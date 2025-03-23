Тест: Цитаты из этих мультиков знал каждый ребёнок в СССР — вспомните хотя бы 3/6?

Советские мультфильмы стали неотъемлемой частью нашей культуры, где каждая цитата — это маленький шедевр. Кто не помнит, как кот Леопольд призывал к миру, а Волк из «Ну, погоди!» попадал в смешные переделки? Эти мультфильмы не просто развлекали, они учили нас дружбе, справедливости и умению находить выход из любой ситуации. А сможете ли вы узнать мультфильм по одной лишь цитате? Проверьте себя, окунитесь в мир ностальгии и вспомните, как это было — сидеть у телевизора и ждать любимую историю!