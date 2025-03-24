Четвёртая неделя Великого поста 2025: Меню на каждый день, запреты и праздники с 24 по 30 марта

В понедельник, 24 марта, начинается четвёртая неделя Великого поста. Она продлится до 30 марта. Эта неделя — особенная, хотя традиция почитания Креста, на котором был распят Иисус, относится и к ней тоже. Как себя вести с 24 по 30 марта, какие блюда приготовить себе и близким, что будет происходить в храмах — всё это расскажем в материале. Обратите внимание: мы будем уже на середине Великого поста!

Как называется четвёртая неделя Великого поста, чему она посвящена

Четвёртая неделя Великого поста называется Средокрестной, так как она является серединой периода поста. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

У четвёртой недели Великого поста есть название: Средокрестная, она продолжает тематику прошлой, третьей недели, которую величают Крестопоклонной. Смысл прошлой седмицы был в том, чтобы поклониться величию Креста, на котором распяли Иисуса и восславить подвиг Христа, что своей жертвой спас весь христианский мир. Такое трепетное отношение ко Кресту должно оставаться и с 24 по 30 марта. Но есть ещё один нюанс: неделя называется именно Средокрестной, потому что в среду, а именно 26 марта, мы будем отмечать ровно середину Великого поста. В деревнях предки-славяне устраивали в такие среды праздник для детей: одаривали сорванцов постным печеньем в виде креста, пока те бегали по всему селу от дома к дому. Если живёте в деревне или посёлке, можете попробовать развлечь своих «малых» подобным образом: это весело и православно.

Четвёртая неделя Великого поста 2025: что можно делать

Есть множество крутых обычаев на Четвёртую неделю Великого поста: печь пироги-кресты, залезать на сарай с блинами на вилах...Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Конечно, жизнь православных христиан, как и жизнь многих глубоко верующих людей вне зависимости от религии, чётко регламентирована. Есть ряд вещей, которые на четвёртую неделю совершать можно. Чем же заняться на Средокрестье, от чего Господь и святые не прогневаются? Рассказываем прямо сейчас.

В среду попробуйте не спать ночью. Возможно, вы услышите в углу хруст. Это период Великого поста переламывается пополам.

В среду же устройте ребятишкам праздник: угостите печеньем в виде креста, постным.

Испеките постные пироги в виде креста и вложите в них монетку — на счастье. Часть из них можно не съедать, а положить к посевным семенам. Это традиции Полесья.

Испеките постные блины и пышки, наколите их на вилы, идите в поле кликать весну. Можно с этими вилами залезть на крышу сарая. Обратите внимание: развлечение только для девушек. Это традиции Рязани.

В понедельник окуните пряжу в воду — она станет прочнее.

В остальном соблюдайте все обычные правила Великого поста: ходите в церковь, питайтесь без животных продуктов, чтите память предков, устраивайте небольшие тихие застолья для самых близких.

Великий пост 2025, неделя четвёртая: что запрещено

На четвёртую неделю Великого поста запрещено всё по классике: не ссоримся, не сквернословим, не едим бяку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / simona pilolla 2

Великий пост не был бы Великим, если бы во время этого периода верующим не надо было бы ни в чём себя ограничивать. Да, самоограничения — главный смысл Великого поста. Есть ряд вещей, которые на Четыредесятницу запретны. Эти вещи чётко прописаны в Типиконах, а если вы желаете узнать о них, то не стесняйтесь обратиться к батюшке из близлежащей церкви. Он расскажет, что делать и чего не делать, а также как себя сдержать, если хочется сделать что-то запретное. Краткий список приводим тут.

Традиционно не ругаемся матом, не ссоримся, не спорим и не желаем друг другу зла. И уж тем более не злимся и не дерёмся.

Не устраиваем шумных и уж тем более неприличных вечеринок.

Кино, «Диснейленд», компьютерный клуб, клуб традиционный, с музыкой и коктейлями, — под строгим запретом!

Не едим животных и всё, что получается путём их «эксплуатации». Рыбы тоже касается. Никакого мяса, молока, сыра, творога, икры, морепродуктов — на дворе Великий пост.

Ни на минуту не забываем о той жертве, которую принёс ради нас с вами Иисус Христос.

Четвёртая неделя Великого поста с 24 по 30 марта: общие правила питания

Как же питаться на четвёртую неделю Великого поста 2025 и когда сухоядные дни? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Правила питания на Средокрестную четвёртую неделю Великого поста те же, что и на вторую, и на третью. Послабления будут, но уже позже. С 24 по 30 марта схема питания обычная. В понедельник, среду и пятницу сухоядение, вы не можете готовить пищу и есть её. По вторникам и четвергам можно есть сваренную или тушёную, тёплую пищу, но без масла. А на выходных можно уже и морковные котлетки на оливковом масле пожарить. Елейные дни! Печенья и пироги в виде креста лучше запекать как раз во вторник, при этом вам в среду их попробовать не придётся. Право на них имеют только дети. Таковы традиции наших предков.

