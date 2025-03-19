Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 18:51

Москвичи начали массово заказывать «дубайские куличи» к Пасхе

«Лента.ру»: В Москве наблюдается рекордный спрос на «дубайские куличи» к Пасхе

Тренд на «дубайский шоколад» прошёл, а последствия остались. Москвичи массово заказывают у кондитеров «дубайский кулич» к Пасхе. В соцсетях делятся рецептами этого традиционного лакомства. Об этом сообщает «Лента.ру».

В дубайскую версию кулича, помимо традиционных ингредиентов, добавляют фисташковую муку, лепестки фисташки, кусочки и растопленный шоколад, фисташковую пасту и хрустящее тесто катаифи. Этот кулинарный тренд принадлежит кондитеру Екатерине Абрамовой из Челябинской области. Цены на такой кулич варьируются, и его стоимость может достигать 5,5 тысячи рублей.

Тем временем священники не имеют ничего против новшеств в традиционном куличе. Пряный дрожжевой хлеб в преддверии Воскресения Христова может готовить кто угодно по различным рецептам, заявил священник Владислав Береговой. Главное — освятить лакомство в храме.

Пасха 2025: Когда отмечают главный христианский праздник, в чём его смысл и что нельзя делать
Пасха 2025: Когда отмечают главный христианский праздник, в чём его смысл и что нельзя делать
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marina Onokhina

Полина Никифорова
  • Новости
  • пасха
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar