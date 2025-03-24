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24 марта, 13:00

Тест: Уши, лапы, хвост — слабо отгадать 6 фильмов СССР по кадру с собакой?

Очаровательные пушистики поднимают нам настроение не только в жизни, но и на экранах телевизора! Сколько фильмов с участием собак вы знаете от и до? Сейчас выясним!

Когда в кадре советской картины появлялась собака, это всегда становилось моментом, который трогал до глубины души. Животные были не просто частью сюжета — они становились символами верности, преданности и безусловной любви. Заставляли нас смеяться, плакать и задумываться о самых важных вещах. А сможете ли вы окунуться в атмосферу тепла и ностальгии и попробовать угадать фильмы с четвероногими друзьями? Предупреждаем: мы выбрали самые небанальные кадры!

Помните, как в детстве мы мечтали, чтобы животные умели разговаривать? Пушистые регулярно становятся молчаливыми свидетелями разных ситуаций. Мы нашли 10 уникальных кадров времён СССР с котами, которые видели больше, чем КГБ! А о разнице кошатников и собачников не высказывался только ленивый. Мы углубились в эту тему — и оказалось, что всему виной знак зодиака! Почему одни выбирают хвостатых, а другие — усатых, рассказали в новом материале.

Тест: Этими 7 сладкими парочками в СССР восхищались все — отгадаете, из каких они фильмов?
Тест: Этими 7 сладкими парочками в СССР восхищались все — отгадаете, из каких они фильмов?
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Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Станислав Ростоцкий / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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