Постное меню по дням на четвёртую неделю Великого поста 2025

Мы дарим вам меню на четвёртую неделю Великого поста. Это возможность не только порадовать Иисуса, но и разнообразить стол. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angelika Heine

Иной раз бывает сложно придумать себе обед и ужин даже в обычные, не постные дни. А во время Великого поста задача усложняется: нужно следить за тем, чтобы пища не содержала «скоромных» животных продуктов, в сухоядные дни придётся держать ухо востро, чтобы не забыться и не сварить себе гречку, в безъелейные дни, когда нельзя кушать масло, придётся каждый раз «бить себя по рукам», когда те потянутся к бутылочке подсолнечного рафинированного. В общем, Великий пост — это сложно. Чтобы сделать вашу аскетическую практику чуть более удобной, мы разработали вам меню на Средокрестную четвёртую неделю Великого поста.

Понедельник, 24 марта . Сухоядный день! Советуем закупить «веганский» сыр холодного производства, овощей, фруктов и ржаного хлеба. Из них можно делать бутерброды и салаты. Огурцы, помидоры, капуста, перцы, айсберг, шпинат, яблоки, бананы, груши, персики — ваши лучшие друзья, на них вы будете жить весь день. Лучше принимать сегодня пищу больше трёх раз.

. Сухоядный день! Советуем закупить «веганский» сыр холодного производства, овощей, фруктов и ржаного хлеба. Из них можно делать бутерброды и салаты. Огурцы, помидоры, капуста, перцы, айсберг, шпинат, яблоки, бананы, груши, персики — ваши лучшие друзья, на них вы будете жить весь день. Лучше принимать сегодня пищу больше трёх раз. Вторник, 25 марта . Наконец-то можно приготовить себе что-то при участии огня! Только без масла. Можете попробовать комбинировать крупы, например, рис, булгур или гречку, с тушёными баклажанами, кабачками или фасолью. Овощное рагу или консервированный нут тоже подойдут в качестве деликатесов или основных блюд. Бобовые в принципе ваши друзья в пост, они обеспечивают организм белком, но не являются животными. Не забудьте запечь пирожки и печенья в виде крестов на завтра.

. Наконец-то можно приготовить себе что-то при участии огня! Только без масла. Можете попробовать комбинировать крупы, например, рис, булгур или гречку, с тушёными баклажанами, кабачками или фасолью. Овощное рагу или консервированный нут тоже подойдут в качестве деликатесов или основных блюд. Бобовые в принципе ваши друзья в пост, они обеспечивают организм белком, но не являются животными. Не забудьте запечь пирожки и печенья в виде крестов на завтра. Среда, 26 марта . Снова сухоядение. И снова нас «выручают» фанатичные вегетарианцы. На сухоядный день нам может помочь сейтан — его ещё называют «пшеничным мясом». К мясу он не имеет отношения: это просто пшеничный белок в высокой концентрации. Подойдёт традиционный способ производства сейтана: когда холодной водой из муки вымывается клейковина. Его можно добавлять в салаты, комбинировать с разными намазками, например, пастой из авокадо или арахиса. Но с авокадо осторожнее: непонятно, нарушает оно правило «без масла» или нет. Лучше спросить у батюшки.

. Снова сухоядение. И снова нас «выручают» фанатичные вегетарианцы. На сухоядный день нам может помочь сейтан — его ещё называют «пшеничным мясом». К мясу он не имеет отношения: это просто пшеничный белок в высокой концентрации. Подойдёт традиционный способ производства сейтана: когда холодной водой из муки вымывается клейковина. Его можно добавлять в салаты, комбинировать с разными намазками, например, пастой из авокадо или арахиса. Но с авокадо осторожнее: непонятно, нарушает оно правило «без масла» или нет. Лучше спросить у батюшки. Четверг, 27 марта . Ура, нам снова доступна термообработка пищи! Вчерашний сейтан теперь можно потушить в соевом соусе вместе с кабачками и баклажанами, а на гарнир отварить полбу, перловку или заморское киноа. Также актуальны консервированные и тушёные бобовые, фрукты и овощи, да и на запекание чего-либо в духовке запрета нет, так что можно испечь яблочный пирог.

. Ура, нам снова доступна термообработка пищи! Вчерашний сейтан теперь можно потушить в соевом соусе вместе с кабачками и баклажанами, а на гарнир отварить полбу, перловку или заморское киноа. Также актуальны консервированные и тушёные бобовые, фрукты и овощи, да и на запекание чего-либо в духовке запрета нет, так что можно испечь яблочный пирог. Пятница, 28 марта . Последний сухоядный день недели, завтра станет полегче. По-прежнему выживаем на «веганских» изысках, чёрном хлебе, разнообразии фруктов и овощей, а также салатах. Можно добавить в рацион тофу: он съедобен и в сыром виде, особенно в составе бутерброда.

