Москвичи начали массово заказывать «дубайские куличи» к Пасхе

Тренд на «дубайский шоколад» прошёл, а последствия остались. Москвичи массово заказывают у кондитеров «дубайский кулич» к Пасхе. В соцсетях делятся рецептами этого традиционного лакомства. Об этом сообщает «Лента.ру».

В дубайскую версию кулича, помимо традиционных ингредиентов, добавляют фисташковую муку, лепестки фисташки, кусочки и растопленный шоколад, фисташковую пасту и хрустящее тесто катаифи. Этот кулинарный тренд принадлежит кондитеру Екатерине Абрамовой из Челябинской области. Цены на такой кулич варьируются, и его стоимость может достигать 5,5 тысячи рублей.