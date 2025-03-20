Тест: Продолжить культовые цитаты из «Ералаша» на 6/6 под силу только подростку из СССР
Совсем недавно в мире отечественного телевидения была памятная дата — 76 лет со дня рождения великого режиссёра и сценариста Бориса Грачевского! Сколько из его смешных скетчей вы помните?
Для миллионов зрителей «Ералаш» стал не просто передачей, а настоящим символом детства. В его коротких, но таких запоминающихся сюжетах снимались будущие звёзды, тогда ещё юные и неизвестные. Каждая серия дарила зрителям не только смех, но и цитаты, которые разлетелись на анекдоты и стали частью нашей повседневной речи! Эти фразы до сих пор вызывают тёплую улыбку и ностальгию. «Ералаш» объединял за экраном и детей, и взрослых, оставаясь в памяти как эталон доброй, искренней и по-настоящему смешной передачи. Сейчас мы проверим, были ли вы частью легендарного киножурнала!
Вместе с «Ералашем» советские школьники с удовольствием смотрели мультфильмы! Одним из самых ярких персонажей, конечно же, можно назвать неподражаемую Дюймовочку. Сможете ли вы вспомнить, какого цвета были её туфли, трость крота и другие детали из известного мультика, на 7/7? А в эти 8 фактов о фильмах СССР верили все, но они оказались ложью…
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