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18 марта, 14:08

«А все видят это фото?» Фанаты ужаснулись новому образу актрисы Дарьи Мороз

Актриса Дарья Мороз вышла в свет в длинном розовом пальто и собрала массу хейта

Дарья Мороз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ d_moroz

Дарья Мороз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ d_moroz

Актриса Дарья Мороз появилась на премьере фильма «Пальма 2» в необычном образе – она надела длинное розовое пальто, чем шокировала поклонников, привыкших к сдержанной классике в её стиле. Артистка показала в соцсети свой новый лук.

Дарья призналась в подписи к снимку, что легко решилась на этот удивительный эксперимент, а также шутливо прокомментировала тот факт, что селфи ей захотелось сделать в лифте: «Подумалось, что тема #лифтолук в моей ленте не раскрыта и надо исправлять ситуацию!» Однако фанаты звезда не оценили поиски новой себя, раскритиковав цвет пальто. По мнению некоторых, розовый совсем не подходит 41-летней актрисе, а пальто напоминает мужское и нелепо сидит.

«А все здесь точно видят одно и то же фото? Не пойму откуда такой восторг?», — написала в комментариях одна из подписчиц. Мороз не стала отвечать хейтерам.

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Татьяна Миссуми
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