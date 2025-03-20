Люди с этими цифрами в дате рождения «рискуют» стать долгожителями и топтать землю минимум 100 лет

В нумерологии простые числа от 1 до 9 имеют невероятно важное значение. Их причудливые сочетания могут определить ваш характер, вашу судьбу и даже ваши отношения со второй половинкой. Но это — не все функции чисел в нумерологии. Иногда присутствие той или иной цифры в вашей дате рождения может определить то, насколько долго вы проживёте. Кому суждено прожить 100 лет — рассказываем в материале.

Цифра 1

Число 1 с точки зрения нумерологии очень благоприятно для долгожительства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Если в вашей дате рождения встречается цифра 1 — это повод для радости. Таких людей ожидает долгий жизненный путь, и есть все шансы остаться на Земле до 100 или 120 лет. Особенно хорошо, если при сложении всех чисел в вашей дате получается единица. Таким образом, в наборе цифр, который отмечает вашу дату рождения на календаре, заложена энергия здоровья, процветания и долгожительства.

Цифра 3

Число 3 тоже свидетельствует о долголетии, но оно не так однозначно, как единица. Вам предстоит преодолеть один критический год, во время которого решится, насколько красочной и долгой будет жизнь. Это 46-й год в вашей жизни. Если вы переживёте его успешно, можно рассчитывать на феноменальное долголетие. Постарайтесь не совершать рискованных поступков ни на 46-м году жизни, ни в 2046 году. В случае если тройка выходит при сложении всех чисел вашей даты рождения, будьте особенно внимательны.

Цифра 4

Цифра 4 тоже благоприятна для долгожительства и почти никаких подводных камней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Число 4 нумерологи называют заряженным на здоровье и долголетие. Оно привлекает удачу и помогает побороть разные неприятные болезни, из-за которых другие преждевременно умирают. Впрочем, критический возраст для этого числа — 55. Если вы его преодолеете, то будьте готовы прожить 100 лет. Если при сложении всех чисел в вашей дате рождения получается четвёрка, постарайтесь рисковать по минимуму в 55 — помните, здоровье уже не то, и магия чисел вас предупреждает.

Цифра 5

Число 5 — чуть более опасное, чем те, которые мы только что перечислили. Для рождённых с числом 5 насчитывается два критических возраста — 76 и 84. Если вам удастся их преодолеть, то смело переходите и отметку 99, и отметку 101, и даже отметку 125. Традиционно будьте осторожнее, если получили пятёрку при сложении цифр в дате рождения. Впрочем, 76 и 84 — это уже почтенные даты, обычно людей в таком возрасте не тянет на риск.

Цифра 6

Цифра 6 тоже сулит долголетие и процветание, но нужно перескочить одну критическую отметку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Число 6 в дате рождения в целом благоприятное. Впрочем, тут тоже не обходится без нюансов. Нумерология утверждает, что те, кто имеет много шестёрок в дате рождения или получил одну в случае сложения всех цифр, будут жить долго и счастливо, но при условии успешного прохождения критического возраста — 38 лет. Если с вами всё будет в порядке на четвёртый юбилей, то будьте уверены: вы сможете пережить Махмуда Багир оглы Эйвазова, который дожил аж до 150.

Цифра 7

Цифра 7 считается в нумерологии удачливой, но не всё так просто. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Цифра 7 в нумерологии — знак удачи, счастья, полноты мира и Вселенной. Если оно присутствует в вашей дате рождения или вы получили его при сложении чисел, можете смело праздновать. Но присутствие числа 7 не означает абсолютного везения. Вам всё равно придётся поработать самим: над здоровьем, над безопасностью, над просчётом рисков. Испытания уготованы людям с семёркой в дате рождения на 24-летний возраст. Если сможете его преодолеть — есть шанс пережить британку Юнис Боуман, которая родилась в 1898 году, а умерла в 2010-м.