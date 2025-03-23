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23 марта, 08:00

Тест: Цитаты из этих мультиков знал каждый ребёнок в СССР — вспомните хотя бы 3/6?

Такие забавные, добрые, но при этом мудрые и умные мультяшки из эпохи СССР вызывают восторг по всему миру! А у вас в голове ещё сидят их культовые фразы? Выясним прямо сейчас!

Советские мультфильмы стали неотъемлемой частью нашей культуры, где каждая цитата — это маленький шедевр. Кто не помнит, как кот Леопольд призывал к миру, а Волк из «Ну, погоди!» попадал в смешные переделки? Эти мультфильмы не просто развлекали, они учили нас дружбе, справедливости и умению находить выход из любой ситуации. А сможете ли вы узнать мультфильм по одной лишь цитате? Проверьте себя, окунитесь в мир ностальгии и вспомните, как это было — сидеть у телевизора и ждать любимую историю!

Если одни фразы любимых героев вызывают восторг, то другие заставляют недоумевать и разгадывать их значения. Например, эти 5 странных слов из сказок Пушкина, которые не объясняют в школе на уроках литературы, а зря! А как ИИ нарисовал сериал «Дальнобойщики» в виде мультика, вы просто обязаны увидеть собственными глазами!

Тест: Продолжить культовые цитаты из «Ералаша» на 6/6 под силу только подростку из СССР
Тест: Продолжить культовые цитаты из «Ералаша» на 6/6 под силу только подростку из СССР
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Кадр из фильма «Чебурашка», «Простоквашино», «Малыш и Карлсон» / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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