10 треков, которые ни в коем случае нельзя слушать за рулём, иначе аварии не избежать

Вы думаете, что музыка за рулём — обычное дело? Осторожнее! Исследователи обнаружили композиции, которые опаснее использования телефона во время вождения. Особенно тот трек, который занял первое место в нашем рейтинге, — его действие сравнивают с лёгким снотворным! Но прежде чем раскрыть главного музыкального «убийцу» водителей, давайте пройдёмся по всему плейлисту опасности.

10. We Can Fly от Rue du Soleil — начало опасного пути

Научно доказано: эта музыка повышает риск ДТП в три раза. Фото © Freepik

Открывает наш рейтинг трек, который, несмотря на бодрое название, способен притупить вашу реакцию на дороге. Эта лаунж-композиция с мягкими ритмами создаёт ощущение расслабленности и спокойствия — отличное состояние для отдыха, но не для управления автомобилем. Когда вы слушаете подобную музыку, внимание рассеивается, а реакция замедляется. Казалось бы, безобидная мелодия, а на деле — начало опасного музыкального путешествия, которое может привести к непоправимым последствиям на дороге.

9. Canzonetta Sull'aria Моцарта — классика опасности

Думаете, классическая музыка безопасна? Этот дуэт из оперы «Свадьба Фигаро» доказывает обратное. Плавные переливы голосов и нежный аккомпанемент создают мечтательное настроение и погружают в созерцательное состояние. За рулём такое погружение может стоить жизни. Реакция замедляется, внимание переключается на красоту музыки, а не на дорожную ситуацию. Моцарт написал это для оперы, а не для вождения — помните об этом, когда составляете плейлист для поездки.

8. Someone Like You от Adele — слёзы и аварии

Someone Like You и ещё 9 треков, которые нельзя включать во время вождения. Фото © ТАСС / AP / Invision / Joel C Ryan

Эта баллада известна способностью вызывать сильные эмоции. Мощный вокал Адель и проникновенный текст заставляют многих слушателей переживать сильные чувства, а некоторых — даже плакать. Представьте, что происходит с водителем, когда эмоции берут верх: затуманенные слезами глаза, отвлечённое внимание, мысли о собственных переживаниях вместо контроля ситуации на дороге. Мелодия, которая трогает сердца в концертных залах, может разбить сердца на оживлённой трассе.

7. Pure Shores от All Saints — мягкое погружение в опасность

Эта песня, прославившаяся благодаря фильму «Пляж», создаёт атмосферу безмятежности и покоя. Эфирный вокал и плавные электронные переходы переносят слушателя на далёкий тропический берег — прекрасное мысленное путешествие, если вы не за рулём. Композиция может вызвать состояние мечтательной задумчивости, когда реакция на происходящее вокруг значительно снижается. А на дороге, где ситуация меняется каждую секунду, такое состояние — прямой путь к аварии.

6. Please Don't Go от Barcelona — эмоциональная ловушка

Музыка как причина аварий: учёные назвали 10 самых опасных композиций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / l i g h t p o e t

Минорная фортепианная баллада становится настоящей эмоциональной ловушкой для водителя. Медленный темп, пронзительная мелодия и трогательный текст переключают внимание с дороги на собственные чувства. Эмоционально насыщенные композиции сильно влияют на восприятие — вы словно погружаетесь в мир, созданный музыкой, и выпадаете из реального. Такой эффект присутствия — последнее, что нужно человеку, управляющему автомобилем в потоке других машин.

5. Strawberry Swing от Coldplay

Мягкая, мелодичная композиция с повторяющимся гитарным рифом и убаюкивающим вокалом Криса Мартина действует как мягкий гипнотический сеанс. Ритмичное повторение музыкальных паттернов создаёт эффект монотонности, особенно опасный на долгих ровных участках трассы. Водитель незаметно для себя впадает в состояние монотонии — когда мозг перестаёт активно воспринимать меняющуюся обстановку и работает в «автоматическом режиме». В таком состоянии даже опытный водитель может не заметить внезапное препятствие.

4. Watermark от Enya — спокойствие, убивающее бдительность

Нейробиологи предупреждают: эти 10 треков опасно слушать за рулём. Фото © Wikipedia / Enya

Ирландская певица создала настоящий шедевр для релаксации, но за рулём он может стать причиной катастрофы. Мягкие синтезаторные волны и этерические вокализы создают эффект колыбельной для взрослых. Композиция будто обволакивает сознание слушателя, отключая механизмы бдительности и настороженности — те самые, которые необходимы водителю для безопасного передвижения. Красивая музыка становится опасным отвлекающим фактором, когда требуется максимальная концентрация.

3. Mellomaniac (Chill Out Mix) от DJ Shah — бронзовый призёр по снижению реакции

Электронная композиция с гипнотическим ритмом и минимумом вариаций создана специально для погружения в состояние полного расслабления. Название говорит само за себя — «чилаут» в переводе означает «расслабление». Ритмическая структура трека напоминает спокойное дыхание и сердцебиение, что непроизвольно побуждает организм подстраиваться под этот ритм. За рулём такая синхронизация приводит к опасному замедлению реакции, потере концентрации и сонливости, особенно в длительных поездках.

2. Electra от Airstream

Эмбиент-трек с плавными переходами и минимальными ритмическими акцентами погружает мозг в состояние, близкое к медитации. Такие композиции сознательно создаются для того, чтобы замедлить мыслительные процессы и снизить нервное напряжение. Звуковые волны в этом треке специально подобраны для максимального расслабляющего эффекта. Результат — замедленная реакция, притупление чувства опасности и общее снижение когнитивных функций, что делает эту композицию крайне нежелательной для прослушивания во время движения по оживлённым дорогам.

1. Weightless от Marconi Union — абсолютный чемпион по усыплению водителей

Релакс-музыка и вождение несовместимы: рейтинг самых опасных треков. Фото © Freepik

И вот мы добрались до лидера нашего антирейтинга. Этот трек создавался в сотрудничестве с учёными-звукотерапевтами специально для достижения максимального расслабления. Уникальное сочетание ритма, гармоний и басовых линий замедляет сердцебиение, снижает кровяное давление и уровень гормонов стресса. Исследование показало, что композиция снижает уровень тревожности слушателей на 65% и замедляет физиологические показатели на 35%. Руководитель исследования доктор Дэвид Льюис-Ходжсон официально предупредил: «Я категорически не рекомендую слушать этот трек во время вождения, так как это может быть по-настоящему опасно». Если вам интересно испытать эффект этой музыкальной «бомбы замедленного действия» — делайте это только в безопасной обстановке, вдали от руля автомобиля!

Какую музыку безопасно слушать за рулём?