм, а на филигранно выстроенный детектив с неожиданными поворотами. Сюжет держит в напряжении до финала, который невозможно предугадать, — даже если середина покажется слегка затянутой, развязка оправдает каждую минуту ожидания.

Писатель Маркус вынужден стать детективом, собирая доказательства невиновности своего наставника, балансируя на грани морали и закона. Сериал исследует не только ложь и манипуляции, но и парадоксы человеческой души: как легко мы меняем маски и как сложно сохранить себя. Сериал затягивает вопросами без ответов, заставляя зрителя сомневаться в каждом персонаже — и в итоге вознаграждает настоящим катарсисом...

8. «Один день» (One Day)

Рейтинг «Кинопоиска» 7,7

Рейтинг IMDb 8,1

Жанр: мелодрама, драма, комедия

Год: 2024

Страна: Великобритания

Количество серий: 14

Длительность серии: 20–30 минут

Режиссёры: Молли Мэннерс, Люк Снеллин, Джон Хардвик, Кейт Хьюит

Актёры: Лео Вудалл, Амбика Мод, Тим Макиннерни, Элинор Томлинсон, Эсси Дэвис, Джон Макмиллан, Марк Роули и другие

Где посмотреть: Netflix

В центре сюжета сериала — история Эммы Морли и Декстера Мэйхью, чьи пути пересеклись в знаменательный день их выпускного, 15 июля 1988 года. Они провели вместе незабываемый вечер, делясь сокровенными мечтами и наслаждаясь компанией друг друга. Несмотря на вспыхнувшую искру и сильные чувства, молодые люди сделали выбор в пользу раздельных дорог во взрослую жизнь.

Каждый из них строил карьеру и семью, переживал горечь неудачных отношений, но при этом они всегда оставались самыми близкими друзьями. Их особой традицией стали ежегодные встречи — ровно 20 лет подряд именно 15 июля они находили время для разговора по душам. Основой для сериала послужил одноимённый роман-бестселлер Дэвида Николса, вышедший в 2009 году.

9. «Оленёнок» (Baby Reindeer)

Кадр из сериала «Оленёнок», режиссёр Вероника Тофильска, сценарист Ричард Гэдд / Kinopoisk

Рейтинг «Кинопоиска» 7,6

Рейтинг IMDb 8

Жанр: биографическая драма, триллер, комедия

Год: 2024

Страна: Великобритания

Количество серий: 7

Длительность серии: 30 минут

Режиссёры: Вероника Тофильска, Юсефина Борнебуш

Актёры: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман

Где посмотреть: Netflix

В основу этого мини-сериала легла шокирующая реальная история стендап-комика, ставшего объектом одержимого преследования. Всё начиналось невинно: Донни Данн, начинающий юморист, подрабатывающий барменом, однажды угостил за счёт заведения посетительницу по имени Марта Скотт, представившуюся юристом с влиятельными связями. Непринуждённая беседа переросла в ежедневные визиты Марты, её навязчивые комплименты и смех над каждой шуткой Донни.

Поначалу внимание льстило, но вскоре безобидное, казалось бы, восхищение обернулось кошмаром. Электронная почта Донни оказалась завалена письмами от Марты, а её намеки на интимную близость становились всё более откровенными. И это было лишь начало... Что заставило комика обратиться в полицию и какие шокирующие факты о своей преследовательнице он выяснил, раскроется в сериале.

10. «Кристобаль Баленсиага» (Cristóbal Balenciaga)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb 7,3

Жанр: биография, драма

Год: 2024

Страна: Испания

Количество серий: 6

Длительность серии: 50 минут

Режиссёры: Айтор Эррехи, Хон Гараньо, Хосе Мария Гоэнага

Актёры: Альберто Сан Хуан, Адам Кинтеро, Эмелин Баяр, Джемма Уилан, Тома Куман, Клод Перрон, Анук Гринбер, Иньяке Ирасторса, Нине Дюрсо, Хосеан Бенгоэчеа, Сесилия Солагурен

Где смотреть: rutube.ru

Коко Шанель ставила его выше всех, именуя единственным кутюрье, а Кристиан Диор видел в нём наставника. Почему Кристобаль Баленсиага заслужил столь лестные отзывы? Ответ на этот вопрос дает новый мини-сериал из шести 50-минутных эпизодов.

Действие переносит нас во времена оккупированной Франции и послевоенные годы, показывая тернистый путь модельера к собственному уникальному видению и успеху. Эстетика кадра в сочетании с роскошными нарядами и испанским колоритом не оставит равнодушными и заставит выделить пару вечеров на просмотр этого увлекательного сериала.

11. «Мальчик поглощает Вселенную» (Boy Swallows Universe)

Кадр из сериала «Мальчик поглощает Вселенную», режиссёр Джослин Мурхаус, сценарист Джон Колли / Kinopoisk

Рейтинг «Кинопоиска» 7,2

Рейтинг IMDb 7,9

Жанр: драма, криминал, детектив

Год: 2024

Страна: Австралия

Количество серий: 7

Длительность серии: 58 минут

Режиссёры: Бхарат Наллури, Джоселин Мурхауз, Ким Мордаунт

Актёры: Кристофер Джеймс Бэйкер, Фиби Тонкин, Феликс Камерон, Ли Тайгер Холли, Хэйайя Ле, Джейн Ларкин, Кори Уильямс, Трэвис Фиммел, Саймон Бейкер, Энтони ЛаПалья, Брайан Пробетс

Где посмотреть: Netflix

Действие сериала разворачивается в Австралии 1980-х годов и знакомит нас с Илаем, подростком, чьё детство далеко от идеала. Его мать борется с наркозависимостью, а отчим зарабатывает на жизнь торговлей наркотиками — едва ли подходящая среда для взросления. К тому же его брат Август перестал разговаривать после пережитого потрясения. Илай изо всех сил пытается вести обычную жизнь, не обращая внимания на семейные проблемы.

Но всё меняется, когда мать оказывается за решёткой, отчим бесследно пропадает, а братьям приходится переехать к отцу, страдающему алкоголизмом. Несмотря на все трудности, у Илая есть мечты: вытащить мать из тюрьмы, построить карьеру журналиста и стать порядочным человеком. Удастся ли ему это — предстоит узнать зрителям.

12. «Переговорщик»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0

Рейтинг IMDb: 6,5

Жанр: детектив

Год: 2022

Страна: Россия

Количество серий: 10

Длительность серии: 50 минут

Режиссёр: Нурбек Эген

Актёры: Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков

Где посмотреть: KION

Кирилл Пирогов, знакомый зрителям по ролям харизматичных антагонистов у Балабанова, предстаёт в неожиданном образе — переговорщика Александра Максимова, чья профессия требует не только стальных нервов, но и глубинного понимания человеческой психики. Герой получился многогранным: за маской профессионала скрывается человек, изъеденный чувством вины и высокомерием, рефлексирующий о прошлом, но неспособный отпустить его. Работа героя в службе экстренной психологической помощи не просто рутина, а ежедневная борьба с собственными демонами, которые оживают, когда давний преступник вновь угрожает близким.

Кастинг сериала выверен до мелочей: каждый персонаж, включая Максимова, сыгран с пугающей достоверностью, будто актёры не играют, а проживают чужие судьбы. Герою предстоит вступить в интеллектуальную дуэль с преступником, где ставки — жизни, а главный противник — время, утекающее сквозь пальцы. Это не просто триллер, а психологическая дуэль, где даже лучший переговорщик может оказаться заложником собственных травм.

Авторы Андрей Соколов