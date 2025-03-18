«А все видят это фото?» Фанаты ужаснулись новому образу актрисы Дарьи Мороз
Актриса Дарья Мороз вышла в свет в длинном розовом пальто и собрала массу хейта
Дарья Мороз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ d_moroz
Актриса Дарья Мороз появилась на премьере фильма «Пальма 2» в необычном образе – она надела длинное розовое пальто, чем шокировала поклонников, привыкших к сдержанной классике в её стиле. Артистка показала в соцсети свой новый лук.
Дарья призналась в подписи к снимку, что легко решилась на этот удивительный эксперимент, а также шутливо прокомментировала тот факт, что селфи ей захотелось сделать в лифте: «Подумалось, что тема #лифтолук в моей ленте не раскрыта и надо исправлять ситуацию!» Однако фанаты звезда не оценили поиски новой себя, раскритиковав цвет пальто. По мнению некоторых, розовый совсем не подходит 41-летней актрисе, а пальто напоминает мужское и нелепо сидит.
«А все здесь точно видят одно и то же фото? Не пойму откуда такой восторг?», — написала в комментариях одна из подписчиц. Мороз не стала отвечать хейтерам.
Ранее сообщалось, что американская актриса и звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. О беременности 34-летней артистки СМИ узнали в октябре прошлого года. У неё с мужем Куком Марони уже есть общий сын Саем. Имя и пол новорождённого не разглашаются.