. Последний сухоядный день недели, завтра станет полегче. По-прежнему выживаем на «веганских» изысках, чёрном хлебе, разнообразии фруктов и овощей, а также салатах. Можно добавить в рацион тофу: он съедобен и в сыром виде, особенно в составе бутерброда. Суббота, 29 марта . Повод устроить праздник себе и близким, тем более, что сегодня Родительская суббота. Варим кутью с сухофруктами и орехами, добавляем туда масло. Крем-суп с миндальным или овсяным молоком вместо сливок — тоже шикарная история. Его можно сварить из тыквы, добавить туда брокколи, а если в нём будут плавать мелкие кубики обжаренного тофу, это вообще шедеврально. Всевозможные овощные азиатские блюда, например, овощной удон или стеклянная лапша фунчоза — тоже замечательные варианты на сегодня. Стручковую фасоль, морковь, капусту, перцы и прочие овощи можно обжарить на масле — трапеза будет нереально вкусной.

. Повод устроить праздник себе и близким, тем более, что сегодня Родительская суббота. Варим кутью с сухофруктами и орехами, добавляем туда масло. Крем-суп с миндальным или овсяным молоком вместо сливок — тоже шикарная история. Его можно сварить из тыквы, добавить туда брокколи, а если в нём будут плавать мелкие кубики обжаренного тофу, это вообще шедеврально. Всевозможные овощные азиатские блюда, например, овощной удон или стеклянная лапша фунчоза — тоже замечательные варианты на сегодня. Стручковую фасоль, морковь, капусту, перцы и прочие овощи можно обжарить на масле — трапеза будет нереально вкусной. Воскресенье, 30 марта. Можем обжаривать всё и вся на масле и создавать постно-«веганские» кулинарные шедевры. Сейтан тоже наконец-то можно пожарить — так он вкуснее всего. Если предварительно нарезать свежие помидоры, огурцы и листья салата и завернуть всё это вместе с сейтаном в лаваш — получится отличный, а главное, постный обед. В качестве завтрака подойдёт любая каша, главное — побольше сухофруктов и орехов. На ужин подойдёт картофельная запеканка с грибами и капустные (морковные) котлеты.

Великий пост 2025: от поста освобождены...

Дети, служивые, полицейские, разведчики, хронически больные... Это не полный список тех, кто может не поститься! Фото © Shutterstock / FOTODOM / spass

Как отца церкви типа Иоанна Златоуста, так и наши, родные русские святые, например, Сергий Радонежский, предупреждали: Великий пост — не для всех! Если на одной чаше весов пост, а на другой — здоровье или жизнь, выбирать надо в соответствии с христианскими ценностями. Это значит, что нужно выбирать здоровье. Поэтому детишки в среду Четвёртой недели безнаказанно лакомятся печеньками, хотя день сухоядный. Рассказываем, кто освобождён от поста.

Подростки и дети. Воздержание от пищи, равно как и голодание, плохо влияет на рост и развитие. Христианство против того, чтобы подрастающий организм мучился.

Беременные женщины. Тут всё очевидно: роженица и ребёнок нуждаются во всём комплексе микроэлементов, а также в поддержке.

Люди с хроническими болезнями. Это болезни сердца и сосудов, недуги ЖКТ, аутоиммунные заболевания типа волчанки или артрита. Здоровье — важнее. От поста также освобождены люди с инвалидностью.

Спортсмены и те, кто занимается тяжёлой работой. Если вы портовый грузчик или тяжелоатлет, Великий пост — не для вас. Нарушив режим питания, вы можете серьёзно «поломаться».

Солдаты и вообще «служилые люди». Бойцы СВО, полицейские, сотрудники других органов безопасности, сотрудники МЧС — все они освобождены от поста.

Православные праздники четвёртой недели Великого поста

Четвёртая неделя тоже богата на православные праздники. Во-первых, 29 марта будет третья и последняя Родительская суббота Великого поста. Обязательно помяните ваших почивших близких и родных в этот день, помолитесь за них, оставьте записку и постные дары батюшке, а в идеале — езжайте на кладбище и приводите в порядок их могилы.

А ещё православные праздники начинаются на Четвёртую неделю Великого поста прямо с понедельника. Уже 24-го будет День памяти Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского. Во вторник — Феофанов день. Среда — это Никифоров день. Четверг — Венедиктов день. Пятница, 28 марта, — День памяти святого Агапия и семи мучеников его, лично умерщвлённых императором Диоклетианом. О Родительской субботе вы уже знаете, а в воскресенье, 30 марта — День памяти Преподобного Алексия человека Божия, в народе его зовут Алёша Тёплый.