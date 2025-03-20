Выпечка в виде храма и миндальные яйца: Vip-куличи начали продавать к Пасхе в Москве
В «Кафе Пушкинъ» начали продавать куличи в виде храма почти за 6 тысяч рублей
Кулич из кафе Пушкинъ. Обложка © Sweetpushkin
В московском «Кафе Пушкинъ» начали продавать пасхальные куличи, оформленные в виде храма, по цене почти шесть тысяч рублей. Информация об этом товаре появилась на сайте заведения.
По данным, представленным на сайте, вес изделия составляет 200 граммов. Предлагается оно в комплекте с пасхальными яйцами. В набор входят три белых яйца с миндалем и два тёмных с карамелью и вишней. Общая стоимость такого набора составляет 5,9 тысячи рублей. Но в разделе куличей этот экземпляр не самый дорогой. Гурманам там также предлагают 900-грамовый кулич за 9900, убедился корреспондент Life.ru. Кроме того, на сайте можно заказать 12 крашеных яиц за 2500 и творожную пасху с вишней за 4500.
Ранее Life.ru сообщал, что москвичи массово заказывают у кондитеров «дубайские куличи». В эту уникальную версию выпечки, помимо классических ингредиентов, входят фисташковая мука, лепестки фисташки, кусочки и растопленный шоколад, фисташковая паста и хрустящее тесто катаифи. Цены на такой кулич могут варьироваться и достигать 5,5 тысячи рублей.