Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 13:30

Тест: Продолжить культовые цитаты из «Ералаша» на 6/6 под силу только подростку из СССР

Совсем недавно в мире отечественного телевидения была памятная дата — 76 лет со дня рождения великого режиссёра и сценариста Бориса Грачевского! Сколько из его смешных скетчей вы помните?

Для миллионов зрителей «Ералаш» стал не просто передачей, а настоящим символом детства. В его коротких, но таких запоминающихся сюжетах снимались будущие звёзды, тогда ещё юные и неизвестные. Каждая серия дарила зрителям не только смех, но и цитаты, которые разлетелись на анекдоты и стали частью нашей повседневной речи! Эти фразы до сих пор вызывают тёплую улыбку и ностальгию. «Ералаш» объединял за экраном и детей, и взрослых, оставаясь в памяти как эталон доброй, искренней и по-настоящему смешной передачи. Сейчас мы проверим, были ли вы частью легендарного киножурнала!

Вместе с «Ералашем» советские школьники с удовольствием смотрели мультфильмы! Одним из самых ярких персонажей, конечно же, можно назвать неподражаемую Дюймовочку. Сможете ли вы вспомнить, какого цвета были её туфли, трость крота и другие детали из известного мультика, на 7/7? А в эти 8 фактов о фильмах СССР верили все, но они оказались ложью

Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
Обложка ©

Kinopoisk.ru

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ералаш
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar